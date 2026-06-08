Корнелия Нинова: Браво на главния секретар на МВР Кандев. Достойнството и принципите винаги стоят над постовете

Браво на главния секретар на МВР Кандев. Достойнството и принципите винаги стоят над постовете. Така се прави, когато си несъгласен.
Това коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Той хвърли оставка с много силни думи: "Не искам да нося отговорност за фасада, която не искам да подпирам с името си".
Ключовата дума е: фасада! Сега въпросът е какво стои зад фасадата?
И още: "Да избирам между поста и принципите си е невъзможно". Какво са искали от него управляващите?
Явно, като човек с много информация, г-н Кандев бързо разбра, че промяната се оказа подмяна.
Управляващите дължат обяснение. И вече критична маса отговори. За Кандев- адмирации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възpожденец 🇧🇬
Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
- руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .
Сега разбирате ли, че КОЙ не е нито пеевски нито борисов, те са само аватари , както и кРадев, аватари на руската мафия !
Коментиран от #4, #10, #16, #17, #66
16:27 08.06.2026
2 Какви принципи
16:27 08.06.2026
3 Права е Нинова
16:27 08.06.2026
4 Кой
До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":Таки? На спондж боб дружката?
16:28 08.06.2026
5 Търновец
16:28 08.06.2026
6 Търновец
Коментиран от #31
16:29 08.06.2026
7 Овчар
Коментиран от #20
16:29 08.06.2026
8 Стенли
16:30 08.06.2026
9 Сатана Z
16:30 08.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 БЕЗДЕЛНИКОВ
16:31 08.06.2026
12 Точна е
16:31 08.06.2026
13 Наистина е права Нинова
Коментиран от #72
16:32 08.06.2026
14 Ей,Г-жа Импексова...!
16:32 08.06.2026
15 ЧОВЕК
-ЗА КАНДЕВ, НИНОВА:
ДА СЕ ОБЪРНЕ ТОЙ СРЕЩУ ХОРАТА, КОИТО НЕ ГО ПОЗНАВАХА, НО ГО ОСТАВИХА НА ПОСТА ГЛ. СКЕКРЕТАР НА МВР ЗАРАДИ ОДОБРЕНИЕТО МУ ОТ ХОРАТА ПО ВРЕМЕТО НА ПРЕДИЗБОРНАТА КОМПАНИЯ ЗА 52 НС, А ТОЙ ОТ ФЕЙСБУК, А НЕ ДА ЗАСТАНЕ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ С ПРЕКИЯ СИ НАЧАЛНИК И ДА КАЖЕ МОТИВИТЕ ЗА НАПУСКАНЕТО СИ, Е ПОВЕЧЕ ОТ ПРЕДАТЕЛСТВО!
НИНОВА, КАНДЕВ ДОКАЗА, ЧЕ Е ПО-ГОЛЯМ ШАРЛАТАНИН И ОТ ШАРЛАТАНИТЕ! ЗАСРАМИ СИ НИНОВА, ОТ ЗЛОБА СРЕЩУ РАДЕВ СИ ИЗТИ..РЯСАЛА!
16:33 08.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Изпревари ме!
До коментар #10 от "Овчар":Тъкмо пишех същото...
16:34 08.06.2026
19 Дориана
Коментиран от #28
16:34 08.06.2026
20 Ще има и още
До коментар #7 от "Овчар":Госпожата отстоявайки принципите те си цяла партия-столетница затри. Не че ще липсва на някого тази партия, ама какво нещо са "принципите" а ?
16:35 08.06.2026
21 Кузо
Много залитате натам накъдето искате!
16:35 08.06.2026
22 анонимен
16:36 08.06.2026
23 Кравария убер алес
Коментиран от #26
16:37 08.06.2026
24 Ах ,ах
Толкова е лицемерна и болна за власт горката. Тя беше първа която разреши изнасянето на военна техника за Осрайна пардом за Чехия и /видите ли те горките хамериканци съветска техника ще купуват от нас/.
Цялото реване й е за постове . БСП съсипа и вече е никоя та болката й е голяма. Не разбирам защо продължат медиите да дават трибуна на Г- жа Лъжа ?
16:37 08.06.2026
25 наивник
16:38 08.06.2026
26 Дориана
До коментар #23 от "Кравария убер алес":Да, абсолютна лъжкиня е. Гледа в очите хората и ги лъже сякаш сама си вярва.
16:39 08.06.2026
27 Хасковски каунь
16:40 08.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Пенчо
16:41 08.06.2026
30 Възpожденец 🇧🇬
16:42 08.06.2026
31 име
До коментар #6 от "Търновец":За липсата на кадри в млади стартъпи като ПП и ПБ, сепзнае отдавна. Даже до някъде го намирам за нормално. Въпроса е дали ще си изградят своя мрежа от кадри, или ще оберат мишките от разлагащите се ДПС, ГЕРБ и БСП.
Коментиран от #57
16:44 08.06.2026
32 ЕДГАР КЕЙСИ
16:44 08.06.2026
33 Гого
Коментиран от #36
16:44 08.06.2026
34 ХА ХА ХА
16:45 08.06.2026
35 ФАКТИ
16:46 08.06.2026
36 Гого
До коментар #33 от "Гого":Баш пък хаха ??!!
16:48 08.06.2026
37 Хубаво е ! Че Го Оценяваш !
За теб !
И обкрйжението ти !
Коментиран от #60
16:49 08.06.2026
38 Смехоран
16:49 08.06.2026
39 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #56
16:50 08.06.2026
40 Хайде и тази се изказа
16:51 08.06.2026
41 МиГ
16:51 08.06.2026
42 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
16:51 08.06.2026
43 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
16:53 08.06.2026
44 Ддд
16:54 08.06.2026
45 кУрнело
разслесва Престъпленията на Петроханците!
Беше Грешка, че Радев го остави като гладен секретар
Коментиран от #52
16:54 08.06.2026
46 ОБЕКТИВЕН
16:56 08.06.2026
47 Георги
16:57 08.06.2026
48 Адмирации
16:57 08.06.2026
49 @@@
16:57 08.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Селстрой
Коментиран от #61
17:02 08.06.2026
52 Не знам ,дали...?!
До коментар #45 от "кУрнело":Грешката ти е умишлена,или не...,но явно тоя наистина е - ...,,глаДен секретар"...!
Надявал се е,че ще се налапа на този пост,но Радев и Демерджиев са му секнали апетита за нерегламентирана лапачка ..!
Коментиран от #74
17:03 08.06.2026
53 НРБ
17:05 08.06.2026
54 Някой
17:06 08.06.2026
55 Георги
Коментиран от #58
17:06 08.06.2026
56 СлаФчУ ли...?!
До коментар #39 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Не се обажда,щото е в космическа орбита с македонците,както бе заявил,в ефира преди време...
17:07 08.06.2026
57 с предимство
До коментар #31 от "име":Ще търсят путинисти без имена.Задължително е да са патриоти но руски.... и да мразят Европа и най-вече България.Зелени чорапи и да имат татуирани на г..за сърп и чук,като тебе.
Коментиран от #59
17:10 08.06.2026
58 име
До коментар #55 от "Георги":Стига си приемал фалшиви лекарства. Това не е лечение.
17:10 08.06.2026
59 име
До коментар #57 от "с предимство":Благодаря за непоисканото мненине, разбрах, че не се лекуваш.
17:12 08.06.2026
60 Хъм...,,обкрйжението ти"... !
До коментар #37 от "Хубаво е ! Че Го Оценяваш !":100% си рускоговорящ украинец,избягал от мобилизация в нашето мило БГ...!
Признай си...,без милиция си признай...😉😂😝!
17:12 08.06.2026
61 име
До коментар #51 от "Селстрой":Хасковските кауни са асан василев и делян добрев, други няма.
17:13 08.06.2026
62 Aлфа Вълкът
17:19 08.06.2026
63 Тая умира от яд...!
И сега-къса и фърля кал срещу Радев...!
Ама вола,като риел...калта падала и по гърба му...!
Коментиран от #67
17:22 08.06.2026
64 Вие разбрахте ли?
17:47 08.06.2026
65 Я си стой там
Много драпаш за власт
Малка си
17:53 08.06.2026
66 между другото
До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":Тези заслужават да ги приберат само заради името, което са си сложили. А ако някой си мисли, че може просто да покрива издънките на тиквените измекяри, бързо ще си приключи мандата като тиквите. Това не е предположение, а предупреждение!
17:58 08.06.2026
67 Така ли?
До коментар #63 от "Тая умира от яд...!":А вие си умирате от простотия!
18:00 08.06.2026
68 Buk om noлиm-бyнuщeто
18:13 08.06.2026
69 Да да да
Чест и достойнство в мвр че и в бсп
18:36 08.06.2026
70 Катюша
18:37 08.06.2026
71 Илиева
18:43 08.06.2026
72 56788
До коментар #13 от "Наистина е права Нинова":Значи Радев вдигна дефицита ? Ти май си по болен и от тиквата в главата ,доколкото Нинова,тя просто завижда
18:46 08.06.2026
73 Я, не се прави
18:47 08.06.2026
74 Отговор от 45
До коментар #52 от "Не знам ,дали...?!":Не, грешката ми е съзнателна!
Той наистина е гЛаден секретар.
18:50 08.06.2026