"Сините" привърженици изкупиха и билетите за сектор „Г“ за мача Левски – ЦСКА 1948

27 Април, 2026 20:58 482 5

Атмосферата около „Герена“ вече е наелектризирана

Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Привържениците на Левски буквално разграбиха билетите за Сектор „Г“ на стадион „Георги Аспарухов“ преди дългоочаквания сблъсък с ЦСКА 1948. Клубът отвори допълнителна квота от около 1700 пропуска, които се изчерпаха светкавично – само за двайсетина минути, оставяйки хиляди фенове в трепетно очакване.

Причината за невиждания интерес е възможността този мач да се окаже решаващ за шампионските амбиции на „сините“ и наставника Хулио Веласкес.

Атмосферата около „Герена“ вече е наелектризирана, а секторът, традиционно запазен за гостуващи агитки, този път ще бъде обагрен в синьо.

Организаторите напомнят, че на 2 май, в деня на дербито, достъпът до Сектор „Г“ ще става през специално обособен вход, разположен непосредствено до Вход 3 на Сектор „А“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    2 2 Отговор
    ЕПА нали играха с ЦСКА колко пъти ще играят ?

    21:03 27.04.2026

  • 2 Кафе

    4 3 Отговор
    На гувядята как им подариха титлата не е истина,най слабия шампион откакто има първенство.В Европа още първия кръг аут

    21:07 27.04.2026

  • 3 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    2 2 Отговор
    Отбора на всички власти подуяне

    21:12 27.04.2026

  • 4 НИЕ

    1 0 Отговор
    УЛТРАСИТЕ НА 1948
    СИ ТЪРСИМ 8 БИЛЕТА??

    21:21 27.04.2026

  • 5 Ветеринаря

    0 0 Отговор
    Ще усмърдят сектора тия говеда.

    21:23 27.04.2026

