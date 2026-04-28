Джон Стоунс напуска Манчестър Сити след десетилетие на триумфи

28 Април, 2026 19:43 492 0

Феновете ще имат възможност да изпратят своя любимец с грандиозно тържество

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Джон Стоунс ще се раздели с Манчестър Сити това лято. Английският национал, който се превърна в символ на стабилност и класа на „Етихад“, официално обяви края на своята 10-годишна приказка със „сините“.

Присъединявайки се към „гражданите“ през 2016 година, Стоунс бе едно от първите попълнения в ерата на Пеп Гуардиола. За изминалото десетилетие той се утвърди като незаменим стълб в защитата и ключова фигура в най-успешния период от историята на клуба. С впечатляващите 293 мача, 19 гола и 9 асистенции с небесносиния екип, Стоунс оставя след себе си богата колекция от отличия – цели 19 трофея, сред които шест титли от Висшата лига, Купата на Шампионската лига, две Купи на Англия, пет Купи на лигата, Световно клубно първенство и Суперкупа на Европа.

Приносът на Стоунс далеч не се изчерпва само с бройките. Той ще остане в сърцата на феновете със своята изключителна техника, тактическа зрялост и способността да се адаптира към различни роли на терена. През последните сезони Гуардиола често го използваше като хибрид между защитник и полузащитник – ход, който се оказа златен, особено по време на историческия финал в Шампионската лига през 2023 година.

Новината за раздялата бе съобщена лично от Стоунс чрез трогателно видео в социалните мрежи, което предизвика вълна от реакции сред привържениците.



