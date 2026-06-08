Седем клуба с предпочитания за жребия в efbet Лига

Тази вечер, точно в 19:00 часа, ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в efbet Лига. Процедурата отново ще се проведе чрез иновативния софтуер на американската компания GotSport, който дава възможност на елитните клубове да заявят предпочитания относно домакинства и гостувания в определени кръгове.

По информация на "Спортал", най-активни в изразяването на желания са българските представители в европейските клубни турнири. Левски, който ще се бори в Шампионската лига, ЦСКА – участник в Лига Европа, както и Лудогорец и ЦСКА 1948, които ще мерят сили в Лигата на конференциите, са сред тимовете с конкретни изисквания към програмата. Към тях се присъединяват и Ботев (Пловдив), Спартак (Варна) и Локомотив (София).

Любопитен детайл е, че Левски е настоявал да бъде домакин в първия кръг, докато вечният съперник ЦСКА е пожелал да започне сезона като гост, но на разстояние не по-далеч от 100 километра от София. Тъй като в този радиус няма отбори извън столицата, логиката сочи, че „червените“ ще стартират именно в София. Това отваря вратата за зрелищен сблъсък между Левски и ЦСКА още на старта на сезона 2026/27 – сценарий, който със сигурност ще разпали страстите по трибуните и ще привлече вниманието на цялата футболна общественост.

Освен Левски и ЦСКА, още два софийски отбора – ЦСКА 1948 и Локомотив (София), са изразили желание да гостуват в първия кръг. Това означава, че за момчетата на Христо Янев остават три възможни съперника в столицата: Левски, Славия и Септември (София).

Ето предпочитанията на клубовете:

Левски:

I кръг - домакин

II кръг - гост (до 100 километра от София)

III кръг - домакин

IV кръг - домакин

V кръг - гост (до 100 километра от София)

VI кръг - домакин

ЦСКА:

I кръг - гост (до 100 километра от София)

II кръг - домакин

III кръг - домакин

IV кръг - гост (до 100 километра от София)

V кръг - домакин

VI кръг - гост (до 100 километра от София)

X кръг - гост

Лудогорец:

I кръг - домакин

II кръг - гост (до 150 километра от Разград - Дунав Русе, Черно море, Спартак Варна)

ЦСКА 1948:

I кръг - гост

II кръг - домакин

III кръг - домакин

IV кръг - гост (до 100 километра от София)

V кръг - домакин

VI кръг - гост (до 100 километра от София)

Ботев (Пловдив):

I кръг - домакин

Спартак (Варна):

VII кръг - домакин

Локомотив (София):

I кръг - гост