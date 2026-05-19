Как измамници печелят милиони с реклами и лица на известни лекари

19 Май, 2026 08:06 1 186 16

Д-р Мирослав Ненков подчерта, че не рекламира продукти

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мащабна акция срещу престъпна схема за фалшиви лекарства. ГДБОП, СДВР и Прокуратурата разбиха нелегален цех, действал от България към няколко държави в Европа. Продуктите са били рекламирани чрез видеа с лицата на известни лекари, журналисти и обществени личности, генерирани с помощта на изкуствен интелект. Така на потребителите са предлагани медикаменти, основно за сърдечно-съдови заболявания.

Един от потърпевшите, подал сигнал по случая, е д-р Мирослав Ненков – бивш министър на здравеопазването. По първоначални данни добавките не са опасни, но схемата е донесла печалба от около 250 милиона евро за последните пет години.

В ефира на „Здравей, България” д-р Ненков не коментира дали има чадър над измамната схема, но пък подчерта, че групата функционира от много години. „Въпросът е, че страшно много неща са продавани чрез фалшиви реклами с лицата на мои колеги. Това е дупка в управлението и в превенцията на това какво пием ние като пациенти. Самият факт на измамата е страшно гнусен. В едно от видеата, които бяха разпространявани, хора биваха призовани да спрат собственото си лечение”, посочи той.

Първата реклама, която достигнала до него, била за „лекарства” за кръвното налягане. Той подчерта, че адвокатът му е достигнал до факта, че става въпрос за международна група, документите били подадени към прокуратурата, а той самият бил извикан и на разпит.

По информация на институциите са намерени около 300 различни хранителни добавки. „Въпросът е къде е хъб-ът и се надявам организаторът на схемата да бъде разкрит”, каза потърпевшият.

По думите му не е удачно лекари да рекламират публично продукти и подчерта: „Каквото и да се види с моето лице, е измама. Аз няма публично, пред непрофесионална публика, да рекламирам продукт за лечение”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    14 4 Отговор
    А тоз ми падна в очите ,след като боко го вози в джипката ,и той се възхищаваше на магистралата както дете на близалка !!

    Коментиран от #6

    08:09 19.05.2026

  • 2 Пич

    13 3 Отговор
    Жалка картинка !!! Не ги убива престъплението, убива ги, че не са докопали част от печалбата!!!

    08:09 19.05.2026

  • 3 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    Цекови,
    как сте?

    Коментиран от #12

    08:09 19.05.2026

  • 4 Красимир Петров

    10 1 Отговор
    Това се знае от години,но политическият чадър ги закриляше.

    08:10 19.05.2026

  • 5 Руски и беларуски схеми за измами

    7 4 Отговор
    възползващи се от лицата на определени хора, включително и българи

    08:14 19.05.2026

  • 6 А тоз...

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    ...,,доктор",ми падна в очите,че само ми участва в разни клипове как се хили на вицовете и сценките на Димитър Туджаров-,,Шкумбата"...!
    А за медицината...-НИЩО...!

    08:16 19.05.2026

  • 7 гранясал Муфтаджийски

    10 3 Отговор
    А тези, които рекламираха ужким като ваксини инжекциите на Пфойзер, Моделна и Астра зенека няма ли да ги хванат? Щото те бяха фалшиви и навредиха и убиха доста хора с сръвосъсирващите си странични ефекти. А и инжектираните с тях не можаха да се предпазят от болестта, за която рекламираха, че действат п

    Коментиран от #14

    08:16 19.05.2026

  • 8 Ами

    7 1 Отговор
    То всичката РЕКЛАМА е една ИЗМАМА. Рекламира се до дупка непродаваемото,фалшивото.

    08:23 19.05.2026

  • 9 пазят си заграбеното

    5 1 Отговор
    измамниците в сравнение на лекари бг са като безобидни ангели...

    08:24 19.05.2026

  • 10 Някой

    4 0 Отговор
    А още повече печелят разпространителите на рекламите.

    08:26 19.05.2026

  • 11 Деций

    4 0 Отговор
    Това е известно и не е от вчера.А това ,че има наивници които да вярват в чудеса е един атестат за нивото на народонаселението,нарочно не казвам гражданите, защото това са качествено различни категории.Гламара се ражда и така си умира!Една овца има повече мозък от тях!На такива ,такава пръчка им ходи!

    08:42 19.05.2026

  • 12 За ком 3

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хасковски каунь":

    Как да сме докторе? Аз съм със схванат кръст,а той е с изтръпнали крайници.Как да сме? - За Вас имам " БУДАЛОЗИН" ,лекува схванат кръст,изтръпнали крайници,запек,диария,високо и ниско кръвно налягане,простатит и вагинална сухота.

    08:46 19.05.2026

  • 13 От Хоризонта

    1 2 Отговор
    Предполагам,че един от тях е проф.д-р Янкулов с неговата ,,Левзея" създадена от него в далечната 1960-та година и ако има наследници освен те да претендират,защото надали той е сред живите...
    Ама реклама...трябва и от нея да се лапа...малко им са бюджетните средства за издръжка на тия от...Хоризонта...

    08:47 19.05.2026

  • 14 Трябва да започнат от...

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "гранясал Муфтаджийски":

    ...Урсула Фон-Пфайзер...!

    09:22 19.05.2026

  • 15 Пари, пари

    0 0 Отговор
    Много изненадани и възмутени?!
    А иначе всеки краде и мами - от бакалина до доФтора. На това му викат предприемачество.

    09:28 19.05.2026

  • 16 Тома

    0 0 Отговор
    Този повече се изявява като шоумен отколкото като доктор

    09:51 19.05.2026

