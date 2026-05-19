В ход са сериозни преговори! Доналд Тръмп отново отлага ударите срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отлага планирания за вторник военен удар срещу Иран, защото са в ход "сериозни преговори", съобщава АП.

Тръмп направи съобщението в социалните мрежи в понеделник, след като заплаши през уикенда, че времето за сключване на сделка с Иран изтича и боевете могат да се подновят. Миналата седмица той заяви, че крехкото прекратяване на огъня е на "живоподдържащи системи" и че американските сили са разменили огън с иранските сили.

Президентът е инструктирал американските военни "да бъдат готови за нападение срещу Иран в случай че не бъде постигната приемлива сделка".

През уикенда той предупреди: "За Иран часовникът тиктака и е по-добре да действат БЪРЗО, или от тях няма да остане нищо".

Тръмп заяви, че отменя планирания удар по искане на съюзници в Близкия изток, включително лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Президентът многократно е определял крайни срокове за Техеран и след това се е отдръпвал. Но той също така в миналото е посочвал, че ще се въздържи от военни действия, за да позволи на преговорите да продължат - само за да се обърне и да започне удари. Това се случи в началото на войната, когато той нареди удари малко след като посочи, че ще позволи на преговорите да се развият.

През последните дни Тръмп разговаря и с израелския премиер Бенямин Нетаняху и китайския президент Си Дзинпин за войната в Иран.

По-рано в понеделник турският външен министър Хакан Фидан заяви, че непосредствената грижа на преговорите между САЩ и Иран е запазването на отворения Ормузки проток, но ядрената програма на Иран остава централен въпрос.

По време на съвместна пресконференция с германския си колега в Берлин, Фидан каза, че голяма част от обогатения уран на Иран, който потенциално би могъл да бъде използван за ядрено оръжие, е заровен под срутени тунели след атаките през юни, които САЩ предприеха с Израел. САЩ заявиха, че следят отблизо всяко движение около запасите.

"В момента няма ситуация, която да представлява реална заплаха", каза Фидан. "Но за да продължи това, страните трябва да постигнат и приключат ядрени преговори помежду си."

Турският министър заяви, че вярва, че Иран по принцип не е против спазването на ядрените условия, но добави: "въпросът е какво ще бъде дадено в замяна, в какъв ред и при какви условия."

С прекратяването на преговорите миналата седмица, външният министър на Иран заяви в петък, че липсата на доверие е най-голямата пречка за преговорите.

Твърди се, че Иран, който твърди, че ядрената му програма е за мирни цели, е включил някои ядрени отстъпки в последното си предложение за прекратяване на войната. Но Тръмп отхвърли предложението като "боклук".