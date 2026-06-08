Новини
Спорт »
Бг футбол »
Седем клуба с предпочитания за жребия в efbet Лига

Седем клуба с предпочитания за жребия в efbet Лига

8 Юни, 2026 15:19 557 4

  • efbet лига-
  • софтуер-
  • gotsport-
  • европейските клубни турнири-
  • левски-
  • шампионската лига-
  • цска-
  • лига европа-
  • лудогорец-
  • цска 1948-
  • лигата на конференциите-
  • жребий-
  • първа лига

Очаквания, стратегии и възможни дербита бележат началото на новия футболен сезон

Седем клуба с предпочитания за жребия в efbet Лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тази вечер, точно в 19:00 часа, ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в efbet Лига. Процедурата отново ще се проведе чрез иновативния софтуер на американската компания GotSport, който дава възможност на елитните клубове да заявят предпочитания относно домакинства и гостувания в определени кръгове.

По информация на "Спортал", най-активни в изразяването на желания са българските представители в европейските клубни турнири. Левски, който ще се бори в Шампионската лига, ЦСКА – участник в Лига Европа, както и Лудогорец и ЦСКА 1948, които ще мерят сили в Лигата на конференциите, са сред тимовете с конкретни изисквания към програмата. Към тях се присъединяват и Ботев (Пловдив), Спартак (Варна) и Локомотив (София).

Любопитен детайл е, че Левски е настоявал да бъде домакин в първия кръг, докато вечният съперник ЦСКА е пожелал да започне сезона като гост, но на разстояние не по-далеч от 100 километра от София. Тъй като в този радиус няма отбори извън столицата, логиката сочи, че „червените“ ще стартират именно в София. Това отваря вратата за зрелищен сблъсък между Левски и ЦСКА още на старта на сезона 2026/27 – сценарий, който със сигурност ще разпали страстите по трибуните и ще привлече вниманието на цялата футболна общественост.

Освен Левски и ЦСКА, още два софийски отбора – ЦСКА 1948 и Локомотив (София), са изразили желание да гостуват в първия кръг. Това означава, че за момчетата на Христо Янев остават три възможни съперника в столицата: Левски, Славия и Септември (София).

Ето предпочитанията на клубовете:

Левски:
I кръг - домакин
II кръг - гост (до 100 километра от София)
III кръг - домакин
IV кръг - домакин
V кръг - гост (до 100 километра от София)
VI кръг - домакин

ЦСКА:
I кръг - гост (до 100 километра от София)
II кръг - домакин
III кръг - домакин
IV кръг - гост (до 100 километра от София)
V кръг - домакин
VI кръг - гост (до 100 километра от София)
X кръг - гост

Лудогорец:
I кръг - домакин
II кръг - гост (до 150 километра от Разград - Дунав Русе, Черно море, Спартак Варна)

ЦСКА 1948:
I кръг - гост
II кръг - домакин
III кръг - домакин
IV кръг - гост (до 100 километра от София)
V кръг - домакин
VI кръг - гост (до 100 километра от София)

Ботев (Пловдив):
I кръг - домакин

Спартак (Варна):
VII кръг - домакин

Локомотив (София):
I кръг - гост


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    2 2 Отговор
    А ми да си играят в Ловеч и това МЕНТЕ не е ,никакъв вечен съперник!

    Коментиран от #2

    15:44 08.06.2026

  • 2 Новичок

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Както и Левски е Апостолът на Свободата. А вие сте "Фк Левски София " или накратко Eвpoидиoти.Пфу...

    Коментиран от #3

    16:01 08.06.2026

  • 3 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Новичок":

    А МЕНТЕТО отпадна още на жребия.

    Коментиран от #4

    16:05 08.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове