Марица отново на върха: 12-та поредна титла за волейболните кралици от Пловдив

27 Април, 2026 20:04 483 0

Пловдивчанки отново вдигнаха трофея

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболният отбор на Марица (Пловдив) затвърди абсолютната си доминация в женското първенство на България, след като зашеметяващо спечели 12-та поредна шампионска титла.

В препълнената зала „Строител“ пловдивчанки не оставиха никакви шансове на Левски, като триумфираха с категоричното 3:0 (25:11, 25:17, 25:12) в третия финален сблъсък.

Още от първия съдийски сигнал „жълто-сините“ демонстрираха железен характер и безапелационна воля за победа. Подкрепяни от верните си фенове, момичетата на Марица стартираха вихрено и набързо поведоха със 7:1, а до края на първия гейм не изпуснаха инициативата. Боряна Ангелова сложи точка на частта с мощна атака през центъра, фиксирайки резултата на 25:11.

Втората част бе поредното доказателство за класата на шампионките. Сервисът им работеше безупречно, а защитата и нападението вървяха ръка за ръка. Марица бързо натрупа солиден аванс от 12:4, а до края на гейма Левски така и не намери отговор на разнообразната игра на пловдивчанки – 25:17.

Третият гейм бе само формалност. Марица продължи да диктува темпото, като поведе с 11:5 и не позволи на съперника да се доближи. Ива Дудова сложи точка на спора с решителна атака за крайното 25:12, с което „жълто-сините“ официално се окичиха с поредния златен медал.

Така Марица завърши сезона без нито една загуба – истински подвиг, който затвърждава статута на отбора като безспорен хегемон в българския женски волейбол.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

