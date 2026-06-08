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Флорентино Перес обяви новия треньор на Реал Мадрид

Флорентино Перес обяви новия треньор на Реал Мадрид

8 Юни, 2026 14:29 1 060 0

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Пред медиите 79-годишният бос на испанския гранд потвърди, че Жозе Моуриньо ще бъде треньор на „кралския клуб“

Флорентино Перес обяви новия треньор на Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Флорентино Перес победи Енрике Рикелме на изборите и беше преизбран за президент на Реал Мадрид до 2030 г.

Пред медиите 79-годишният бос на испанския гранд потвърди, че Жозе Моуриньо ще бъде треньор на „кралския клуб“.

„Аз съм тук, за да защитавам Реал Мадрид. Ще продължим да работим, за да може Реал Мадрид да продължи да печели трофеи. Ще продължим да се гордеем със стадион „Сантяго Бернабеу“, най-добрия стадион в света, да се гордеем, че имаме най-добрите футболисти в света, да се гордеем, че отново имаме един от най-добрите треньори в света, един мадридист като Жозе Моуриньо“, обяви Перес.


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