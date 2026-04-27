"Сините" привърженици изкупиха и билетите за сектор „Г“ за мача Левски – ЦСКА 1948

Привържениците на Левски буквално разграбиха билетите за Сектор „Г“ на стадион „Георги Аспарухов“ преди дългоочаквания сблъсък с ЦСКА 1948. Клубът отвори допълнителна квота от около 1700 пропуска, които се изчерпаха светкавично – само за двайсетина минути, оставяйки хиляди фенове в трепетно очакване.

Причината за невиждания интерес е възможността този мач да се окаже решаващ за шампионските амбиции на „сините“ и наставника Хулио Веласкес.

Атмосферата около „Герена“ вече е наелектризирана, а секторът, традиционно запазен за гостуващи агитки, този път ще бъде обагрен в синьо.

Организаторите напомнят, че на 2 май, в деня на дербито, достъпът до Сектор „Г“ ще става през специално обособен вход, разположен непосредствено до Вход 3 на Сектор „А“.