КНСБ: Пазарът у нас не беше свободен, а имахме свободия

„Най-накрая някой реши да прави нещо с това, че цените растат непрекъснато. Най-накрая някой реши да сложи някакви етични норми и справедливост като фундамент за развитие на свободния пазар, тъй като до момента имахме един морален вакуум. Пазарът не беше свободен, а имахме свободия.“ Това каза в „Лице в лице“ по бТВ Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, след заседанието на Тристранния съвет.
Работодателите и синдикатите са на различно мнение за промените в закона, които дават повече правомощия на регулаторите. Двата законопроекта - за Комисията за защита на конкуренцията и за Комисията за защита на потребителите - бяха разгледани на заседание на Тристранния съвет.
„Има надценки, които са спекулативни. Идеята на тези законопроекти е да се изсветли ценообразуването, за да може да знаем каква част от цената на килограм сирене е обективна, а каква – спекула“, каза той.
„От една година КНСБ наблюдава 700 търговски обекта в 28 области. Всеки месец правим пресконференции, на които алармираме. Наричаха ни нас спекуланти и че са ни грешни данните, а сега изведнъж и властта призна, че има проблем с цените. Това е първа стъпка“, коментира Костов.
Според него големият проблем за бюджета е, че дебатът, който се налага, е, че заради заплатите и пенсиите дефицитът е толкова голям. По думите му проблемът с дефицита е свързан с инвестиционните намерения.
