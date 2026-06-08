Моуриньо връща легендарен централен защитник в Реал Мадрид

Бившият централен защитник Пепе е пред завръщане в Реал Мадрид, но този път в различна роля. Според информации в испанските и португалските медии 43-годишният португалец ще стане част от треньорския екип на Жозе Моуриньо като помощник-треньор. Така той ще работи със Специалния при втория му престой на „Сантиаго Бернабеу“, който започва след преизбирането на Флорентино Перес за президент на клуба. Пепе сложи край на активната си футболна кариера преди две години.

Кеплер Лаверан Лима Ферейра, по-известен във футболните среди като Пепе, остави сериозна следа в историята на Реал Мадрид. Той пристигна в испанския гранд от Порто и носи екипа на „кралете“ между 2007-а и 2017-а година. В този период португалецът беше сред най-важните фигури в състава, включително и по време на напрегнатите сезони под ръководството на Жозе Моуриньо, когато съперничеството с Барселона на Лионел Меси достигна изключително високо ниво.

Пепе бе защитник с огромни качества - бърз, агресивен, силен в единоборствата и изключително дисциплиниран тактически. В същото време кариерата му често бе съпътствана от противоречия заради прекомерната твърдост в играта му. Най-запомнящият се подобен епизод датира от 21 април 2009-а година, когато в двубоя между Реал Мадрид и Хетафе той влезе в тежък сблъсък с Хавиер Каскеро в наказателното поле. След отсъдената дузпа и получения червен картон ситуацията ескалира, а Пепе удари и Хуан Анхел Албин. Инцидентът му донесе наказание от десет мача.

Когато Моуриньо пое Реал Мадрид два сезона по-късно, Пепе бързо се превърна в един от най-доверените му футболисти. Португалецът беше сред ключовите изпълнители в ожесточените сблъсъци с Барселона, които често предлагаха огромно напрежение както на терена, така и извън него. Именно в тези мачове централният защитник често попадаше в центъра на събитията и се превърна в символ на безкомпромисния стил на онзи Реал Мадрид.

Въпреки спорните моменти в кариерата му, футболните качества и успехите на Пепе са неоспорими. Роденият в Масейо, Бразилия, португалски национал има богата колекция от трофеи. Сред най-значимите му отличия са европейската титла с Португалия през 2016-а година, триумфът в Лигата на нациите през 2019-а, както и трите купи от Шампионската лига с Реал Мадрид през сезоните 2013/14, 2015/16 и 2016/17.

Общо в кариерата си Пепе спечели 29 трофея с националния отбор на Португалия, Реал Мадрид и Порто. Сега той може да започне нова глава на „Бернабеу“, този път край тъчлинията и отново до Жозе Моуриньо.