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Иван Демерджиев награди с 1230 евро пожарникарите, отзовали се първи на катастрофата на "Челопешко шосе"

Иван Демерджиев награди с 1230 евро пожарникарите, отзовали се първи на катастрофата на "Челопешко шосе"

8 Юни, 2026 16:14 1 086 29

  • иван демерджиев-
  • награда-
  • пожарникари-
  • катастрофа-
  • челопешко шосе

Наградените са – младши експерт Благой Благоев, младши експерт Петко Върбин, младши инспектор Данаил Влахов и младши експерт Тодор Йорданов

Иван Демерджиев награди с 1230 евро пожарникарите, отзовали се първи на катастрофата на "Челопешко шосе" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На официална церемония в Министерство на вътрешните работи бяха наградени с колективна парична награда в размер на 1230 евро четиримата пожарникари, отзовали се първи на катастрофата на „Челопешко шосе“ между два автомобила и автобус, при която загинаха четирима души.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев пожарникарите от участък „Кремиковци“ бяха наградени за проявен героизъм, смелост и себеотрицание при спасяване на човешките животи, проявен висок професионализъм и бърза реакция, изброи БТА.

Наградените са – младши експерт Благой Благоев, младши експерт Петко Върбин, младши инспектор Данаил Влахов и младши експерт Тодор Йорданов.

„Тези служители, които днес наградих, са се отзовали на трагедията край „Челопешко шосе“ преди да са получили сигнал и да са били изпратени там, и са направили всичко необходимо, за да бъде тази трагедия ограничена, защото тя можеше да има и съвсем други, различни мащаби“, каза министър Демерджиев.

Според него за тези служители и други като тях в МВР думите „дълг“ и „чест“ не са понятия, а принципи, които ги водят в професията им.

Във връзка с инцидента Демерджиев каза, че държавата подхожда вече с цялата си строгост към всички подобни причинители на пътни произшествия, които са се самозабравили и рискуват живота и здравето на хората.

По отношение на шофьорските книжки на шофьорите на автомобилите участвали в катастрофата и издадени от чужбина, министърът заяви, че МВР е направило проверка кои държави при облекчени условия издават свидетелства за управление на МПС и засега са набелязани четири – Кипър, Чехия, Гърция и Великобритания.

Той обясни, че ще се идентифицират притежаващите такива шофьорски книжки и ще се вземат мерки да бъдат безопасни и да се приемат съответните изменения, доколкото позволява европейското законодателство, за да има някакъв контрол на наша територия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 5 Отговор
    Спасиха много животи.Това са истински мъже.

    Коментиран от #5

    16:16 08.06.2026

  • 2 Тома

    16 2 Отговор
    За циганите това са джобни пари

    16:17 08.06.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    11 6 Отговор
    По 300 евро.Подигравка! Толкова ли струва живота на българите?

    Коментиран от #9

    16:17 08.06.2026

  • 4 Чакай ся!

    18 12 Отговор
    Та те нали получават заплата за тая работа

    16:17 08.06.2026

  • 5 честен ционист

    19 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това са им задълженията.

    16:18 08.06.2026

  • 6 От собствения

    12 4 Отговор
    си джоб или на вожда ? Тоя си играе с огъня !

    16:20 08.06.2026

  • 7 Гражданин

    19 11 Отговор
    Случката се е развила в непосредствена близост до пожарната. На момчетата това им е работата. За какво са тези пари???

    Коментиран от #15

    16:22 08.06.2026

  • 8 Възpожденец 🇧🇬

    11 4 Отговор
    Кой забрани на Георги Кандев да разследва „Калашниците“ и свързаните с тях международни канали за трафик на хора и наркотици ?! Кой забрани на Георги Кандев да разследва Таки?! Кой забрани на Георги Кандев да разследва пътя на Копринката ?!

    Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
    - руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
    Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .

    Сега разбирате ли, че КОЙ не е нито пеевски нито борисов, те са само аватари , както и кРадев, аватари на руската мафия !

    16:25 08.06.2026

  • 9 редник

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    / По 300 евро./

    Дали - а данъци и осигуровки?...

    16:26 08.06.2026

  • 10 След

    6 1 Отговор
    оставката на Георги Кандев, и той и Радев си намериха "важни дела" точно днес !

    16:29 08.06.2026

  • 11 Макс

    8 5 Отговор
    Нищо против , но все пак не е ли това работата им ? Здравният министър трябва ли по няколко пъти на ден да награждава хирурсите , личните лекари , офталмолозите и т.н.

    16:29 08.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бастардо

    6 2 Отговор
    Общо за всички 1200евро?Евалата на Бях точен с парите.Подигравка за смелите мъже.Вземете изградете няколко кръгови на такива места бе.В Европейските страни има такива.Ако не искаш да гушнеш китките,намаляваш.Това донякъде ще ни спаси от идиотите .

    16:37 08.06.2026

  • 14 Гост

    4 4 Отговор
    Защо на ли това им е работа та

    Коментиран от #17

    16:38 08.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 анонимен

    4 2 Отговор
    Защо Кандев подаде оставка ли? Политически натиск върху главният секретар Кандев! След като вчера и днес БГ ЕЛФЕС и много други разследващи журналисти публикуваха снимки как радев е прегърнат с бащата на един от убийците роми при катастрофата с автобуса и как във всички секции в 8- хилядния ромски квартал "Ботунец" 85% от гласовете са за ПБ на радев и как "бандата на калашниците" които се занимават с грабежи ,сводничество ,лихварство и рекет са били застъпници на радев, Кандев е поискал отговори от политическото ръководство на МВР и са му отговорили да не се намесва. Затова написа от " службата и достойнството избирам второто" . .Kayн мунчо приключи дами и господа. Ако се оттегли незабавно приключва политически ,ако се опъва ще приключи във всички аспекти. Край на " спасението радев" уважаеми Българи.

    16:41 08.06.2026

  • 17 Дапитам

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    А вие господине защо не научити малко как се пишат думите в бг. език?

    16:44 08.06.2026

  • 18 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Грозен PR от пловдивското недоразумение

    16:45 08.06.2026

  • 19 двата шопара

    6 0 Отговор
    Кога ще почнете борбата срещу модела Пеевски Борисов, айде де чакаме.

    16:45 08.06.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    5 2 Отговор
    Това не го разбирам... евала на хората, помогнали - късмет и че е станала белята близо до тях...
    Но някой си е свършил работата, за която му плащаш и ти го награждаваш, че си е свършил работата?

    Тия пари за държавата са не капка в морето ми капка в океана... ама просто изглежда цялата работа като евтин ПиАр... а да плащам за нечий пиар вече ми е много дразнещо!

    Коментиран от #23

    16:50 08.06.2026

  • 21 На всеки автобус трябва да се сложат

    3 1 Отговор
    Камери снимащи какво става около автобуса видеорегистратори няма само бедните пътници вътре да са под видео контрол

    16:52 08.06.2026

  • 22 Тити на Кака

    2 3 Отговор
    Браво на момчетата, перфектна реакция, перфектно справяне със ситуацията!
    Герои, истински професионалисти!
    И един съвет към г-н Демерджиев: паричната награда / каквато и да е тя/ е най-добре да е кръгла сума.
    1230 Е е несериозен размер, по-смешно щеше да е само ако сумата беше нещо от сорта на 1237, 46 Е...
    Нека не ставаме за смях с дребнавостта си по такива поводи!

    17:00 08.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Тити на Кака":

    Момченце, ти не чете ли - катастрофата е станала пред тях - излезли са не по сигнал на 112, а да видят каква е тая гюрунтия дето се вдига!

    А принципа е, че като си на работа и ти плащат за работата трябва да я вършиш по даден стандарт - ако не покриваш стандарта те наказват! Свършили са си работата - толкова! Браво! Но те за това са в тези спешни служби!

    И пак казвам - нещото изглежда на ПР

    Коментиран от #29

    17:23 08.06.2026

  • 25 Тити

    2 0 Отговор
    Ама чакайте малко това им е работата ако не могат да си изпълняват задълженията значи не стават за това

    17:36 08.06.2026

  • 26 Деций

    0 0 Отговор
    Тук се преиграва.Да наградиш някой който си е изпълнил задължението по служба, за което взема заплата!

    17:50 08.06.2026

  • 27 Емигрант

    2 1 Отговор
    Типично по КОМУНИСТИЧЕСКИ ! Какви награди бе, това им е задължение да спасяват хора ! Тогава трябва и всеки лекар да бъде награждаван за всеки пациент, че му е спасил живота ! Новата ви власт най-вероятно ще върне комунизмът, той не, че си е тръгнал от България, но поне се имитираше демокрация, а сега се героизират тези които изпълняват трудовите си задължения ! Нямало пари, а за тези има, че са си свършили работата ?

    17:53 08.06.2026

  • 28 Георги

    0 0 Отговор
    Поредните политически позьори - с едната ръка и им дават €1230 с другата им вземат 20 заплати при пенсиониране.

    18:29 08.06.2026

  • 29 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":

    Осмели се да ми кажеш "момченце" на улицата и после за секунда ще те направя момиченце, злобен дъртако.

    18:47 08.06.2026

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