Владимир Путин заяви готовност Русия и Китай да се подкрепят взаимно в защитата на суверенитета си

19 Май, 2026 08:16

  • владимир путин-
  • си дзинпин-
  • китай-
  • русия

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи очакванията на страната си за визитата като много високи

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Във видеообръщението си, публикувано преди официалното му посещение в Китай, което започва днес, руският президент Владимир Путин подчерта, че безпрецедентното ниво на руско-китайските отношения се отразява в готовността на двете страни да се подкрепят взаимно по въпроси, засягащи основните им интереси, като например защитата на суверенитета и националното единство, съобщава "Интерфакс'.

"В момента руско-китайските отношения наистина са достигнали безпрецедентно ниво. Техният особен характер се проявява в атмосфера на взаимно разбирателство и доверие, готовност за сътрудничество на взаимноизгодна и равноправна основа, за водене на уважителен диалог и взаимна подкрепа по въпроси, засягащи основните интереси на двете страни, включително защитата на суверенитета и националното единство", заяви Путин.

Русия приветства въвеждането на реципрочен безвизов режим с Китай, отбеляза руският президент.

"Бих искал да отбележа, че Русия изпитва голямо уважение към вековната история на Китай, неговите постижения в културата, изкуството и науката. И ние сме заинтересовани нашите народи да се сближат, да се разбират още по-добре и да прегърнат всичко добро, което се крие в богатите традиции и наследство на нашите две страни. Затова приветстваме въвеждането на реципрочен безвизов режим между нашите страни", заяви руският президент.

Путин също така подчерта, че въвеждането на безвизов режим "не само насърчава бизнес и туристическия обмен, но и отваря нови възможности за комуникация и работа в мрежа между гражданите на Русия и Китай".

Припомняме, че Русия сигнализира за голямо очакване преди предстоящото посещение на Путин в Пекин.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи очакванията на страната си за визитата като "много високи".

Той подчерта, че отношенията между Русия и Китай са много разнообразни, като се простират отвъд търговията и икономиката до "активно развиващ се" диалог в областта на образованието.

Песков открои личното значение на ангажимента на двамата лидери, като изтъкна, че "всеки контакт между Путин и Си Дзинпин помага за създаването на нов тласък за по-нататъшното развитие и разширяване на отношенията".

Т.нар. "партньорство без ограничения" между Китай и Русия - най-големият производител на природни ресурси в света, се засили, откакто Западът наложи санкции, за да накаже Москва за войната в Украйна.

"Ние и нашите китайски приятели го наричаме "особено привилегировано" и стратегическо партньорство", отбеляза Песков.

Той коментира допълнително състава на делегацията, като обясни, че Русия не се стреми да "се конкурира" с американския екип, който посети Китай миналата седмица в това отношение.

Руската делегация ще включва съответните вицепремиери, министри от правителството и ръководители на компании, уточни говорителят на Кремъл.

Песков беше попитан дали ще бъдат обсъдени планове за предложения газопровод "Силата на Сибир 2", който един ден би могъл да доставя допълнителни млрд. куб. м годишно от арктическите газови находища на Русия през Монголия до Китай.

"Всички въпроси, които са в икономическия дневен ред на нашите двустранни отношения, естествено ще бъдат разгледани", отговори той.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е важно за какво има готовност путлер

    17 15 Отговор
    Важно е какво ще реши шефа му Си дзин

    08:18 19.05.2026

  • 2 Пич

    15 10 Отговор
    Нали знаете кой ходи последен да говори?! Този, който решава нещата!!!

    Коментиран от #4, #27, #29, #72, #78

    08:19 19.05.2026

  • 3 Кривоверен алкаш

    10 14 Отговор
    Казано с едно изречение...да крадат и да анексират.

    Коментиран от #19, #28, #36

    08:21 19.05.2026

  • 4 Ол1гофрен,

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Не си в час.

    Коментиран от #10

    08:21 19.05.2026

  • 5 Райха губел суверенитет

    12 8 Отговор
    основните им интереси, като например защитата на суверенитета и националното единство, съобщава "Интерфакс.
    -;-
    Знамчи Ряйха губел суверенитета си и имало опасност за Националното единство!
    Защо арменците, грузинците и казахите не искат КЕНЕФА?

    08:22 19.05.2026

  • 6 Дон Корлеоне

    10 11 Отговор
    Хаяско отива при началството.

    Коментиран от #31

    08:23 19.05.2026

  • 7 гост

    14 12 Отговор
    Как ли се чувства Фюрера,до вчера Китай беше в краката на СССР а сега,Путин се умилква около Си то..

    Коментиран от #34, #44

    08:23 19.05.2026

  • 8 Путине, Путине...

    11 10 Отговор
    Здрави ли са ти наколенките.

    Коментиран от #25

    08:23 19.05.2026

  • 9 Макето

    12 7 Отговор
    И както Ванга, Светла и памет казваше, че Русия и Китай ще се съюзят, и ще контролират Света! Всичко се нарежда, само България е от губещата страна отново.

    Коментиран от #26

    08:24 19.05.2026

  • 10 Само

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ол1гофрен,":

    Избраният от тебе Ник отговаря на състоянието, в което се намираш!!!

    08:24 19.05.2026

  • 11 Боруна Лом

    5 5 Отговор
    ЮНАЦИИ..СИ И ПУТИН!ИЗЯЩЕ КРАВАТА ЗА ЗАКУСКА! НЕМЕДЛЕНО!

    08:25 19.05.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    10 6 Отговор
    От Три дня до Украйна не може победи.
    И от паБеда за нами до паразитен придатък към Китай. Замечательно, просто замечательно ☝️😄

    08:25 19.05.2026

  • 13 Хаха

    12 8 Отговор
    Пуделчето си мечтае за защита от Китай. А никой не го и напада

    Коментиран от #18

    08:26 19.05.2026

  • 14 Българин 🇧🇬

    7 12 Отговор
    Ами Ето Резултатът ! Не са виновни Русия и Китай , че кукловодите на натото насъскват Украйна и Тайван срещу Русия и Китай . Не са виновни Русия и Китай , че Брюксел заяви , че се готви до пет години да започне война срещу Русия , и навсякъде прави мръсно на Китай .

    Коментиран от #20

    08:26 19.05.2026

  • 15 Мишел

    5 5 Отговор
    Китай, Русия и Северна Корея са съюзници. Това, което казва Путин, беше казано от Си през 2025 г.

    08:26 19.05.2026

  • 16 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ

    11 7 Отговор
    Руската мечка е на синджир китайско производство

    08:27 19.05.2026

  • 17 Риторично

    3 8 Отговор
    Вместо да се защитавате защо не сгънете краварите като дюлгерски метър?

    08:28 19.05.2026

  • 18 Нали

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хаха":

    Разправяше, че си праззз само от сряда до петък?! Днес е вторник, избързваш...

    08:29 19.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сесесере2🤢🤮

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Българин 🇧🇬":

    Добре че е много лош Европейския съюз🇪🇺🥂 нищо чудно че 800 хиляди наши сънародници си го избраха пред само 800 да отидат към Z империята

    Коментиран от #23, #33

    08:30 19.05.2026

  • 21 Ле Ле

    5 8 Отговор
    Всичкия руски газ и нефт отива за Китай и Индия, а атлантическа Европа ще си купува скъпо и прескъпо и ще си смуче палците от яд, ведно с БГ

    Коментиран от #35

    08:31 19.05.2026

  • 22 Леле-леле 😆

    3 5 Отговор
    На нааоФските тролчета им раздали опорка да пишат , че Китай командвал Русия , и така да засегнат руската чест . 😀 Ама на практика европейците ги доят държави извън ЕС - Англия , Израел и Турция .

    Коментиран от #32, #65

    08:32 19.05.2026

  • 23 Епааа

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Сесесере2🤢🤮":

    Търчи и ти да станеш боклукчия у ЕС! Или касапин, или текезесар... Слуги им требат...

    08:33 19.05.2026

  • 24 Истински случай!

    6 3 Отговор
    Една вaтенка попаднала на остров с канибали. Вожда казал. Или отсичаш за ден един декар гора, или изгълтвaш една кoфа с aйна, или плащаш 20 долара, за да не те изядем! Вaтенката грабнала брадвата, сякъл, сякъл, но като погледнал към слънцето, видял че отива на залез, и тогава се изцeпил, ДАВАЙТЕ AЙНАТА! И като започнал, гълтa, гълтa, напълнил гушката, а кофaта още наполовина! Тогава махнал с ръка и казал : На ви 20 долара, отидоха ми парите за дънките!

    Коментиран от #45, #61

    08:33 19.05.2026

  • 25 Панталоните на Путлер с усилени крачоли

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Путине, Путине...":

    Путине, Путине...:
    Здрави ли са ти наколенките.
    -;-
    Путлер се надсява на поднебесната империя да спаси Райха от Рухването.
    Адрените ракети няма да се изплозват.
    безаналаговити оръжия още не са сделяни
    солдатите още са си същите
    Фелдмаршалите тоже
    икономиката просперира
    импортозамещението дава кураж

    какво пречи на Фюрера да отвоюва някое село!!

    08:33 19.05.2026

  • 26 Дежавю

    1 8 Отговор

    До коментар #9 от "Макето":

    България не е от губещата страна просто временно е окупирана от краварите нещо като Ленинград през втората световна война.

    Коментиран от #56

    08:33 19.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Защо коментар №19 е изтрит

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кривоверен алкаш":

    Кривоверен алкаш
    48ОТГОВОР
    Казано с едно изречение...да крадат и да анексират.
    Коментиран от 19
    -;-
    Райха няма да се спаси, ама коментарите ще се трият, та да не може да се види отврашението от Усрацията на Путлер!

    08:34 19.05.2026

  • 29 Така е

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    5 години решава нещат в полза на Украйна... ;)

    08:35 19.05.2026

  • 30 Мунчо

    5 2 Отговор
    Това е показателно, че СBО вече се е сгoмнясало и путин търси спасение! Не може да разчита само на собствената си армия!

    08:36 19.05.2026

  • 31 Началството трябва да внимава

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дон Корлеоне":

    Дон Корлеоне
    25ОТГОВОР
    Хаяско отива при началството
    -;-
    А Началството трябва да внимава, защото милиарди китайчета ще огладнеят ако Поднебесната империя подкрепи Четвъртия Райх!

    08:36 19.05.2026

  • 32 Смешко

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "Леле-леле 😆":

    Китай не командва РуZZия, притежава я...

    08:37 19.05.2026

  • 33 Българин 🇧🇬

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Сесесере2🤢🤮":

    Когато ги избрахме , никой не очакваше , че шефовете им ще тръгнат на войни срещу Русия и Китай . Дори си нарязахме ракетите . ❗ И казваш били тези "избори" , че нещо никой не си спомня да бил питам . Тогава бихме гласували така , но сега , когато мислят да ни пращат да воюваме срещу братушките ... Няма начин !

    08:37 19.05.2026

  • 34 Мишел

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Фантазираш. Ще ти се фюрер, но Китай, Русия и Северна Корея са равноправни съюзници .

    Коментиран от #38, #42, #59

    08:38 19.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дългият

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Кривоверен алкаш":

    Янките ли имаш в предвид ...износители на "демокрация "?

    Коментиран от #68

    08:39 19.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?



    Благодаря за отговора!

    08:40 19.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бай Ши

    6 2 Отговор
    Китай е единствената съседка на Русия, която има териториални притенции към нея. В Пекин смятат, Байкал, Приморския край за изконни китайски територии.


    Путин е толкова неадекватен. Предател!

    08:41 19.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 👇👇👇👇👇👇👇

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    🤣🤣😂😃😀🤣😂😃
    И кожа и Венецуела.🥳🥳🥳

    08:42 19.05.2026

  • 43 Факти

    6 2 Отговор
    Безвизов режим с Китай. Това е последният пирон в ковчега на Русия. Китай има 10 пъти по-голямо население и просто ще асимилира руснаците. Свободните китайски мъже, плод на десетилетия "едно дете", веднага ще лапнат руските вдовици. Те ще са щастливи с китаец, който не се напива и не е толкова пропаднал, че да ходи на война за 2000 евро на месец. Скоро "вземи си китаец" ще се превърне в масова практика и така руският ген ще започне да изчезва. Русия ще се превърне в държава на мелезите. Китай вече превзе Русия икономически и постепенно ще я превземе и генетично. Путин подари Русия на Китай - световен колос с 10 пъти по-голяма икономика и население, с който дели една граница и който помни как Русия му отне 1,5 милиона кв.км. не толкова отдавна. Путин е най-големият некадърник в историята на Русия. Дори Николай Втори не се е дънил така.

    Коментиран от #50, #53

    08:42 19.05.2026

  • 44 Ветеран от протеста

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Отрано са засвитили добричките медени кавали ....надуват яко мундщука ...

    08:44 19.05.2026

  • 45 Защо всички презират путлеристите

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Истински случай!":

    Истински случай!
    30ОТГОВОР
    Една вaтенка попаднала на остров с канибали
    ...
    -;-
    Защо всички презират путлеристите
    или поне не всичките , защото Венецуела, Куба, Иран и Северна кория обичали путлеризъма!

    А вашите червените шебеци когаше покажа интернационализма си в действие- толкова ли Русофилиге не могат да пратят поне взвод проверени комунисти на Фронта , та за щитят Путлер и Райха Му!
    А кога Кабаевчетата, Соловьовчето и Песковчето ще се върнат в Родината Си , та да защитят СУВЕРЕНИТЕТА на Райха!

    Коментиран от #54

    08:45 19.05.2026

  • 46 Много

    1 2 Отговор
    скоро ще има и военен пакт за защита срещу западните агресори. Те дори не крият, че искали да "въздържат" Китай и да пречат на развитието на неговата икономика. Китайската комунистическа партия едва ли ще се примири с това положение. Военният съюз с Москва става безалтернативен и в голяма степен спешен.

    08:45 19.05.2026

  • 47 Света се раздели

    2 2 Отговор
    Никой не иска вече да е с световният терорист САЩ.

    08:45 19.05.2026

  • 48 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Геро":

    Радвам се, че отново те извадих от равновесие!!! Като женска си - имам огромно значение за тебе, но отричаш!
    Женска ли се чувстваш?
    Затворена в мъжко тяъ?

    08:45 19.05.2026

  • 49 Умрел руснак

    2 1 Отговор
    Владимир Убитаков ще ходи на просия.

    Коментиран от #55, #63

    08:45 19.05.2026

  • 50 АсанБГ

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    Не ги мисли руснаците ,скоро в България ромите ще сме мнозинство и ще имаме ром МП и президент и най голямата партия в НС .

    Коментиран от #62

    08:46 19.05.2026

  • 51 Открихте топлата вода:)

    2 1 Отговор
    Че за подписаното споразумене всички знаем отдава! Не е някаква новина!
    Ви не знаехте ли за него?

    08:47 19.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Рускинята ще вземе китаец но не и алкаш

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    Факти
    10ОТГОВОР
    Безвизов режим с Китай. Това е последният пирон в ковчега на Русия. Китай има 10 пъти по-голямо население и просто ще асимилира руснаците. Свободните китайски мъже, плод на десетилетия "едно дете", веднага ще лапнат руските вдовици. Те ще са щастливи с китаец, който не се напива и не е толкова пропаднал, че да ходи на война за 2000 евро на месец. Скоро "вземи си китаец"
    ...
    -;-
    Ето сега вече Райха може да стане от 170 милиона на 300 милиона!
    Значи до 3-5 години може да освободят когото преценят!
    След 15 години новата армия на Райха ще е поне със солдатите наред!

    08:49 19.05.2026

  • 54 Пак съм аз

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Защо всички презират путлеристите":

    И съм ти ръгал яко чушки 🌶️ в боба в захлас !

    Коментиран от #71

    08:49 19.05.2026

  • 55 Зелю

    3 4 Отговор

    До коментар #49 от "Умрел руснак":

    Е там вече ще се гърмиме лично! Бизнеса с просията го държа лично аз!!!

    08:50 19.05.2026

  • 56 Ходил ли са Пискарьовското кладбище

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Дежавю":

    Дежавю
    05ОТГОВОР
    До коментар 9 от "Макето":

    България не е от губещата страна просто временно е окупирана от краварите нещо като Ленинград през втората световна война.
    -;-
    Ходил ли са Пискарьовското кладбище
    Знаеш ли какво е окупиране, или като Ямболската Рубла ти се привижзат военни бази и хамерикански каски?!?!?!
    Като не ти понася сегашното положение, бегай овреме в Райха и ще си свободен от Окупации, денацификации и каквото там ти бръмчи в Кухата кратуна!

    08:53 19.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Скоро

    4 2 Отговор
    ще формализират и отбранителен съюз. ЕС и САЩ правят всичко възможно да предизвикат украинска ситуация в Тайван, за да потопят региона в кръв. Китай е наясно с това положение.

    08:54 19.05.2026

  • 59 Равноправни съюзници помагат на Райха

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Мишел:До коментар 7 от "гост":
    Фантазираш. Ще ти се фюрер, но Китай, Русия и Северна Корея са равноправни съюзници
    -;-
    Равноправни съюзници помагат на Райха и затова се виждата постиженията на фронта!
    Абе като северните корейци воюваха за Фюрера, какво стана с тях- още ли са на фронта- нърнаха ли се- избиха ли ги, ...

    Другарки и Другари, какво става с победите на Рашмахта, ама на Фронтовата линия, а не от Студиото на Соловьвов?!

    08:56 19.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Зеленски

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Истински случай!":

    Ох дано не попадна аз в техен плен! Не мога да давам!

    08:57 19.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Питине

    2 1 Отговор
    Чупки в кръста правиш ли????

    09:02 19.05.2026

  • 65 Каква чест може да има путлериста

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Леле-леле 😆":

    Леле-леле 😆
    24ОТГОВОР
    На нааоФските тролчета им раздали опорка да пишат , че Китай командвал Русия , и така да засегнат руската чест ...
    -;-
    Каква чест може да има путлериста, като разните червени линии и какви ли не ядрени заплахи вече просто показват нищожеството на рашистите!

    Другарки и Другари, дори и надеждата за тактически ядрени удари не спасяват Райха от срутването.
    Афганистан-2 е въпрос на време!

    09:05 19.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Мухаа ха!

    0 2 Отговор
    Нищо ново под слънцето.Поднебесната никога няма да се подведе по провокацията на англосакса.Да обърне гръб на Мечока,заради временни " икономически изгоди" .Тези не разбират,че имат работа с нация,зад която стоят хиляди години имперско мислене и дипломатически служби+ опит,когато в Европа са живеели в колиби от кал и слама,на отделни племенни групи,а в щатите е имало единствено милиони индианци и бизони.Дракона мисли в перспектива,не с години,а векове напред.Той прекрасно осъзнава,че падне ли Мечока, следващия задължително е той.Но тогава,англосакса ще настърви целия свят срещу него .Триъгълника,а днес вече политически квадрат от съюзни държави- Русия,Китай , Северна Корея и Иран,е незаобиколим фактор на световната геополитическа сцена.Няма сила,фактор,дори съюз от държави,който да се осмели,да тръгне на директен сблъсък с тях.

    Коментиран от #69, #77

    09:12 19.05.2026

  • 68 Износители много, ама няма вносители

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Дългият":

    Дългият
    22ОТГОВОР
    До коментар 3 от "Кривоверен алкаш":

    Янките ли имаш в предвид ...износители на "демокрация "?
    -;-
    Янките нека да си изнасят соята и думокрацията, ама вносителите къде са.
    А какво става с подкрепата на Путлеризъма- къде по света фърфи социализъма и Путлеризъма?!?!

    Позитано 20 отказал ли се е от социалистическите ценности и диктатурата на пролетарията?

    09:14 19.05.2026

  • 69 Пандата не може без Запада

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Мухаа ха!":

    Мухаа ха!
    00ОТГОВОР
    Нищо ново под слънцето.Поднебесната никога няма да се подведе по провокацията на англосакса.Да обърне гръб на Мечока,заради временни " икономически изгоди" .
    ...
    -;-
    А мечока е къшмера на ХХІ век!
    Вече стяна ясно че да си ядрена сила не те спасява от къшмера да си беден, изостанал и нежелан!
    11-тата икономика какво освен петрола и ядреното гориво предлага?!?!?

    09:16 19.05.2026

  • 70 Си и Путин?

    2 1 Отговор
    Точно преди зимните олимпийски игри в Пекин,Путинотиде и поиска от Си разрешение да атакува Киев и да го превземе за 4 дни.Си разреши,но какво ще го посъветва сега?! И дали вече ще му вярва?! На 9 май го нямаше на Червения пкощад!

    Коментиран от #73

    09:18 19.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Какво се опитва да измоли Русия от

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Си Дзинпин. На първо място Путин е притеснен от посещението на Тръмп в Китай, което очевидно стабилизира отношенията между Вашингтон и Пекин. Разбира се, няма как да се знае какво е договорено зад кулисите, но тази голяма високопоставена бизнес делегация, пътуваща с Тръмп, предполага някои доста широки споразумения. Вероятно повече яснота ще получим при посещението на Си в САЩ през септември. На второ място, Русия се опитва да продаде на Китай Северния морски път и въглеводородите. Китай от своя страна обаче със сигурност ще поиска отстъпки, за такъв бъдещ проект - най-вече що се отнася до разпределението на територия за бъдеща инфраструктура по Северния морски път. Китай може да построи кораби за такъв морски маршрут, но ще е необходима нова инфраструктура на пристанищата и базите за тези кораби.

    Коментиран от #74

    09:22 19.05.2026

  • 73 Се ще изслуша фантазиите на Путлер

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Си и Путин?":

    Си и Путин?
    00ОТГОВОР
    Точно преди зимните олимпийски игри в Пекин,Путинотиде и поиска от Си разрешение да атакува Киев и да го превземе за 4 дни.Си разреши,но какво ще го посъветва сега?!
    -;-
    На Си Дзин Пин му трябват пазари и суровини.
    А това че някакви си путлеристи щели да имат милион избити- това няма никакво значение за глада на китайците. Те трябва да ядат и вече не ядат по една паничка ориз като от времето на Мао Дзе Дун!

    Райха трябва да рухне и да бъде за пример на другите империи какво означава: Земя много, Акъл никакъв!

    09:25 19.05.2026

  • 74 Чайници трябва да внимават в картинката

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Какво се опитва да измоли Русия от":

    Какво се опитва да измоли Русия от
    00ОТГОВОР
    До коментар 2 от "Пич":

    Си Дзинпин. На първо място Путин е притеснен от посещението на Тръмп в Китай, което очевидно стабилизира отношенията между Вашингтон и Пекин. Разбира се, няма как да се знае какво е договорено зад кулисите
    ...
    -;-
    Чайниците трябва да внимават в картинката, защото ако не произвеждат и изнасят, путлеровия петрол и Дървесина не може да спасят Поднебесната империя!

    09:28 19.05.2026

  • 75 стоян

    1 1 Отговор
    Другаря много умен чикист това ли можал да измисли - рузия и Китай да защитяли суверенитета си - ама не казва кой ги заплашва и има ли такъв - тия приказки са за крепостните - тях все някой ги заплашва а винаги те нападат първи

    09:30 19.05.2026

  • 76 ЛаоДзъ

    2 2 Отговор
    АнглоСаксите допуснаха от Алчност и Омраза към Русия
    най-голямата Грешка, която са допускали до сега:
    Накараха Русия и Китай от страни с противоречия,
    в страни които развиха много добри взаимоотношения
    във всички области - иконимика, търговия и обединени в защитата си!

    Коментиран от #79

    09:32 19.05.2026

  • 77 И в четирите

    4 0 Отговор

    До коментар #67 от "Мухаа ха!":

    държави обикновеният народ не живее добре, особено в С. Корея и жените в Иран. Кой ще им влиза в държавите да им вземе природните им богатства, та те сами ще ги добиват и продават на световната борса. Китай без търговия със Запада е кръгла нула, РФ без износ на суровини - също. Иран се храни от нефта, С. Корея си гладуват по навик.

    09:34 19.05.2026

  • 78 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Абе като гледам как решава неща, дето бяха уж за три дня решени, а вече пета година нищо не може да реши, май нищо не зависи от него. Сега отива при шефа, да чуе каква ще му е съдбата с кърпа, преметната през лакътя.. слугинаж..в това се превърна пРосия.

    09:34 19.05.2026

  • 79 да ти кажа ...🤣🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "ЛаоДзъ":

    Печелиш наградата за фейлетон на седмицата. Оправи ми настроението с твоите фантазии. давай, още можеш...

    09:37 19.05.2026

  • 80 Вие сте бунаци

    1 0 Отговор
    Тръмп разреши на Китай да колонизира Русия.Сега Путин ще иска да договори по-лек колониален режим и ограничения.

    Коментиран от #82

    09:38 19.05.2026

  • 81 Китай не е толкова

    2 0 Отговор
    силен колкото изглежда. БВП му е колкото на ЕС и по-малък отколкото бедна България на човек от населението. Имат много врагове до себе си, Индия им е основен враг имат големи погранични спорове, а още Япония, Ю.Корея, Тайван и Виетнам. Търсят си и нови врагове в лицето на Индонезия, Филипините и Австралия за Южно-китайско море. Броят на населението им не е толкова голям, само на Стара Индия(с Пакистан и Бангладеш) е с 600мил. повече. Били са ги японци, руснаци, виетнамци (1978г.), а сега и индийци с камъни и тояги по границата.

    09:39 19.05.2026

  • 82 Сибир ще стане

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Вие сте бунаци":

    китайски по мирен начин. От сега подписват договори за дървесина и каквото там има за десетки години. Добива се от китайски работници заедно с колаборанти от местното население. Корупцията процъфтява, зад Урал живеят само 8мил. руски граждани, повечето неруснаци и там е отървана работа. Толкова голям Сибир не може да се пази от 8 мил. население при проблемите които Путин създаде на Русия. Скоро четох, че китайците назовават Владивосток и други близки руски(все още) градове с китайските им имена, а Байкал отдавна наричат "Северното море", пак на китайски.

    09:41 19.05.2026

  • 83 Многоходовото

    1 0 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега отива да проси заеми от господаря си Китай.

    09:43 19.05.2026

