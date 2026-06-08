Гръмотевична буря на старта на Световното първенство

Гръмотевична буря се очаква на 11 юни (четвъртък), когато домакинът Мексико и Република Южна Африка дават началото на Световното първенство.

Прогнозата за времето е за оранжев код, а над столицата Мексико Сити се очакват проливни валежи. В последните дни улиците на града бяха наводнявани на няколко пъти заради обилния дъжд.

Мачът на откриването между Мексико и ЮАР ще стартира в 22:00 часа българско време на митичния стадион "Ацтека", а преди него ще има едночасов музикален спектакъл с участието на певицата Шакира.

Гръмотевичните бури и обилните валежи не са нещо необичайно за Северна Америка в тази част от годината. По тази причина се очаква част от мачовете по време на самото световно първенство да бъдат забавяни или спирани, докато времето се успокои.