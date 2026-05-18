Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
„Демократична България“: Чухме твърде много оправдания, а трябва да има конкретни цели

„Демократична България“: Чухме твърде много оправдания, а трябва да има конкретни цели

18 Май, 2026 17:48 1 212 25

  • демократична българия-
  • бюджет-
  • финанси-
  • рестрикции

Липсват ключови структурни реформи

„Демократична България“: Чухме твърде много оправдания, а трябва да има конкретни цели - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Демократична България“ вижда позитивни заявки за ограничаване на разходите в Бюджет 2026, но настоява за по-строги мерки, включително държавните служители да поемат сами осигуровките си, съобщават от Нова телевизия. Позицията на дясната формация идва като директна реакция на представената по-рано днес финансова рамка от ресорния министър Гълъб Донев.

Депутатът Божидар Божанов подчерта, че в обявените от финансовото министерство намерения липсват ключови структурни реформи. Сред основните искания на обединението е прекратяването на практиката държавата да поема осигуровките на администрацията. Настоява се и за категорично освобождаване на пенсионерите, които продължават да работят в министерствата и структурите на МВР.

"Не чухме нищо за обществените поръчки в здравеопазването и реформата в ТЕЛК, която трябва да бъде спешно направена, защото оттам изтичат милиарди", заяви Божидар Божанов. По думите му, тези средства трябва да бъдат пренасочени към реално нуждаещите се граждани.

От политическата сила изразиха недоволство от липсата на достатъчно конкретни цели в правителствената програма. За да се оздрави публичният сектор и да се овладее инфлацията, от „Демократична България“ изискват твърд ангажимент за ограничаване на бюджетния дефицит до 3 процента още през 2026 година, с тенденция за допълнителен спад до 2,5 процента през 2027 година.

"При едно категорично реформаторско управление дефицитът може да бъде ограничен. Чуваме идеи за добри мерки, но нямаме гаранцията за решителност на действията на този етап", посочват от формацията. Оттам допълват, че запазването на сегашните данъчни ставки трябва да бъде гарантирано не само за следващата година, но и за периода до 2028 година.

Въпреки критиките, от обединението подкрепят част от заявените намерения на кабинета. За добра стъпка се смята планираното свиване на разходите за държавната администрация с 10 процента, както и отпадането на автоматичното увеличение на възнагражденията в обществения сектор и налагането на таван за висшите държавни длъжности.

От „Демократична България“ са категорични, че народните представители трябва да дадат личен пример, като се откажат от автоматичното индексиране на собствените си заплати. Формацията приветства и намерението за стриктна проверка на обществените поръчки. За окончателна оценка на бюджета обаче ще се изчака пълното му внасяне за дебат по същество в парламента.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокорчо 🌈🌈🌈

    24 2 Отговор
    Бангаранга!

    Коментиран от #8, #16

    17:50 18.05.2026

  • 2 Лост

    40 2 Отговор
    Конретна цел трябва да бъде Атанас-Мирчевци да духат супата.

    17:51 18.05.2026

  • 3 ПЕТРОХАНСКАТА ТРУПА

    38 2 Отговор
    ВИЙ СТЕ ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОС НИКОЙ НЕВИ ИСКА ГЕЙСКОТО ..АШИСТКО МНЕНИЕ .

    17:53 18.05.2026

  • 4 пожелание

    35 2 Отговор
    Ще ви изтрая 4 год. още , и повече дано никога не ви видя !!

    17:54 18.05.2026

  • 5 Акъл

    33 2 Отговор
    От неможачи на никого не е нужен.

    17:55 18.05.2026

  • 6 хехе

    21 1 Отговор
    ами тия като са толкова загрижени да предложат за гласуване да си намалят наполовина заплатите, да ама не.

    18:01 18.05.2026

  • 7 Анонимен

    31 2 Отговор
    Вие за последните години какво направихте та точно вие да искате постижения за една седмица?

    18:03 18.05.2026

  • 8 Малеееее

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":

    Вечният депутат Мартин Димитров ще се пенсионира в парламента. Не е работил нищо в животеца си. Не пуска огромната депутатска заплата и стои близо до парламентарната кухня и кюфтетата в нея.

    18:10 18.05.2026

  • 9 Абе

    12 1 Отговор
    шопарчета гонещи по тегло магнитската с-и-я замълчете т-п-ци

    18:11 18.05.2026

  • 10 Къде е Мирчев?

    16 1 Отговор
    Мина ли му леката телесна повреда? Много съм притеснен!😱😱😱

    18:14 18.05.2026

  • 11 Горски

    8 1 Отговор
    Въпросът е какво ще направите с автоматизма на заплатите на милиционерите, защото това увеличение от 70% на заплатите им е доста, много нагло, а и ние им плащаме осигуровките?! Защо? Бедни ли са или така да се дои бедния народ е супер, чиста заплата от 5-6 хиляди евро, пенсионер на 55 години, пенсия тройна, защото ти си държавен служител, 20 заплати накрая?!!! Е, КОЙ може да ги стигне, нали? Толкова несправедливости има, които сътвориха двете угоени прасета, че да се захващат яко за работа. Няма време за замазване на поразиите през тези 35 години. И кога държавните служители ще започнат да си плащат осигуровките?

    Коментиран от #23

    18:25 18.05.2026

  • 12 Крайно време е

    14 1 Отговор
    Тия двата боклука на снимката да бъдат изхвърлени в казана за боклук, където им е мястото.

    18:39 18.05.2026

  • 13 хахахах

    10 1 Отговор
    Предлага ключова реформа - Да се забранята НПО-тата. Кой ще я подкрепи? Въпрос към ДБ

    18:41 18.05.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 1 Отговор
    А за дефицитите на Леля Асенка защо гласувахте?

    18:42 18.05.2026

  • 15 Анонимен

    9 1 Отговор
    Тия забравиха ли че скоро управляваха България заедно с Бойко и Шишо и единствената реформа беше съсипаната конституция

    18:48 18.05.2026

  • 16 Айше

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":

    Прекалиха с Бангаранга и вече не работи.

    18:55 18.05.2026

  • 17 Факт

    8 0 Отговор
    Малки,кресливи и нагли.И ако има някой бараба да вкарат за 72ч в ареста ще са супер щастливи.

    19:08 18.05.2026

  • 18 Горно Уйно

    6 0 Отговор
    Малтинчо пак се напиньа.

    19:20 18.05.2026

  • 19 На Дедо

    4 0 Отговор
    А?! Говедото с ниско чело, Мирчев. Къде е!!! Защо мълчи?

    20:03 18.05.2026

  • 20 заради предатели

    4 0 Отговор
    като мартин инфлацията у нас е над 100%!

    20:10 18.05.2026

  • 21 Ми то има конкретни цели но не са

    3 0 Отговор
    По вашия вкус и възможности.

    21:27 18.05.2026

  • 22 Все го бъркам

    2 0 Отговор
    Тоз код.

    21:28 18.05.2026

  • 23 Полицай

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    Стани полицай, военен..... някой да те спира. Само знаете да гледате в канчето на другите.

    Коментиран от #25

    22:07 18.05.2026

  • 24 Не харесвам

    0 0 Отговор
    номенклатурчици на държавната хранилка.

    22:43 18.05.2026

  • 25 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Полицай":

    В празните ви канчета.

    00:38 19.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове