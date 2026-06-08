Иван Демерджиев награди с 1230 евро пожарникарите, отзовали се първи на катастрофата на "Челопешко шосе"

На официална церемония в Министерство на вътрешните работи бяха наградени с колективна парична награда в размер на 1230 евро четиримата пожарникари, отзовали се първи на катастрофата на „Челопешко шосе“ между два автомобила и автобус, при която загинаха четирима души.
Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев пожарникарите от участък „Кремиковци“ бяха наградени за проявен героизъм, смелост и себеотрицание при спасяване на човешките животи, проявен висок професионализъм и бърза реакция, изброи БТА.
Наградените са – младши експерт Благой Благоев, младши експерт Петко Върбин, младши инспектор Данаил Влахов и младши експерт Тодор Йорданов.
„Тези служители, които днес наградих, са се отзовали на трагедията край „Челопешко шосе“ преди да са получили сигнал и да са били изпратени там, и са направили всичко необходимо, за да бъде тази трагедия ограничена, защото тя можеше да има и съвсем други, различни мащаби“, каза министър Демерджиев.
Според него за тези служители и други като тях в МВР думите „дълг“ и „чест“ не са понятия, а принципи, които ги водят в професията им.
Във връзка с инцидента Демерджиев каза, че държавата подхожда вече с цялата си строгост към всички подобни причинители на пътни произшествия, които са се самозабравили и рискуват живота и здравето на хората.
По отношение на шофьорските книжки на шофьорите на автомобилите участвали в катастрофата и издадени от чужбина, министърът заяви, че МВР е направило проверка кои държави при облекчени условия издават свидетелства за управление на МПС и засега са набелязани четири – Кипър, Чехия, Гърция и Великобритания.
Той обясни, че ще се идентифицират притежаващите такива шофьорски книжки и ще се вземат мерки да бъдат безопасни и да се приемат съответните изменения, доколкото позволява европейското законодателство, за да има някакъв контрол на наша територия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
16:16 08.06.2026
2 Тома
16:17 08.06.2026
3 Делю Хайдутин
Коментиран от #9
16:17 08.06.2026
4 Чакай ся!
16:17 08.06.2026
5 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това са им задълженията.
16:18 08.06.2026
6 От собствения
16:20 08.06.2026
7 Гражданин
Коментиран от #15
16:22 08.06.2026
8 Възpожденец 🇧🇬
Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
- руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .
Сега разбирате ли, че КОЙ не е нито пеевски нито борисов, те са само аватари , както и кРадев, аватари на руската мафия !
16:25 08.06.2026
9 редник
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":/ По 300 евро./
Дали - а данъци и осигуровки?...
16:26 08.06.2026
10 След
16:29 08.06.2026
11 Макс
16:29 08.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бастардо
16:37 08.06.2026
14 Гост
Коментиран от #17
16:38 08.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 анонимен
16:41 08.06.2026
17 Дапитам
До коментар #14 от "Гост":А вие господине защо не научити малко как се пишат думите в бг. език?
16:44 08.06.2026
18 Сатана Z
16:45 08.06.2026
19 двата шопара
16:45 08.06.2026
20 ДрайвингПлежър
Но някой си е свършил работата, за която му плащаш и ти го награждаваш, че си е свършил работата?
Тия пари за държавата са не капка в морето ми капка в океана... ама просто изглежда цялата работа като евтин ПиАр... а да плащам за нечий пиар вече ми е много дразнещо!
Коментиран от #23
16:50 08.06.2026
21 На всеки автобус трябва да се сложат
16:52 08.06.2026
22 Тити на Кака
Герои, истински професионалисти!
И един съвет към г-н Демерджиев: паричната награда / каквато и да е тя/ е най-добре да е кръгла сума.
1230 Е е несериозен размер, по-смешно щеше да е само ако сумата беше нещо от сорта на 1237, 46 Е...
Нека не ставаме за смях с дребнавостта си по такива поводи!
17:00 08.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ДрайвингПлежър
До коментар #23 от "Тити на Кака":Момченце, ти не чете ли - катастрофата е станала пред тях - излезли са не по сигнал на 112, а да видят каква е тая гюрунтия дето се вдига!
А принципа е, че като си на работа и ти плащат за работата трябва да я вършиш по даден стандарт - ако не покриваш стандарта те наказват! Свършили са си работата - толкова! Браво! Но те за това са в тези спешни служби!
И пак казвам - нещото изглежда на ПР
Коментиран от #29
17:23 08.06.2026
25 Тити
17:36 08.06.2026
26 Деций
17:50 08.06.2026
27 Емигрант
17:53 08.06.2026
28 Георги
18:29 08.06.2026
29 Тити на Кака
До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":Осмели се да ми кажеш "момченце" на улицата и после за секунда ще те направя момиченце, злобен дъртако.
18:47 08.06.2026