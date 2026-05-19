Новини
Любопитно »
Михаил Билалов на 61 г.: Джаро, „Стани богат“ и животът между България и Франция

Михаил Билалов на 61 г.: Джаро, „Стани богат“ и животът между България и Франция

19 Май, 2026 08:17 1 014 7

  • михаил билалов-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности от биографията на актьора

Михаил Билалов на 61 г.: Джаро, „Стани богат“ и животът между България и Франция - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес рожден ден празнува един от най-разпознаваемите и харизматични български актьори – Михаил Билалов. Роден на 19 май 1965 г. в Русе, но израснал в Бургас, той навършва 61 години, зад гърба си с впечатляваща театрална, телевизионна и кино кариера.

Още като ученик Билалов учи в Националната гимназия за древни езици и култури, а по-късно завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Николай Люцканов. Малцина знаят, че след дипломирането си заминава за Франция, където животът му тръгва в съвсем различна посока. Там работи какво ли не – продавач, секретар, служител в рекламна агенция, дори води курсове по актьорско майсторство. По-късно завършва ландшафтен дизайн във Версай и създава собствен бизнес.

Голямата популярност у нас идва с култовата му роля на Джаро в сериала "Под прикритие". Образът на хладнокръвния мафиот се превърна в една от най-емблематичните телевизионни роли в съвременната българска история и до днес мнозина свързват Билалов именно с този персонаж.

След това актьорът показа съвсем различно лице като водещ на "Стани богат", където спечели зрителите с интелигентно чувство за хумор, самоирония и стил.

Освен в „Под прикритие“, Михаил Билалов остави силна следа и в сериалите "Вина" и "Четвърта власт", а на театралната сцена е носител на престижните награди „Аскеер“, „Икар“ и „Златно перо“.

Любопитен факт е, че актьорът има истинска страст към старинните и редки книги. Самият той е споделял, че колекционирането на ценни издания е едно от любимите му занимания извън сцената. Освен това превежда и поставя френски комедии заедно с актьора Николай Урумов.

В личен план Билалов е баща на две дъщери и винаги е пазил семейството си далеч от шумния публичен живот. Именно тази дискретност допълва образа му на артист, който предпочита ролите и сцената да говорят вместо него.

През последните години той остава особено активен – както в театъра, така и в телевизията. Сред проектите му е моноспектакълът „Бум-Бум. Еволюция на престъпното мислене“, в който отново влиза в кожата на сложен и мрачен герой с чувство за черен хумор.

Около името му не липсват и актуални новини. В началото на 2024 г. Билалов попадна в неприятна ситуация по време на престой във Флорида, след като хотелът, в който е бил отседнал, се запалил. Самият той разказа за инцидента в социалните мрежи. Същевременно актьорът коментира и напускането си от „Стани богат“, тема, която предизвика сериозен интерес сред зрителите.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    6 2 Отговор
    Не трябваше да напуща "Стани богат"! Михаил Билалов бе отличен водещ на предаването!

    08:27 19.05.2026

  • 2 Новичок

    3 0 Отговор
    Минавам само за да им тегля една ,на всичките им редактори,редакторки,и т.н.т.Пфу...

    08:42 19.05.2026

  • 3 Директора👨‍✈️

    8 0 Отговор
    И той се продаде на хазартния бизнес. Уж всички са много "народни", но лапат от хазарт!

    Коментиран от #4, #5

    08:50 19.05.2026

  • 4 ТО ВИДНО Е ОТ ТОРБИЧКИТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Директора👨‍✈️":

    ЩЕ МУ СЕ, АМА НЕ

    08:59 19.05.2026

  • 5 Както и да е

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Директора👨‍✈️":

    Но защо се е съгласил да го представят на билборда като елементарно и примитивно човече.

    09:04 19.05.2026

  • 6 Джаро....

    1 0 Отговор
    Без теб "под прикритие" не е същия.

    09:06 19.05.2026

  • 7 Опа

    4 2 Отговор
    Страхотен актьор, но първо тази пиеса "Бум бум" е такава глупост, че станах още на 10тата минута и си тръгнах, рядко толкова ме е отегчавала и отблъсквала постановка. Второ, бая ми падна в очите, като излезе като рекламно лице на един от сайтовете за хазарт с тъпия омар на преден план. Като цяло поредния продажник.

    09:11 19.05.2026