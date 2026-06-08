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Гръмотевична буря на старта на Световното първенство

Гръмотевична буря на старта на Световното първенство

8 Юни, 2026 13:59 1 075 3

  • гръмотевична буря-
  • световно първенство-
  • футбол-
  • мондиал 2026

Прогнозата за времето е за оранжев код, а над столицата Мексико Сити се очакват проливни валежи. В последните дни улиците на града бяха наводнявани на няколко пъти заради обилния дъжд

Гръмотевична буря на старта на Световното първенство - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Гръмотевична буря се очаква на 11 юни (четвъртък), когато домакинът Мексико и Република Южна Африка дават началото на Световното първенство.

Прогнозата за времето е за оранжев код, а над столицата Мексико Сити се очакват проливни валежи. В последните дни улиците на града бяха наводнявани на няколко пъти заради обилния дъжд.

Мачът на откриването между Мексико и ЮАР ще стартира в 22:00 часа българско време на митичния стадион "Ацтека", а преди него ще има едночасов музикален спектакъл с участието на певицата Шакира.

Гръмотевичните бури и обилните валежи не са нещо необичайно за Северна Америка в тази част от годината. По тази причина се очаква част от мачовете по време на самото световно първенство да бъдат забавяни или спирани, докато времето се успокои.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 .....⚡⚡⚡⚡⛈️

    4 0 Отговор
    Футболно ли ще гледаме или световно по плуване🤣😂⚽⚽⚽🥇🤿

    14:22 08.06.2026

  • 2 честен ционист

    4 2 Отговор
    Домакин е САЩ. Мексико е в ролята на Ганчо и Джирото.

    Коментиран от #3

    14:26 08.06.2026

  • 3 Ганьовица

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ти си най - големият Ганчо.

    14:32 08.06.2026

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