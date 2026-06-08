Седем клуба с предпочитания за жребия в efbet Лига

Тази вечер, точно в 19:00 часа, ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в efbet Лига. Процедурата отново ще се проведе чрез иновативния софтуер на американската компания GotSport, който дава възможност на елитните клубове да заявят предпочитания относно домакинства и гостувания в определени кръгове.
По информация на "Спортал", най-активни в изразяването на желания са българските представители в европейските клубни турнири. Левски, който ще се бори в Шампионската лига, ЦСКА – участник в Лига Европа, както и Лудогорец и ЦСКА 1948, които ще мерят сили в Лигата на конференциите, са сред тимовете с конкретни изисквания към програмата. Към тях се присъединяват и Ботев (Пловдив), Спартак (Варна) и Локомотив (София).
Любопитен детайл е, че Левски е настоявал да бъде домакин в първия кръг, докато вечният съперник ЦСКА е пожелал да започне сезона като гост, но на разстояние не по-далеч от 100 километра от София. Тъй като в този радиус няма отбори извън столицата, логиката сочи, че „червените“ ще стартират именно в София. Това отваря вратата за зрелищен сблъсък между Левски и ЦСКА още на старта на сезона 2026/27 – сценарий, който със сигурност ще разпали страстите по трибуните и ще привлече вниманието на цялата футболна общественост.
Освен Левски и ЦСКА, още два софийски отбора – ЦСКА 1948 и Локомотив (София), са изразили желание да гостуват в първия кръг. Това означава, че за момчетата на Христо Янев остават три възможни съперника в столицата: Левски, Славия и Септември (София).
Ето предпочитанията на клубовете:
Левски:
I кръг - домакин
II кръг - гост (до 100 километра от София)
III кръг - домакин
IV кръг - домакин
V кръг - гост (до 100 километра от София)
VI кръг - домакин
ЦСКА:
I кръг - гост (до 100 километра от София)
II кръг - домакин
III кръг - домакин
IV кръг - гост (до 100 километра от София)
V кръг - домакин
VI кръг - гост (до 100 километра от София)
X кръг - гост
Лудогорец:
I кръг - домакин
II кръг - гост (до 150 километра от Разград - Дунав Русе, Черно море, Спартак Варна)
ЦСКА 1948:
I кръг - гост
II кръг - домакин
III кръг - домакин
IV кръг - гост (до 100 километра от София)
V кръг - домакин
VI кръг - гост (до 100 километра от София)
Ботев (Пловдив):
I кръг - домакин
Спартак (Варна):
VII кръг - домакин
Локомотив (София):
I кръг - гост
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
Коментиран от #2
15:44 08.06.2026
2 Новичок
До коментар #1 от "Левски 1914":Както и Левски е Апостолът на Свободата. А вие сте "Фк Левски София " или накратко Eвpoидиoти.Пфу...
Коментиран от #3
16:01 08.06.2026
3 Левски 1914
До коментар #2 от "Новичок":А МЕНТЕТО отпадна още на жребия.
Коментиран от #4
16:05 08.06.2026
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