В ход са сериозни преговори! Доналд Тръмп отново отлага ударите срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отлага планирания за вторник военен удар срещу Иран, защото са в ход "сериозни преговори", съобщава АП.
Тръмп направи съобщението в социалните мрежи в понеделник, след като заплаши през уикенда, че времето за сключване на сделка с Иран изтича и боевете могат да се подновят. Миналата седмица той заяви, че крехкото прекратяване на огъня е на "живоподдържащи системи" и че американските сили са разменили огън с иранските сили.
Президентът е инструктирал американските военни "да бъдат готови за нападение срещу Иран в случай че не бъде постигната приемлива сделка".
През уикенда той предупреди: "За Иран часовникът тиктака и е по-добре да действат БЪРЗО, или от тях няма да остане нищо".
Тръмп заяви, че отменя планирания удар по искане на съюзници в Близкия изток, включително лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ).
Президентът многократно е определял крайни срокове за Техеран и след това се е отдръпвал. Но той също така в миналото е посочвал, че ще се въздържи от военни действия, за да позволи на преговорите да продължат - само за да се обърне и да започне удари. Това се случи в началото на войната, когато той нареди удари малко след като посочи, че ще позволи на преговорите да се развият.
През последните дни Тръмп разговаря и с израелския премиер Бенямин Нетаняху и китайския президент Си Дзинпин за войната в Иран.
По-рано в понеделник турският външен министър Хакан Фидан заяви, че непосредствената грижа на преговорите между САЩ и Иран е запазването на отворения Ормузки проток, но ядрената програма на Иран остава централен въпрос.
По време на съвместна пресконференция с германския си колега в Берлин, Фидан каза, че голяма част от обогатения уран на Иран, който потенциално би могъл да бъде използван за ядрено оръжие, е заровен под срутени тунели след атаките през юни, които САЩ предприеха с Израел. САЩ заявиха, че следят отблизо всяко движение около запасите.
"В момента няма ситуация, която да представлява реална заплаха", каза Фидан. "Но за да продължи това, страните трябва да постигнат и приключат ядрени преговори помежду си."
Турският министър заяви, че вярва, че Иран по принцип не е против спазването на ядрените условия, но добави: "въпросът е какво ще бъде дадено в замяна, в какъв ред и при какви условия."
С прекратяването на преговорите миналата седмица, външният министър на Иран заяви в петък, че липсата на доверие е най-голямата пречка за преговорите.
Твърди се, че Иран, който твърди, че ядрената му програма е за мирни цели, е включил някои ядрени отстъпки в последното си предложение за прекратяване на войната. Но Тръмп отхвърли предложението като "боклук".
10 Оракула от Делфи
които копуват и продават акций, работят за него,
няма инстумент , който да промени , това което той върши,
има само съд за борсаджий "инсайдери"!!!
Призовавам никой да не търгува акций на борсата, докато този "Миротворец " не бъде осъден!!!
Коментиран от #14, #30
08:14 19.05.2026
14 Не търгува с акции
До коментар #10 от "Оракула от Делфи":Ами с петролни фючърси където направо кърти зъби и печели десетки милиарди седмично и изказвазванията му са именно в тази посока с цел манипулации.
Коментиран от #21
08:17 19.05.2026
19 Иване , чети как се печелят пари...
До коментар #1 от "Иван":на борасата , от курса на акциите , а не какво оръжие имат ,
и ще ти стане ясно с какво се занимава Миротвореца ,
това което го интересува е скок и падане на курса на акциите на борсата!!!
Такъв б-о-л-е-н хазартен играч ,до сега Америка не е имала за Президент в историята си!
Уж... там, законите били железни, но този " приятел" на Путин ,
може да ги направи за една нощ, ненужни на никого!!
08:24 19.05.2026
21 Оракула от Делфи
До коментар #14 от "Не търгува с акции":Говорим за манипулаций на борсата, дали са акций или фючърси ,"ху кеарс"!!!
Борсовите "инструменти" за печалба имат много имена???
--- Или си на друго мнение...???
08:30 19.05.2026
24 Д-р Антон Петев
До коментар #18 от "Гресиран атлантик":Да ви поправя деликатно господине,фисурите ,демек нацепвания 😂😂😂 .
Коментиран от #38
08:35 19.05.2026
30 имаш нужда
До коментар #10 от "Оракула от Делфи":от уроци по правопис даже и мисирките от факти не правят толкова правописни грешки като теб а си тръгнал да даваш акъл??? как се дава нещо което нямаш?
08:45 19.05.2026
31 Лолман
Нефтените магнани от Тексас и Производителите на оръжия финансираха кампанията на Тръмп!
Допълнителна печалба от около евро на литър гориво е милиарди на ден,а оръжейниците получиха договори за десетки милиарди и много години напред!
Затова тоя се прави на клоун...
08:55 19.05.2026
33 Ами всъщност
До коментар #6 от "Смех, бате":Само за това става тръмпанара, никой не го взима на сериозно щото са го разбрали каква съчма е. Пробва се да лъже и блъфира ама го прави тъпо и елементарно , а и всички вече му знаят номерата и не му се връзват. Русия, Иран и Китай много успешно използват глупостта му срещу него, евреите и те го излъгаха да скочи на иранците и сега идиота е затънал до шия в акита и не знае как да се измъкне, а не слуша и тия с повече акъл от него.
09:02 19.05.2026
