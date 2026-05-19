Новини
Свят »
САЩ »
В ход са сериозни преговори! Доналд Тръмп отново отлага ударите срещу Иран

В ход са сериозни преговори! Доналд Тръмп отново отлага ударите срещу Иран

19 Май, 2026 07:46 2 061 41

  • сащ-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • петрол-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Президентът многократно е определял крайни срокове за Техеран и след това се е отдръпвал

В ход са сериозни преговори! Доналд Тръмп отново отлага ударите срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отлага планирания за вторник военен удар срещу Иран, защото са в ход "сериозни преговори", съобщава АП.

Тръмп направи съобщението в социалните мрежи в понеделник, след като заплаши през уикенда, че времето за сключване на сделка с Иран изтича и боевете могат да се подновят. Миналата седмица той заяви, че крехкото прекратяване на огъня е на "живоподдържащи системи" и че американските сили са разменили огън с иранските сили.

Президентът е инструктирал американските военни "да бъдат готови за нападение срещу Иран в случай че не бъде постигната приемлива сделка".

През уикенда той предупреди: "За Иран часовникът тиктака и е по-добре да действат БЪРЗО, или от тях няма да остане нищо".

Тръмп заяви, че отменя планирания удар по искане на съюзници в Близкия изток, включително лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Президентът многократно е определял крайни срокове за Техеран и след това се е отдръпвал. Но той също така в миналото е посочвал, че ще се въздържи от военни действия, за да позволи на преговорите да продължат - само за да се обърне и да започне удари. Това се случи в началото на войната, когато той нареди удари малко след като посочи, че ще позволи на преговорите да се развият.

През последните дни Тръмп разговаря и с израелския премиер Бенямин Нетаняху и китайския президент Си Дзинпин за войната в Иран.

По-рано в понеделник турският външен министър Хакан Фидан заяви, че непосредствената грижа на преговорите между САЩ и Иран е запазването на отворения Ормузки проток, но ядрената програма на Иран остава централен въпрос.

По време на съвместна пресконференция с германския си колега в Берлин, Фидан каза, че голяма част от обогатения уран на Иран, който потенциално би могъл да бъде използван за ядрено оръжие, е заровен под срутени тунели след атаките през юни, които САЩ предприеха с Израел. САЩ заявиха, че следят отблизо всяко движение около запасите.

"В момента няма ситуация, която да представлява реална заплаха", каза Фидан. "Но за да продължи това, страните трябва да постигнат и приключат ядрени преговори помежду си."

Турският министър заяви, че вярва, че Иран по принцип не е против спазването на ядрените условия, но добави: "въпросът е какво ще бъде дадено в замяна, в какъв ред и при какви условия."

С прекратяването на преговорите миналата седмица, външният министър на Иран заяви в петък, че липсата на доверие е най-голямата пречка за преговорите.

Твърди се, че Иран, който твърди, че ядрената му програма е за мирни цели, е включил някои ядрени отстъпки в последното си предложение за прекратяване на войната. Но Тръмп отхвърли предложението като "боклук".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    26 1 Отговор
    Ясно се видя че краварите са прекалено изостанали технологично за да водят война с Иран

    Коментиран от #19

    07:57 19.05.2026

  • 2 Иван

    18 0 Отговор
    Краварите явно се опитват да минат с номера че поддържайки високи цени на петрола изплащат репарациите на Иран

    07:59 19.05.2026

  • 3 Пич

    19 0 Отговор
    Казаха ми от ВПК на САЩ - нови десетина ракети, септември!!! Смех...

    Коментиран от #7

    08:02 19.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха ха ха ха

    19 0 Отговор
    Пъзльо. Плаши гаргите ха ха

    08:10 19.05.2026

  • 6 Смех, бате

    17 0 Отговор
    Тоя и за бустанско плашило не става

    Коментиран от #33

    08:11 19.05.2026

  • 7 Я пъ тоа

    1 21 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Бомбя Путин нон стоп.
    С американско оръжие.
    И аятоласите ша ги подхващам.
    Скоро

    Коментиран от #11, #13, #35

    08:12 19.05.2026

  • 8 Хе хей

    19 0 Отговор
    Унищожителя на цивилизации се уплаши от персите, Биби шестте пръста да му мисли

    08:13 19.05.2026

  • 9 ТОЗИ ЦИРКАДЖИЯ

    25 0 Отговор
    С ТЕЗИ ГЛУПАВИ ПРИКАЗКИ ВРЕДИ НА ВСИЧКИ,ЕДИНСТВЕНО Е ПОЛЕЗЕН ЗА СЕБЕ СИ ЗАРАДИ МАНИПУЛАЦИИТЕ НА БОРСИТЕ.

    08:13 19.05.2026

  • 10 Оракула от Делфи

    12 5 Отговор
    Този прилапа световната борса за собстени лияни цели, сега всички в света
    които копуват и продават акций, работят за него,
    няма инстумент , който да промени , това което той върши,
    има само съд за борсаджий "инсайдери"!!!
    Призовавам никой да не търгува акций на борсата, докато този "Миротворец " не бъде осъден!!!

    Коментиран от #14, #30

    08:14 19.05.2026

  • 11 Хи хи хи

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Я пъ тоа":

    Закуси, пийни едно аналгинче… на празен стомах не става

    Коментиран от #16

    08:15 19.05.2026

  • 12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 16 Отговор
    Иран си ги трепам на почивки.
    Русия си я бомбя нон стоп.

    Коментиран от #15

    08:15 19.05.2026

  • 13 Тръмп

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Я пъ тоа":

    Е са бе, е са..... Изпратил съм Мелания да ми донесе гидорето да сглОбим самолетоносача, и ги започвам...

    08:17 19.05.2026

  • 14 Не търгува с акции

    20 1 Отговор

    До коментар #10 от "Оракула от Делфи":

    Ами с петролни фючърси където направо кърти зъби и печели десетки милиарди седмично и изказвазванията му са именно в тази посока с цел манипулации.

    Коментиран от #21

    08:17 19.05.2026

  • 15 Гресиран атлантик

    15 0 Отговор

    До коментар #12 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Снощи ми свърши лубриканта, днес болката е нетърпима

    Коментиран от #17

    08:18 19.05.2026

  • 16 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 15 Отговор

    До коментар #11 от "Хи хи хи":

    Сутринта пратих нова порция ракети на Зельо.
    Путин да бомби.
    Днес обсъждам ударите срещу Иран, ако не дадат урана.

    08:18 19.05.2026

  • 17 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 17 Отговор

    До коментар #15 от "Гресиран атлантик":

    Важно е ракетите за бомбене на Путин да не свършват.

    Коментиран от #18

    08:19 19.05.2026

  • 18 Гресиран атлантик

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Ох, няколко дни само ще смуча, докато зарастнат фигурите...

    Коментиран от #24

    08:22 19.05.2026

  • 19 Иване , чети как се печелят пари...

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    на борасата , от курса на акциите , а не какво оръжие имат ,
    и ще ти стане ясно с какво се занимава Миротвореца ,
    това което го интересува е скок и падане на курса на акциите на борсата!!!
    Такъв б-о-л-е-н хазартен играч ,до сега Америка не е имала за Президент в историята си!

    Уж... там, законите били железни, но този " приятел" на Путин ,
    може да ги направи за една нощ, ненужни на никого!!

    08:24 19.05.2026

  • 20 Лелееее

    10 0 Отговор
    От Дони санкцията вчера, рижавия шматьо днес. Пълен прогрес ха ха

    08:24 19.05.2026

  • 21 Оракула от Делфи

    8 6 Отговор

    До коментар #14 от "Не търгува с акции":

    Говорим за манипулаций на борсата, дали са акций или фючърси ,"ху кеарс"!!!
    Борсовите "инструменти" за печалба имат много имена???

    --- Или си на друго мнение...???

    08:30 19.05.2026

  • 22 Мишел

    13 1 Отговор
    Празноглавият самохвалко няма да посмее да воюва с Иран и съюзниците му Китай, Русия и Северна Корея.

    08:31 19.05.2026

  • 23 Димитър Георгиев

    11 0 Отговор
    Абе кво ни занимавате непрекъснато с логореята на един луд ?

    08:33 19.05.2026

  • 24 Д-р Антон Петев

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гресиран атлантик":

    Да ви поправя деликатно господине,фисурите ,демек нацепвания 😂😂😂 .

    Коментиран от #38

    08:35 19.05.2026

  • 25 жик так

    11 0 Отговор
    На Чичо яко му се дръпна фашкията .

    08:39 19.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 доналд дък

    13 0 Отговор
    със всеки ден става все по-жалък тоя психопат

    08:42 19.05.2026

  • 28 читател

    8 0 Отговор
    Вожда е голям смешник и излагация за Америка. До сега сигурно 10 пъти побеждава Иран и Иран още му поставя условия ....

    08:43 19.05.2026

  • 29 Нобеловия комитет

    7 1 Отговор
    Добрият Дядо Тръмп е пацифист и заслужава нобел за това! Щади иранците и им дава много последни шансове! По-добър е дори от добрия Дядо Байдън!

    08:44 19.05.2026

  • 30 имаш нужда

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оракула от Делфи":

    от уроци по правопис даже и мисирките от факти не правят толкова правописни грешки като теб а си тръгнал да даваш акъл??? как се дава нещо което нямаш?

    08:45 19.05.2026

  • 31 Лолман

    7 0 Отговор
    Следете парите!
    Нефтените магнани от Тексас и Производителите на оръжия финансираха кампанията на Тръмп!
    Допълнителна печалба от около евро на литър гориво е милиарди на ден,а оръжейниците получиха договори за десетки милиарди и много години напред!
    Затова тоя се прави на клоун...

    08:55 19.05.2026

  • 32 тоя

    5 0 Отговор
    Да не да го е правил един и същ дето е правил и тиквата?

    08:56 19.05.2026

  • 33 Ами всъщност

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Смех, бате":

    Само за това става тръмпанара, никой не го взима на сериозно щото са го разбрали каква съчма е. Пробва се да лъже и блъфира ама го прави тъпо и елементарно , а и всички вече му знаят номерата и не му се връзват. Русия, Иран и Китай много успешно използват глупостта му срещу него, евреите и те го излъгаха да скочи на иранците и сега идиота е затънал до шия в акита и не знае как да се измъкне, а не слуша и тия с повече акъл от него.

    09:02 19.05.2026

  • 34 Мухахаха

    5 0 Отговор
    Страх тресе краварника

    09:05 19.05.2026

  • 35 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Я пъ тоа":

    И ще спаси света от жалката англосаксонска продажна измет

    09:06 19.05.2026

  • 36 Опитва просто, да задържи

    1 0 Отговор
    цената на петрола!

    Коментиран от #39

    09:07 19.05.2026

  • 37 Браво на Персите

    4 0 Отговор
    Яко сцепиха краварника

    09:08 19.05.2026

  • 38 Гресирана ватенка

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Д-р Антон Петев":

    Здрасти куме, защо се правиш, че сме непознати? Диверявам ти се, осемнаесе пъти вече ме кърпи успешно!

    09:09 19.05.2026

  • 39 И някои около него

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Опитва просто, да задържи":

    пак да направят милиончета от борсата

    09:09 19.05.2026

  • 40 Гост

    1 0 Отговор
    В българския език има много точна дума за такива "юнаци" като Тръмпоча и Боко - страхльопъзльо!

    09:28 19.05.2026

  • 41 Биполярно разстройство има

    1 0 Отговор
    рижавия клоун!

    09:32 19.05.2026