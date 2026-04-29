Григор Димитров играе днес първия си Чалънджър двубой в Екс-ан-Прованс

29 Април, 2026 10:29 571 3

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • чалънджър турнир-
  • екс-ан-прованс

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Григор Димитров играе днес първия си мач от Чалънджър турнира във френския град Екс-ан-Прованс. Негов съперник ще е 26-годишният квалификант Пол Мартин Тифон (Испания), който в момента е №312 в света.

Срещата е на Централния корт и от 15:30 часа българско време.

До момента двамата не са се срещали помежду си. За Григор двубоят е първи от сериите "Чалънджър“ от 14 г. насам.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бостанжия

    1 1 Отговор
    Стига бре...
    По две статии на ден за тоя каунь...
    Ще ,,играе" ?!
    Да бяхте написали : ...ПАК ЩЕ ПАДНЕ !
    Дъното на 250 го чака !
    До края на година ще е извън тази класация и ще копа...дъното !

    Коментиран от #2

    11:05 29.04.2026

  • 2 безпартиен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бостанжия":

    Ако имаше награда за плюене срещу вятъра,да си световен шампион!Това, което е постигнал Григор Димитров е благодарение на талант и много, много труд!Жив и здрав да е,от на когото не се харесва -да не го гледа!Успех!

    12:07 29.04.2026

  • 3 Грегъри е бита карта

    0 0 Отговор
    Няма да го гледам

    12:09 29.04.2026

