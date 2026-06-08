Марк Кукурея с желание за завръщане в Барселона

Марк Кукурея е изразил категоричното си желание да се завърне в Барселона, съобщава авторитетното издание Mundo Deportivo. Според близки до клуба източници, 27-годишният защитник на Челси вече е информирал ръководството на лондончани за намеренията си.

Новият наставник на Барселона, Ханзи Флик, е сред най-големите почитатели на Кукурея и вижда в него ключова фигура за подсилване на защитната линия. Въпреки това, решението за евентуален трансфер ще зависи от бъдещето на Алехандро Балде – младият талант, който също заема позицията на ляв бек, може да напусне „Камп Ноу“ през това лято.

Лондонският клуб не е склонен да се раздели лесно със своя футболист. Очаква се Челси да поиска между 40 и 50 милиона евро за правата на Кукурея – сума, която може да се окаже препъникамък за каталунците, особено предвид финансовите ограничения, с които се сблъскват в последните години.

Интересът към Кукурея не се изчерпва само с Барселона. Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Атлетико Мадрид и Реал Мадрид също следят ситуацията около испанския национал и са готови да се включат в битката за подписа му, ако се отвори възможност.

През изминалия сезон Марк Кукурея изигра 50 мача с екипа на Челси във всички турнири, като се отчете с 1 гол и 4 асистенции – постижения, които затвърждават репутацията му на стабилен и креативен защитник. Договорът му със „сините“ е валиден до лятото на 2029 година, което допълнително усложнява евентуалното му напускане.