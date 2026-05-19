Владимир Путин заяви готовност Русия и Китай да се подкрепят взаимно в защитата на суверенитета си

Във видеообръщението си, публикувано преди официалното му посещение в Китай, което започва днес, руският президент Владимир Путин подчерта, че безпрецедентното ниво на руско-китайските отношения се отразява в готовността на двете страни да се подкрепят взаимно по въпроси, засягащи основните им интереси, като например защитата на суверенитета и националното единство, съобщава "Интерфакс'.
"В момента руско-китайските отношения наистина са достигнали безпрецедентно ниво. Техният особен характер се проявява в атмосфера на взаимно разбирателство и доверие, готовност за сътрудничество на взаимноизгодна и равноправна основа, за водене на уважителен диалог и взаимна подкрепа по въпроси, засягащи основните интереси на двете страни, включително защитата на суверенитета и националното единство", заяви Путин.
Русия приветства въвеждането на реципрочен безвизов режим с Китай, отбеляза руският президент.
"Бих искал да отбележа, че Русия изпитва голямо уважение към вековната история на Китай, неговите постижения в културата, изкуството и науката. И ние сме заинтересовани нашите народи да се сближат, да се разбират още по-добре и да прегърнат всичко добро, което се крие в богатите традиции и наследство на нашите две страни. Затова приветстваме въвеждането на реципрочен безвизов режим между нашите страни", заяви руският президент.
Путин също така подчерта, че въвеждането на безвизов режим "не само насърчава бизнес и туристическия обмен, но и отваря нови възможности за комуникация и работа в мрежа между гражданите на Русия и Китай".
Припомняме, че Русия сигнализира за голямо очакване преди предстоящото посещение на Путин в Пекин.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи очакванията на страната си за визитата като "много високи".
Той подчерта, че отношенията между Русия и Китай са много разнообразни, като се простират отвъд търговията и икономиката до "активно развиващ се" диалог в областта на образованието.
Песков открои личното значение на ангажимента на двамата лидери, като изтъкна, че "всеки контакт между Путин и Си Дзинпин помага за създаването на нов тласък за по-нататъшното развитие и разширяване на отношенията".
Т.нар. "партньорство без ограничения" между Китай и Русия - най-големият производител на природни ресурси в света, се засили, откакто Западът наложи санкции, за да накаже Москва за войната в Украйна.
"Ние и нашите китайски приятели го наричаме "особено привилегировано" и стратегическо партньорство", отбеляза Песков.
Той коментира допълнително състава на делегацията, като обясни, че Русия не се стреми да "се конкурира" с американския екип, който посети Китай миналата седмица в това отношение.
Руската делегация ще включва съответните вицепремиери, министри от правителството и ръководители на компании, уточни говорителят на Кремъл.
Песков беше попитан дали ще бъдат обсъдени планове за предложения газопровод "Силата на Сибир 2", който един ден би могъл да доставя допълнителни млрд. куб. м годишно от арктическите газови находища на Русия през Монголия до Китай.
"Всички въпроси, които са в икономическия дневен ред на нашите двустранни отношения, естествено ще бъдат разгледани", отговори той.
И от паБеда за нами до паразитен придатък към Китай. Замечательно, просто замечательно ☝️😄
08:25 19.05.2026
20 Сесесере2🤢🤮
До коментар #14 от "Българин 🇧🇬":Добре че е много лош Европейския съюз🇪🇺🥂 нищо чудно че 800 хиляди наши сънародници си го избраха пред само 800 да отидат към Z империята
Коментиран от #23, #33
08:30 19.05.2026
