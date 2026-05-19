Берое изправен пред тежко изпитание: Евентуален спасителен бараж без фенове и солена глоба

Берое се изправя пред сериозни предизвикателства, след като Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи строги наказания след последните кръгове на първенството. Ако се стигне до бараж за оставане в елита срещу Янтра Габрово или Фратрия, двубоят ще се проведе при закрити врати на стадион "Берое" под Аязмото – истински удар за верните привърженици на тима.

Причината за суровите мерки е инцидент по време на последния мач на Берое срещу Септември София, когато разочаровани фенове на домакините изразиха недоволството си след поражението. В разгара на напрежението главният съдия стана мишена на хвърлена бутилка, която го удари по главата – действие, което не остана без последствия.

Освен лишаването от домакинска подкрепа, Берое ще трябва да плати и сериозна парична санкция. Клубът е глобен с почти 8600 евро, което допълнително утежнява ситуацията в навечерието на евентуалния решителен бараж.

Ето всички наложени санкции от ДК към БФК, които са по доклад и не подлежащи на обжалване:

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Левски” гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Левски” гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Левски” гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Левски” гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Левски” гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “ЦСКА” гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “ЦСКА” гр. София с имуществена санкция в размер на 255.64 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “ЦСКА” гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

ДК задължава ПФК „ЦСКА” гр. София да възстанови щетите на Национален стадион „Васил Левски” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК “Локомотив” гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За хвърлени димки на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК “Локомотив” гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК “Локомотив” гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Славия” гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Берое” гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За използване на факли довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Берое” гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За хвърлени предмети опасни за здравето, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 3 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Берое” гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1533.88 евро.

За хвърлен предмет с последствие, на основание чл. 37, ал.1, т.4, б. Б, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Берое” гр. Стара Загора с лишаване от домакинство за 1 среща и имуществена санкция в размер на 2045.17 евро. На основание чл.37, ал.1, т.21, б. В от ДП /2025/2026/, ДК заменя лишаване от домакинство със забрана за игра пред публика.

За използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели от публиката на ПФК “Берое”, на основание чл.37, ал.1, т.27 ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Берое” гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Берое” гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За навлизане на публика на пистата след края на срещата, на основание чл. 37, ал.1, т.1, б. Б, предложение 5 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Берое” гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща, на основание чл. 37, ал.1, т.30 от ДП /2025/2026/ ДК наказва ПФК „Берое“ гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За неприлични и обидни жестове, без форма на дискриминация, на основание чл. 22, ал. 4 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Доминик Ивкич – състезател на ПФК „Септември“ гр. София с глоба в размер на 1533.88 евро.