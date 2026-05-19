Как измамници печелят милиони с реклами и лица на известни лекари

Мащабна акция срещу престъпна схема за фалшиви лекарства. ГДБОП, СДВР и Прокуратурата разбиха нелегален цех, действал от България към няколко държави в Европа. Продуктите са били рекламирани чрез видеа с лицата на известни лекари, журналисти и обществени личности, генерирани с помощта на изкуствен интелект. Така на потребителите са предлагани медикаменти, основно за сърдечно-съдови заболявания.
Един от потърпевшите, подал сигнал по случая, е д-р Мирослав Ненков – бивш министър на здравеопазването. По първоначални данни добавките не са опасни, но схемата е донесла печалба от около 250 милиона евро за последните пет години.
В ефира на „Здравей, България” д-р Ненков не коментира дали има чадър над измамната схема, но пък подчерта, че групата функционира от много години. „Въпросът е, че страшно много неща са продавани чрез фалшиви реклами с лицата на мои колеги. Това е дупка в управлението и в превенцията на това какво пием ние като пациенти. Самият факт на измамата е страшно гнусен. В едно от видеата, които бяха разпространявани, хора биваха призовани да спрат собственото си лечение”, посочи той.
Първата реклама, която достигнала до него, била за „лекарства” за кръвното налягане. Той подчерта, че адвокатът му е достигнал до факта, че става въпрос за международна група, документите били подадени към прокуратурата, а той самият бил извикан и на разпит.
По информация на институциите са намерени около 300 различни хранителни добавки. „Въпросът е къде е хъб-ът и се надявам организаторът на схемата да бъде разкрит”, каза потърпевшият.
По думите му не е удачно лекари да рекламират публично продукти и подчерта: „Каквото и да се види с моето лице, е измама. Аз няма публично, пред непрофесионална публика, да рекламирам продукт за лечение”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гражданин
Коментиран от #6
08:09 19.05.2026
2 Пич
08:09 19.05.2026
3 Хасковски каунь
как сте?
Коментиран от #12
08:09 19.05.2026
4 Красимир Петров
08:10 19.05.2026
5 Руски и беларуски схеми за измами
08:14 19.05.2026
6 А тоз...
До коментар #1 от "гражданин":...,,доктор",ми падна в очите,че само ми участва в разни клипове как се хили на вицовете и сценките на Димитър Туджаров-,,Шкумбата"...!
А за медицината...-НИЩО...!
08:16 19.05.2026
7 гранясал Муфтаджийски
Коментиран от #14
08:16 19.05.2026
8 Ами
08:23 19.05.2026
9 пазят си заграбеното
08:24 19.05.2026
10 Някой
08:26 19.05.2026
11 Деций
08:42 19.05.2026
12 За ком 3
До коментар #3 от "Хасковски каунь":Как да сме докторе? Аз съм със схванат кръст,а той е с изтръпнали крайници.Как да сме? - За Вас имам " БУДАЛОЗИН" ,лекува схванат кръст,изтръпнали крайници,запек,диария,високо и ниско кръвно налягане,простатит и вагинална сухота.
08:46 19.05.2026
13 От Хоризонта
Ама реклама...трябва и от нея да се лапа...малко им са бюджетните средства за издръжка на тия от...Хоризонта...
08:47 19.05.2026
14 Трябва да започнат от...
До коментар #7 от "гранясал Муфтаджийски":...Урсула Фон-Пфайзер...!
09:22 19.05.2026
15 Пари, пари
А иначе всеки краде и мами - от бакалина до доФтора. На това му викат предприемачество.
09:28 19.05.2026
16 Тома
09:51 19.05.2026