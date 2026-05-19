Карлос Алкарас пропуска Уимбълдън

19 Май, 2026 19:46 622 1

Контузията в китката спира испанската звезда

Карлос Алкарас пропуска Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас, двукратен шампион на Уимбълдън, няма да защитава титлата си тази година. Младият испанец, който само преди месеци триумфира на Australian Open и се превърна в най-младия носител на кариерен Голям шлем, обяви официално, че травмата в дясната китка все още не му позволява да се завърне на корта.

Всичко започна по време на турнира в Барселона, където Алкарас получи неприятна контузия още в първия кръг. Въпреки усилията на медицинския екип и интензивната рехабилитация, възстановяването се оказа по-бавно от очакваното. Това принуди испанеца да се откаже не само от Откритото първенство на Франция, където бе фаворит и двукратен шампион, но и от престижните надпревари на трева – Куинс и Уимбълдън. ---

„Възстановяването ми върви добре и се чувствам значително по-добре, но все още не съм готов да се състезавам. С огромно съжаление трябва да се откажа от турнирите на трева тази година“, сподели Алкарас в емоционално послание към своите почитатели в социалните мрежи. Той не скри разочарованието си, като подчерта, че Уимбълдън и Куинс заемат специално място в сърцето му и ще му липсват изключително много. --

Отсъствието на Алкарас от големите турнири вече се отразява на позициите му в световната ранглиста. След като Яник Синер го измести от върха миналия месец, италианецът продължава да трупа точки с впечатляващи победи на клей и вече е фаворит за нови титли. Междувременно Алкарас рискува да загуби още позиции, докато се възстановява.

Въпреки трудностите, Карлос Алкарас остава оптимист. „Ще продължа да работя неуморно, за да се върна възможно най-скоро на корта“, обеща той на феновете си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДАВАЙ

    2 0 Отговор
    ВРЪЩАЙ СЕ СКОРО, ЧЕ ЯНИК ГИ МАЧКА ДРУГИТЕ КАТО ЛУДА КРАВА ТЕЛЕТО....

    21:19 19.05.2026

