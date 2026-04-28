Висшата лига отряза Манчестър Сити: Без промени в програмата въпреки битката за титлата

Манчестър Сити се сблъска с категоричен отказ от страна на Висшата лига относно искането си за промяна на оставащите дати в натоварения си график. „Гражданите“, които са в ожесточена надпревара с Арсенал за шампионската корона, ще трябва да изиграят три ключови срещи в рамките на едва шест дни – истинско изпитание за физиката и психиката на отбора.

В последните седмици на сезона Ман Сити се изправя пред тежка серия: на 13 май ще гостуват на Кристъл Палас, на 16 май ще се изправят срещу Челси във финала за ФА Къп, а само три дни по-късно – на 19 май, ще премерят сили с Борнемут в Премиър лийг. Клубът настояваше двубоят с Борнемут да бъде преместен за 20 май, а срещата с Кристъл Палас – за 12 май, с цел да получи повече време за възстановяване между мачовете.

Висшата лига обаче бе непреклонна. Причината – на 20 май се провежда финалът на Лига Европа, а правилата на УЕФА забраняват провеждането на национални първенства по същото време. От друга страна, Кристъл Палас има ангажимент за полуфинал в Лигата на конференциите на 10 май, което прави и тази дата невъзможна за пренасрочване.

Според британските медии, поне три клуба от елита са се противопоставили на желанието на Манчестър Сити, изтъквайки, че „небесносините“ се опитват да извлекат едностранна полза в решаващата фаза на сезона.