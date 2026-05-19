Михаил Билалов на 61 г.: Джаро, „Стани богат“ и животът между България и Франция

Днес рожден ден празнува един от най-разпознаваемите и харизматични български актьори – Михаил Билалов. Роден на 19 май 1965 г. в Русе, но израснал в Бургас, той навършва 61 години, зад гърба си с впечатляваща театрална, телевизионна и кино кариера.

Още като ученик Билалов учи в Националната гимназия за древни езици и култури, а по-късно завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Николай Люцканов. Малцина знаят, че след дипломирането си заминава за Франция, където животът му тръгва в съвсем различна посока. Там работи какво ли не – продавач, секретар, служител в рекламна агенция, дори води курсове по актьорско майсторство. По-късно завършва ландшафтен дизайн във Версай и създава собствен бизнес.

Голямата популярност у нас идва с култовата му роля на Джаро в сериала "Под прикритие". Образът на хладнокръвния мафиот се превърна в една от най-емблематичните телевизионни роли в съвременната българска история и до днес мнозина свързват Билалов именно с този персонаж.

След това актьорът показа съвсем различно лице като водещ на "Стани богат", където спечели зрителите с интелигентно чувство за хумор, самоирония и стил.

Освен в „Под прикритие“, Михаил Билалов остави силна следа и в сериалите "Вина" и "Четвърта власт", а на театралната сцена е носител на престижните награди „Аскеер“, „Икар“ и „Златно перо“.

Любопитен факт е, че актьорът има истинска страст към старинните и редки книги. Самият той е споделял, че колекционирането на ценни издания е едно от любимите му занимания извън сцената. Освен това превежда и поставя френски комедии заедно с актьора Николай Урумов.

В личен план Билалов е баща на две дъщери и винаги е пазил семейството си далеч от шумния публичен живот. Именно тази дискретност допълва образа му на артист, който предпочита ролите и сцената да говорят вместо него.

През последните години той остава особено активен – както в театъра, така и в телевизията. Сред проектите му е моноспектакълът „Бум-Бум. Еволюция на престъпното мислене“, в който отново влиза в кожата на сложен и мрачен герой с чувство за черен хумор.

Около името му не липсват и актуални новини. В началото на 2024 г. Билалов попадна в неприятна ситуация по време на престой във Флорида, след като хотелът, в който е бил отседнал, се запалил. Самият той разказа за инцидента в социалните мрежи. Същевременно актьорът коментира и напускането си от „Стани богат“, тема, която предизвика сериозен интерес сред зрителите.