Висшата лига отряза Манчестър Сити: Без промени в програмата въпреки битката за титлата

28 Април, 2026 16:25 544 3

Сити ще трябва да разчита на дълбочината на състава си

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Манчестър Сити се сблъска с категоричен отказ от страна на Висшата лига относно искането си за промяна на оставащите дати в натоварения си график. „Гражданите“, които са в ожесточена надпревара с Арсенал за шампионската корона, ще трябва да изиграят три ключови срещи в рамките на едва шест дни – истинско изпитание за физиката и психиката на отбора.

В последните седмици на сезона Ман Сити се изправя пред тежка серия: на 13 май ще гостуват на Кристъл Палас, на 16 май ще се изправят срещу Челси във финала за ФА Къп, а само три дни по-късно – на 19 май, ще премерят сили с Борнемут в Премиър лийг. Клубът настояваше двубоят с Борнемут да бъде преместен за 20 май, а срещата с Кристъл Палас – за 12 май, с цел да получи повече време за възстановяване между мачовете.

Висшата лига обаче бе непреклонна. Причината – на 20 май се провежда финалът на Лига Европа, а правилата на УЕФА забраняват провеждането на национални първенства по същото време. От друга страна, Кристъл Палас има ангажимент за полуфинал в Лигата на конференциите на 10 май, което прави и тази дата невъзможна за пренасрочване.

Според британските медии, поне три клуба от елита са се противопоставили на желанието на Манчестър Сити, изтъквайки, че „небесносините“ се опитват да извлекат едностранна полза в решаващата фаза на сезона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    2 1 Отговор
    Като искат да имат време за почивка да не се напъват да играят на четири фронта. Хем искат титли и купи, хем всички да им вървят по гайдата. Те объркват и другите отбори с техните отложени мачове.

    16:30 28.04.2026

  • 2 Само така

    2 1 Отговор
    Секс до откат. Ако издържат добре, ако не издържат, още по-добре.

    16:32 28.04.2026

  • 3 Арс

    2 0 Отговор
    Вижда се,че и те и "Арсенал",вече са много затруднени физически.Като фен на топчиите не ми се ще да се решава по ГР,но е възможно и така да го нагласят.

    16:48 28.04.2026

