КНСБ: Пазарът у нас не беше свободен, а имахме свободия

19 Май, 2026 19:47 1 086 20

Има надценки, които са спекулативни, каза Любослав Костов

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Най-накрая някой реши да прави нещо с това, че цените растат непрекъснато. Най-накрая някой реши да сложи някакви етични норми и справедливост като фундамент за развитие на свободния пазар, тъй като до момента имахме един морален вакуум. Пазарът не беше свободен, а имахме свободия.“ Това каза в „Лице в лице“ по бТВ Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, след заседанието на Тристранния съвет.

Работодателите и синдикатите са на различно мнение за промените в закона, които дават повече правомощия на регулаторите. Двата законопроекта - за Комисията за защита на конкуренцията и за Комисията за защита на потребителите - бяха разгледани на заседание на Тристранния съвет.

„Има надценки, които са спекулативни. Идеята на тези законопроекти е да се изсветли ценообразуването, за да може да знаем каква част от цената на килограм сирене е обективна, а каква – спекула“, каза той.

„От една година КНСБ наблюдава 700 търговски обекта в 28 области. Всеки месец правим пресконференции, на които алармираме. Наричаха ни нас спекуланти и че са ни грешни данните, а сега изведнъж и властта призна, че има проблем с цените. Това е първа стъпка“, коментира Костов.

Според него големият проблем за бюджета е, че дебатът, който се налага, е, че заради заплатите и пенсиите дефицитът е толкова голям. По думите му проблемът с дефицита е свързан с инвестиционните намерения.


  • 1 обективен

    18 9 Отговор
    Само Радев ще вкара кочината в правията път ,която беше опоската от тикви и свине !

    19:51 19.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гробар

    17 3 Отговор
    Тоя хубава гушка е направил. Защитниците на работническата класа трябва да са с лъскав косъм. Иначе няма да вдъхват доверие на Ганю.

    19:56 19.05.2026

  • 4 Всичко

    4 0 Отговор
    е Българанга !

    20:04 19.05.2026

  • 5 Гост

    10 5 Отговор
    Когато наложиш контрол над безконтролните дерачи, последните почват неистово да вият.

    20:04 19.05.2026

  • 6 боико борисоф

    8 4 Отговор
    еи главо квадратна ако не е бизнеса такива като теб дето нищо не са произвели в безмисления си живот няма да съществувате синдикалисти

    20:05 19.05.2026

  • 7 Намаляване на цените

    5 7 Отговор
    Или фиксиране НЕ става. Забравете. Това е в основата на тази система. Който се опитва да определя цените, може само да изгони търговците от пазара. Те внасят почти всичко от чужбина. Е, смятай, като мине през 5 митници, и всеки се опитва да си вземи проценти, кво става с крайната цена!

    Коментиран от #9

    20:11 19.05.2026

  • 8 Коста

    9 2 Отговор
    Защо една кола струваща в САЩ $20000 в България струва €30000. Японска Мазда например. Транспортните разходи са приблизително еднакви.

    20:12 19.05.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Намаляване на цените":

    Имаш ли представа какво е МИТНИЦА и МИТО 🤔❓

    Коментиран от #13

    20:23 19.05.2026

  • 10 А ВИЕ ЩО ПРАВИХТЕ

    5 0 Отговор
    ПОДГАЗУВАТЕ им и си взимахте големите заплати на гърба на работещите и потребителя. Вие сте ненужни.

    20:33 19.05.2026

  • 11 Артилерист

    6 2 Отговор
    Абсолютна истина е, че с т.нар. "свободен пазар" спекулират мутрите. Не възможно пазарът да е толкова свободен, че открай до край всичко да е едни и същи цени. Например в LB преди година сиренето беше 12-13 лв/кг. Фирмата има свои магазини и сиренето се изкупуваше с пристигането. После мафията смени ръководството и хубавото елби сиренето стана 20лв и повече, спря да се продава, щото хората отидоха пак във веригите за по-евтинко сирене и основно за извара. С всичко е така и това е най-общо свободния мутренски пазар в България...

    20:35 19.05.2026

  • 12 Нищо

    8 1 Отговор
    Нищо няма да направят, без таван на цените. От разговори, не разбират. В Германия съществува етика, самосъзнание, честност, а тук алчност и наглост.

    20:36 19.05.2026

  • 13 Имам

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Купувам си редовно неща от Южна Америка..
    Е, като ми продават диня от Коста Рика, как да е евтина???

    Коментиран от #15, #16, #17

    20:43 19.05.2026

  • 14 Анонимен

    3 0 Отговор
    Пропускате обсъждането на много важен,най-важен за профсъюзите пазар! Пазарът на труда! Там цари не свободия,а беззаконие!

    21:00 19.05.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Имам":

    И като си купиш чорапи от Испания -
    всички държави от Испания до България ли са им наслагали "Х" % мито🤔❓

    21:12 19.05.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Имам":

    Ако имаше представа нямаше да пишеш:
    "смятай, като мине през 5 митници, и всеки се опитва да си вземи проценти, кво става с крайната цена!"🤔

    21:13 19.05.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Имам":

    Дори НЯМАШ ПРЕДСТАВА КЪДЕ Е
    Коста Рика❗
    Жокер -НЕ Е в Южна Америка😉
    А колко МИТНИЦИ си слагат процент от Коста Рика до България❓😀😀😀

    21:17 19.05.2026

  • 18 косто Любославов

    1 0 Отговор
    Слободия сте вие. Има един негов гологлав колега,който си мисли,че може да обижда,да затваря магистрали и пътища,да кара хората с карти за градския транспорт да ходят пеша/ за здраве/ Ето това е слободия!
    Нека кажат извън синдикатите,колко трудов стаж имат. И двамата доктори, които ръководиха на времето двата синдиката,преди това бяха работили друго.

    21:17 19.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тити

    0 0 Отговор
    Пазара у нас е в някаква шизофреидна форма има институции да следят тези неща плаща им се даже бонуси ама резултати нула.

    21:22 19.05.2026

