Григор Димитров играе днес първия си Чалънджър двубой в Екс-ан-Прованс

Григор Димитров играе днес първия си мач от Чалънджър турнира във френския град Екс-ан-Прованс. Негов съперник ще е 26-годишният квалификант Пол Мартин Тифон (Испания), който в момента е №312 в света.
Срещата е на Централния корт и от 15:30 часа българско време.
До момента двамата не са се срещали помежду си. За Григор двубоят е първи от сериите "Чалънджър“ от 14 г. насам.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бостанжия
По две статии на ден за тоя каунь...
Ще ,,играе" ?!
Да бяхте написали : ...ПАК ЩЕ ПАДНЕ !
Дъното на 250 го чака !
До края на година ще е извън тази класация и ще копа...дъното !
Коментиран от #2
11:05 29.04.2026
2 безпартиен
До коментар #1 от "Бостанжия":Ако имаше награда за плюене срещу вятъра,да си световен шампион!Това, което е постигнал Григор Димитров е благодарение на талант и много, много труд!Жив и здрав да е,от на когото не се харесва -да не го гледа!Успех!
12:07 29.04.2026
3 Грегъри е бита карта
12:09 29.04.2026