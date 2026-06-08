Корнелия Нинова: Браво на главния секретар на МВР Кандев. Достойнството и принципите винаги стоят над постовете

Браво на главния секретар на МВР Кандев. Достойнството и принципите винаги стоят над постовете. Така се прави, когато си несъгласен.

Това коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Той хвърли оставка с много силни думи: "Не искам да нося отговорност за фасада, която не искам да подпирам с името си".

Ключовата дума е: фасада! Сега въпросът е какво стои зад фасадата?

И още: "Да избирам между поста и принципите си е невъзможно". Какво са искали от него управляващите?

Явно, като човек с много информация, г-н Кандев бързо разбра, че промяната се оказа подмяна.

Управляващите дължат обяснение. И вече критична маса отговори. За Кандев- адмирации.