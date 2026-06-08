Новини
България »
София »
Корнелия Нинова: Браво на главния секретар на МВР Кандев. Достойнството и принципите винаги стоят над постовете

Корнелия Нинова: Браво на главния секретар на МВР Кандев. Достойнството и принципите винаги стоят над постовете

8 Юни, 2026 16:25 3 288 74

  • георги кандев-
  • корнелия нинова-
  • оставка-
  • главен секретар-
  • мвр-
  • корупция-
  • правителство-
  • румен радев

Управляващите дължат обяснение. И вече критична маса отговори

Корнелия Нинова: Браво на главния секретар на МВР Кандев. Достойнството и принципите винаги стоят над постовете - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Браво на главния секретар на МВР Кандев. Достойнството и принципите винаги стоят над постовете. Така се прави, когато си несъгласен.

Това коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Той хвърли оставка с много силни думи: "Не искам да нося отговорност за фасада, която не искам да подпирам с името си".

Ключовата дума е: фасада! Сега въпросът е какво стои зад фасадата?

И още: "Да избирам между поста и принципите си е невъзможно". Какво са искали от него управляващите?

Явно, като човек с много информация, г-н Кандев бързо разбра, че промяната се оказа подмяна.

Управляващите дължат обяснение. И вече критична маса отговори. За Кандев- адмирации.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 61 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възpожденец 🇧🇬

    41 43 Отговор
    Кой забрани на Георги Кандев да разследва „Калашниците“ и свързаните с тях международни канали за трафик на хора и наркотици ?! Кой забрани на Георги Кандев да разследва Таки?! Кой забрани на Георги Кандев да разследва пътя на Копринката ?!

    Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
    - руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
    Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .

    Сега разбирате ли, че КОЙ не е нито пеевски нито борисов, те са само аватари , както и кРадев, аватари на руската мафия !

    Коментиран от #4, #10, #16, #17, #66

    16:27 08.06.2026

  • 2 Какви принципи

    25 15 Отговор
    Ники иска да пътува, Кандев слава и пари!

    16:27 08.06.2026

  • 3 Права е Нинова

    34 41 Отговор
    Досега в историята на България е имало и корупция и кражби ,но толкова крадливо,некадърно и мeрзкo управление е нямало. ЗКПЧ назначен за финансов министър ,корумпирания "пътя на копринката" за началник на кабинета на кayнa мунчо,за месец и 10 дни гепиха милиарди от бюджета и прехвърлиха в лични сметки и вдигнаха дефицита от 3 на 7.4% и ще теглят 3.8 милиарда евро дълг за да платели пенсиите през юли. Оставка крадливи кayни - радев позор - оставка - съд - затвор!

    16:27 08.06.2026

  • 4 Кой

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Таки? На спондж боб дружката?

    16:28 08.06.2026

  • 5 Търновец

    28 8 Отговор
    Малко факти и всеки може сам да си направи изводи за какви хора гласувахте и на кои дадохте власт? Преди 8 г.в нашия град Велико Търново Австрийски консорциум откри фирма за преработка на дървесина "Кроношпан". В нашия град и в Бургас. В Бургас преди известно време завода им го закриха. В сайта факти ,в големите телевизии и други медии имаше репортажи за протестите на Търновци срещу отровите които бълва този завод.Целия град мирише на лепило и трови населението. Преди 10 г.по време на 2-ия мандат на Борисов със здравен министър Петър Москов за директор на РЗИ Велико Търново е назначена една безработна в момента Евгения Недева -Гечевска. И така никакви мерки срещу отровите на "Кроношпан" въпреки масовите протести. Края на миналата година д-р Костадин Ангелов избран за депутат от Търновски регион ,зам.председател на НС и председател на здравната комисия в парламента дойде в нашия град и поиска оставката на директорката на РЗИ Евгения Гечевска с мотив за корупция и е пример " за формализма на РЗИ". Г-жа Гечевска отказа да я подаде с мотив че не се поддава на натиск и излезе в болничен. Д-р Ангелов призова министъра на здравеопазването да я уволни незабавно или ще поиска и неговата оставка и увери че ще разследва лекарите които са й дали болничен. Линията на "Кроношпан" беше спряна. И сега епилога - на изборите края на м.април в листата на ПБ на радев беше включен и избран за депутат съпруга на уволнената директорка на РЗИ Евгения Гечевска - Валентин Гечевски.

    16:28 08.06.2026

  • 6 Търновец

    28 10 Отговор
    И сега епилога - на изборите края на м.април в листата на ПБ на радев беше включен и избран за депутат съпруга на уволнената директорка на РЗИ Евгения Гечевска - Валентин Гечевски. Как мислите- дали съпруга е платил на радев и копринков да го включат с получените пари от "Кроношпан". Между другото завода им отново работи с пълен капацитет въпреки гнева на търновци и протестите.

    Коментиран от #31

    16:29 08.06.2026

  • 7 Овчар

    32 19 Отговор
    Тази цял живот яде и пие на гърба на народа..! Толкова е нагла че и децата я знаят..!

    Коментиран от #20

    16:29 08.06.2026

  • 8 Стенли

    34 17 Отговор
    Защо Кандев подаде оставка ли? Политически натиск върху главният секретар Кандев! След като вчера и днес БГ ЕЛФЕС и много други разследващи журналисти публикуваха снимки как радев е прегърнат с бащата на един от убийците роми при катастрофата с автобуса и как във всички секции в 8- хилядния ромски квартал "Ботунец" 85% от гласовете са за ПБ на радев и как "бандата на калашниците" които се занимават с грабежи ,сводничество ,лихварство и рекет са били застъпници на радев, Кандев е поискал отговори от политическото ръководство на МВР и са му отговорили да не се намесва. Затова написа от " службата и достойнството избирам второто" . .Kayн мунчо приключи дами и господа. Ако се оттегли незабавно приключва политически ,ако се опъва ще приключи във всички аспекти. Край на " спасението радев" уважаеми Българи.

    16:30 08.06.2026

  • 9 Сатана Z

    38 18 Отговор
    Браво на героят Кандев,който отстоя принципите си и не легна в краката на Мунчовата клика.

    16:30 08.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БЕЗДЕЛНИКОВ

    14 4 Отговор
    НЯКОИ ХОРА СТОЯТ ПО ЦЯЛ ДЕН ПРЕД КОМПА И НЕ СВЪРШВАТ РАБОТА ЗА 1€ЦЕНТ.И ПОСЛЕ ЧАКАТ ДА ГИ ХАРЕСАТ И ИЗБЕРАТ.АМА НАПРАЗНО

    16:31 08.06.2026

  • 12 Точна е

    27 19 Отговор
    Крадливия Kayн? От месец юни 2021 г.до сега тоест 5 години е имал 5 негови служебни правителства. Тогава крадяха и не ревяха за дефицит защото са служебни, но това не му пречеше да подпише договора "Боташ" с което ощети държавата, тоест народа над 6 млрд.лв.. Сега за месец и няколко дни вдигна дефицита 2,5 пъти. Помните ли защо въоръжени прокурори влязоха в президентството месец юли 2020г.? За търговия с власт и влияние на кayнa! Преди това прокуратурата пусна записи от 3 телефонни разговора на мунчо как иска да облагодетелства близки с имоти! Чак тогава мунчо излезе с вдигнат юмрук не за народа а да спасява себе си! Гражданите излязоха не заради него а срещу Гешев и Пеевски,но се оказа че кayнa е крадец 3 пъти над тях!

    16:31 08.06.2026

  • 13 Наистина е права Нинова

    17 13 Отговор
    Досега в историята на България е имало и корупция и кражби ,но толкова крадливо,некадърно и мeрзкo управление е нямало. ЗКПЧ назначен за финансов министър ,корумпирания "пътя на копринката" за началник на кабинета на кayнa мунчо,за месец и 10 дни гепиха милиарди от бюджета и прехвърлиха в лични сметки и вдигнаха дефицита от 3 на 7.4% и ще теглят 3.8 милиарда евро дълг за да платели пенсиите през юли. Оставка крадливи кayни - радев позор - оставка - съд - затвор!

    Коментиран от #72

    16:32 08.06.2026

  • 14 Ей,Г-жа Импексова...!

    28 16 Отговор
    Толкова години минаха и не можа да преглътнеш факта,че Радев те отсвири...и плюеш ,ли плюеш по него...!

    16:32 08.06.2026

  • 15 ЧОВЕК

    33 15 Отговор
    НЕЩА..СТНИЦА! КАКВО ЗНАЕШ ТИ ЗА КАНДЕВ, ЧЕ МУ КАЗВАШ БРАВО?
    -ЗА КАНДЕВ, НИНОВА:
    ДА СЕ ОБЪРНЕ ТОЙ СРЕЩУ ХОРАТА, КОИТО НЕ ГО ПОЗНАВАХА, НО ГО ОСТАВИХА НА ПОСТА ГЛ. СКЕКРЕТАР НА МВР ЗАРАДИ ОДОБРЕНИЕТО МУ ОТ ХОРАТА ПО ВРЕМЕТО НА ПРЕДИЗБОРНАТА КОМПАНИЯ ЗА 52 НС, А ТОЙ ОТ ФЕЙСБУК, А НЕ ДА ЗАСТАНЕ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ С ПРЕКИЯ СИ НАЧАЛНИК И ДА КАЖЕ МОТИВИТЕ ЗА НАПУСКАНЕТО СИ, Е ПОВЕЧЕ ОТ ПРЕДАТЕЛСТВО!
    НИНОВА, КАНДЕВ ДОКАЗА, ЧЕ Е ПО-ГОЛЯМ ШАРЛАТАНИН И ОТ ШАРЛАТАНИТЕ! ЗАСРАМИ СИ НИНОВА, ОТ ЗЛОБА СРЕЩУ РАДЕВ СИ ИЗТИ..РЯСАЛА!

    16:33 08.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Изпревари ме!

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Овчар":

    Тъкмо пишех същото...

    16:34 08.06.2026

  • 19 Дориана

    30 13 Отговор
    Корнелия Нинова е доказано провален политик , бивш лидер на партия БСП , която е корумпирана отвътре и играеше ролята на патерица на Борисов. Така, че точно тя няма моралното право да прави каквито и да е злобни коментари към Румен Радев и Прогресивна България, които са на светлинни години над нея. Вече е на дъното и никой не гласува за нея и нейната партия. Всички провалени политици наизкачаха в ефир. Така още повече падат в очите на обществото.

    Коментиран от #28

    16:34 08.06.2026

  • 20 Ще има и още

    21 7 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Госпожата отстоявайки принципите те си цяла партия-столетница затри. Не че ще липсва на някого тази партия, ама какво нещо са "принципите" а ?

    16:35 08.06.2026

  • 21 Кузо

    18 8 Отговор
    Како Корни, ами ако след време се окаже, че не е така както го мислиш?
    Много залитате натам накъдето искате!

    16:35 08.06.2026

  • 22 анонимен

    12 9 Отговор
    Радев създаде триумвират. Боко, Делянчо и Радев навлизат в държавните структори с групировките си: ГЕРБ, НН, ПБ и олигарсите които стоят зад тях. При партиите има мандати и се избират лидерите, а при тях трябва някои да изчезне, за да заеме друг групировката а най вероятно ще се разпадне. Когато тия тримцата Борисов, Пеевски, Радев останат извън парламента Те тогава България ще се оправи, ще има европейски път на развитие без мафиотско завземане държавните институции, кражби и без зависимости от Москва която чрез Радев иска да ни завземе, погълне. Без външно и вътрешно поробване.

    16:36 08.06.2026

  • 23 Кравария убер алес

    22 7 Отговор
    Тази ли ще говори за чест и достойнство? Тия дни излезе какво сме подарили на Украйна, танкове т72, гаубици Гвоздика и какво ли още не. Складовете ни са ошушкани. По времето на тази мила сладка бабка. Дето твърдеше, че един патрон не е отишъл в Украйна.

    Коментиран от #26

    16:37 08.06.2026

  • 24 Ах ,ах

    15 7 Отговор
    Нинова ,защо не вземе малко да замълчи!!?
    Толкова е лицемерна и болна за власт горката. Тя беше първа която разреши изнасянето на военна техника за Осрайна пардом за Чехия и /видите ли те горките хамериканци съветска техника ще купуват от нас/.
    Цялото реване й е за постове . БСП съсипа и вече е никоя та болката й е голяма. Не разбирам защо продължат медиите да дават трибуна на Г- жа Лъжа ?

    16:37 08.06.2026

  • 25 наивник

    9 4 Отговор
    Корнелия направо направи внушение за Радев -Ново начало , но не мисля ,че е права

    16:38 08.06.2026

  • 26 Дориана

    13 7 Отговор

    До коментар #23 от "Кравария убер алес":

    Да, абсолютна лъжкиня е. Гледа в очите хората и ги лъже сякаш сама си вярва.

    16:39 08.06.2026

  • 27 Хасковски каунь

    15 1 Отговор
    Аз не знам защо си отива. Ти Корни знаеш ли?

    16:40 08.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Пенчо

    9 2 Отговор
    Достойнството и принципите винаги стоят над постовете, а тебе трябваше да те прогонят, защото пост не се дава лесно.

    16:41 08.06.2026

  • 30 Възpожденец 🇧🇬

    4 4 Отговор
    Извинявам се на всички за тъпотиите, така ми казаха да напиша от хамериканското посолство…. А и добре ми платиха.

    16:42 08.06.2026

  • 31 име

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Търновец":

    За липсата на кадри в млади стартъпи като ПП и ПБ, сепзнае отдавна. Даже до някъде го намирам за нормално. Въпроса е дали ще си изградят своя мрежа от кадри, или ще оберат мишките от разлагащите се ДПС, ГЕРБ и БСП.

    Коментиран от #57

    16:44 08.06.2026

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 5 Отговор
    ТАЗИ "СТРИНА И ПРИНЦИПИ" Е НЕЩО КАТО ......................... "ПРОГРЕС И ВОЕНЕН" ....................... ФАКТ !

    16:44 08.06.2026

  • 33 Гого

    5 9 Отговор
    За Кандев адмирации!

    Коментиран от #36

    16:44 08.06.2026

  • 34 ХА ХА ХА

    11 1 Отговор
    КУРИ, ПРЕКАЛЯВАШ И ПОЛУДЯВАШ. СПРИ СЕ .ПОГЛЕДНИ СЕ ОТ ОТСТРАНИ.НЕ Е ТОЗИ ПЪТЯ.

    16:45 08.06.2026

  • 35 ФАКТИ

    2 1 Отговор
    ГОШО РАМБОТО НАПЪЛНИ ГАЩИТЕ.

    16:46 08.06.2026

  • 36 Гого

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гого":

    Баш пък хаха ??!!

    16:48 08.06.2026

  • 37 Хубаво е ! Че Го Оценяваш !

    3 1 Отговор
    Но Неможе да се каже !

    За теб !

    И обкрйжението ти !

    Коментиран от #60

    16:49 08.06.2026

  • 38 Смехоран

    7 0 Отговор
    Корни,човека говори завоалирано,не знаем какво точно се е случало.Хайде да не изпадаме в истерии за бъдещият "спасител"На там вървят нещата.

    16:49 08.06.2026

  • 39 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    14 1 Отговор
    Как не се е обадил още Слави Трифонов и той с някой жлъчен пост? Нинова го изпревари! Лъжците друго не могат. Плюенето подхранва егото им.

    Коментиран от #56

    16:50 08.06.2026

  • 40 Хайде и тази се изказа

    9 1 Отговор
    Чудя се дали и тя не е на заплата към ППДБ.

    16:51 08.06.2026

  • 41 МиГ

    3 1 Отговор
    Точно пък от парцали и бездарници, хептен никой няма нужда от съвети.

    16:51 08.06.2026

  • 42 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    3 0 Отговор
    румбата кРадев : Ама как се сборихме с олигархията, видяхте ли ? 🤣🤣🤣

    16:51 08.06.2026

  • 43 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    3 4 Отговор
    Корнело, ти го домъкна тоя фатмак и национален предател, по заповед на Москва, не се прави на невинна !!!

    16:53 08.06.2026

  • 44 Ддд

    9 2 Отговор
    Ниновааааа,ти ли говориш за принципи?!!!!! Цяла партия затрие от лакомия за власт и пари. Аз на мястото на Кандев бих се притеснил от такива "защитници". Ако е читав само вреда му нанасяте. Как пък ревнахте в един глас и ти и ГРОБ и ПП. Започва да намирисва лошо.

    16:54 08.06.2026

  • 45 кУрнело

    14 2 Отговор
    Този Кандев е кадър на ПП/ДБ-тата и сега трябва да
    разслесва Престъпленията на Петроханците!
    Беше Грешка, че Радев го остави като гладен секретар

    Коментиран от #52

    16:54 08.06.2026

  • 46 ОБЕКТИВЕН

    3 0 Отговор
    Зависи,ако е за обещана политическа кариера не е така,впрочем всичко ще се изясни

    16:56 08.06.2026

  • 47 Георги

    0 3 Отговор
    Чест му прави на Кандев че иска прозрачност и си изпълнява задълженията .НО идва въпроса защо пак едно и също.Пак нов главен секретар който се прибира като му се каже пак мафията победи и ще си сложат и заместници пак ще е същото и тези който трябва да са във затвора те пак ще командват

    16:57 08.06.2026

  • 48 Адмирации

    1 6 Отговор
    за комисар Кандев. Управляват ни клоуни

    16:57 08.06.2026

  • 49 @@@

    8 2 Отговор
    ТаЯ КУРнела не пропуска и ден без да напада Неоснователно Радев.

    16:57 08.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Селстрой

    3 1 Отговор
    Нивовица така се държи все едно някой друг го докара на власт зеления чорап!! Ми нали вие ма другаекЕ го довлякохте този хасковски каун на власт! Ибез това живеем в goвната,сега ще стане още по-зле!

    Коментиран от #61

    17:02 08.06.2026

  • 52 Не знам ,дали...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "кУрнело":

    Грешката ти е умишлена,или не...,но явно тоя наистина е - ...,,глаДен секретар"...!
    Надявал се е,че ще се налапа на този пост,но Радев и Демерджиев са му секнали апетита за нерегламентирана лапачка ..!

    Коментиран от #74

    17:03 08.06.2026

  • 53 НРБ

    4 1 Отговор
    Корни милионерката като каква се изказва ???

    17:05 08.06.2026

  • 54 Някой

    4 3 Отговор
    Корни измряха червените бабички от Живково време, дето ви се връзваха и ви вярваха на социалистическите алабализми. Много ви се иска пак да влезете същите в парламента ама младите хора няма вече с какво да ги излъжете, и с какви лъжи и глупости да ги забаламосате

    17:06 08.06.2026

  • 55 Георги

    1 3 Отговор
    Само защо за стотен път го казвам европейските служби за сигурност и американските най мощните във света са ни оставили на КГБ да ни слагат премиери и да тласкат България към фашистите на Путин .Как всички европейски институции си мълчат .Защо отпускат пари на едни крадливи комунисти .Тези идиоти трябва да са хора който знаят какво се случва и от какво се нуждае Европа .Не става да си седят по кабинетите да лапкат пари и нищо да не ги интересува

    Коментиран от #58

    17:06 08.06.2026

  • 56 СлаФчУ ли...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Не се обажда,щото е в космическа орбита с македонците,както бе заявил,в ефира преди време...

    17:07 08.06.2026

  • 57 с предимство

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "име":

    Ще търсят путинисти без имена.Задължително е да са патриоти но руски.... и да мразят Европа и най-вече България.Зелени чорапи и да имат татуирани на г..за сърп и чук,като тебе.

    Коментиран от #59

    17:10 08.06.2026

  • 58 име

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Георги":

    Стига си приемал фалшиви лекарства. Това не е лечение.

    17:10 08.06.2026

  • 59 име

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "с предимство":

    Благодаря за непоисканото мненине, разбрах, че не се лекуваш.

    17:12 08.06.2026

  • 60 Хъм...,,обкрйжението ти"... !

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хубаво е ! Че Го Оценяваш !":

    100% си рускоговорящ украинец,избягал от мобилизация в нашето мило БГ...!
    Признай си...,без милиция си признай...😉😂😝!

    17:12 08.06.2026

  • 61 име

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Селстрой":

    Хасковските кауни са асан василев и делян добрев, други няма.

    17:13 08.06.2026

  • 62 Aлфа Вълкът

    2 0 Отговор
    Тия снимки в новият формат, стоят като некролог.

    17:19 08.06.2026

  • 63 Тая умира от яд...!

    6 1 Отговор
    Че вече ще гледа парламента само по талавизора...!
    И сега-къса и фърля кал срещу Радев...!
    Ама вола,като риел...калта падала и по гърба му...!

    Коментиран от #67

    17:22 08.06.2026

  • 64 Вие разбрахте ли?

    1 0 Отговор
    Аз не разбрах защо напуска.

    17:47 08.06.2026

  • 65 Я си стой там

    3 1 Отговор
    В коневръза

    Много драпаш за власт
    Малка си

    17:53 08.06.2026

  • 66 между другото

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Тези заслужават да ги приберат само заради името, което са си сложили. А ако някой си мисли, че може просто да покрива издънките на тиквените измекяри, бързо ще си приключи мандата като тиквите. Това не е предположение, а предупреждение!

    17:58 08.06.2026

  • 67 Така ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Тая умира от яд...!":

    А вие си умирате от простотия!

    18:00 08.06.2026

  • 68 Buk om noлиm-бyнuщeто

    1 0 Отговор
    Kak e нa noлиm-бyнuщeто ?😀

    18:13 08.06.2026

  • 69 Да да да

    1 0 Отговор
    То голям виц.
    Чест и достойнство в мвр че и в бсп

    18:36 08.06.2026

  • 70 Катюша

    0 1 Отговор
    По лошо от другаря Боташ е само Майката родила това недоразумение, госпожа Лъжа.

    18:37 08.06.2026

  • 71 Илиева

    0 0 Отговор
    Др.Нинова,както винаги чевръста😜Брани”Ван Дам”не защото много го цени,а защото е добър повод да нападне ПБ и Радев.Лошо Нинова,лошо.Това няма да ти помогне да изгрееш на сцената,а напротив…Въпросният гл.секретар на МВР е специален случай към който трябва да се отнасяме с разбиране защото човека не е виновен😩😩😩И едно предложение към Кандев да се посвети на кариера в киното,като каскадьор….Ще му заспи и ще се изживява,като Чък Норис,Ван Дам и още бол треторазрядници…

    18:43 08.06.2026

  • 72 56788

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Наистина е права Нинова":

    Значи Радев вдигна дефицита ? Ти май си по болен и от тиквата в главата ,доколкото Нинова,тя просто завижда

    18:46 08.06.2026

  • 73 Я, не се прави

    0 0 Отговор
    На ударена!!!Какво достойнство и принципи!!!Само се чудя защо се съгласи да продължава да бъде на поста.Кукла на конци на Гюров и явно оня смешник го е сритал да слиза от сцената и да си каже за последно думичките и да си направи някакъв несръчен пиар!!!

    18:47 08.06.2026

  • 74 Отговор от 45

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Не знам ,дали...?!":

    Не, грешката ми е съзнателна!
    Той наистина е гЛаден секретар.

    18:50 08.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове