Григор Димитров играе днес първия си Чалънджър двубой в Екс-ан-Прованс

Григор Димитров играе днес първия си мач от Чалънджър турнира във френския град Екс-ан-Прованс. Негов съперник ще е 26-годишният квалификант Пол Мартин Тифон (Испания), който в момента е №312 в света.

Срещата е на Централния корт и от 15:30 часа българско време.

До момента двамата не са се срещали помежду си. За Григор двубоят е първи от сериите "Чалънджър“ от 14 г. насам.