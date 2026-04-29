Стоунс си тръгва от Сити: Италиански гранд дебне за безплатен трансферен удар

Джон Стоунс обяви, че ще напусне Манчестър Сити след края на сезона, слагайки край на близо десетгодишния си престой в клуба. Централният защитник беше ключова фигура в ерата на Пеп Гуардиола и изигра важна роля в доминацията на „гражданите“.

От 2016 г. насам Стоунс спечели 19 трофея, включително шест титли от Висшата лига и една Шампионска лига. В емоционално послание той определи престоя си като „най-красивото преживяване“ в кариерата си.

С изтичащ договор и без намерение за подновяване, 31-годишният защитник се превръща в една от най-апетитните възможности на пазара. Основен кандидат за подписа му е Ювентус, където вече са проведени разговори с неговите представители, пишат медиите в Италия.

Интерес към Стоунс има и от страна на Интер и Милан, което може да доведе до сериозна конкуренция за подписа му. Въпреки това „Старата госпожа“ изглежда в най-добра позиция към момента.

Основният въпрос остава физическото състояние на защитника. През последния сезон той беше преследван от контузии и има ограничен брой участия, което кара ръководството в Торино да бъде предпазливо.

Паралелно с това Ювентус следи и ситуацията около Бернардо Силва, като контактите с агента Жорже Мендеш вече са установени. Възможен фактор за подобна сделка може да бъде и влиянието на Кристиано Роналдо, който познава отлично обстановката в клуба.