„Демократична България“: Чухме твърде много оправдания, а трябва да има конкретни цели

„Демократична България“ вижда позитивни заявки за ограничаване на разходите в Бюджет 2026, но настоява за по-строги мерки, включително държавните служители да поемат сами осигуровките си, съобщават от Нова телевизия. Позицията на дясната формация идва като директна реакция на представената по-рано днес финансова рамка от ресорния министър Гълъб Донев.

Депутатът Божидар Божанов подчерта, че в обявените от финансовото министерство намерения липсват ключови структурни реформи. Сред основните искания на обединението е прекратяването на практиката държавата да поема осигуровките на администрацията. Настоява се и за категорично освобождаване на пенсионерите, които продължават да работят в министерствата и структурите на МВР.

"Не чухме нищо за обществените поръчки в здравеопазването и реформата в ТЕЛК, която трябва да бъде спешно направена, защото оттам изтичат милиарди", заяви Божидар Божанов. По думите му, тези средства трябва да бъдат пренасочени към реално нуждаещите се граждани.

От политическата сила изразиха недоволство от липсата на достатъчно конкретни цели в правителствената програма. За да се оздрави публичният сектор и да се овладее инфлацията, от „Демократична България“ изискват твърд ангажимент за ограничаване на бюджетния дефицит до 3 процента още през 2026 година, с тенденция за допълнителен спад до 2,5 процента през 2027 година.

"При едно категорично реформаторско управление дефицитът може да бъде ограничен. Чуваме идеи за добри мерки, но нямаме гаранцията за решителност на действията на този етап", посочват от формацията. Оттам допълват, че запазването на сегашните данъчни ставки трябва да бъде гарантирано не само за следващата година, но и за периода до 2028 година.

Въпреки критиките, от обединението подкрепят част от заявените намерения на кабинета. За добра стъпка се смята планираното свиване на разходите за държавната администрация с 10 процента, както и отпадането на автоматичното увеличение на възнагражденията в обществения сектор и налагането на таван за висшите държавни длъжности.

От „Демократична България“ са категорични, че народните представители трябва да дадат личен пример, като се откажат от автоматичното индексиране на собствените си заплати. Формацията приветства и намерението за стриктна проверка на обществените поръчки. За окончателна оценка на бюджета обаче ще се изчака пълното му внасяне за дебат по същество в парламента.