Виктор Уембаняма пише история: Френският феномен с подвиг, достоен за легендите на НБА

Сан Антонио Спърс дадоха гръмко начало на финалната серия в Западната конференция, като изненадаха Оклахома Сити Тъндър насред тяхната зала и откраднаха домакинското предимство още в първия сблъсък. Само три победи ги делят от първо участие във Финалите на НБА от 2014 година насам – и всичко това благодарение на един изключителен млад талант.

Френският център Виктор Уембаняма се превърна в истинския герой на вечерта, като изригна с феноменални 41 точки, 24 борби, 3 асистенции, 1 отнета топка и 3 чадъра за впечатляващите 48 минути и 42 секунди на паркета. С това си представяне 22-годишният гигант не просто поведе „шпорите“ към победата, но и влезе в елитната компания на най-големите имена в историята на НБА.

Уембаняма се нареди до легенди като Чарлс Баркли, Карийм Абдул-Джабар и Моузес Малоун, като стана едва четвъртият играч с поне 40 точки и 20 борби във финален мач на конференция. Подобно постижение не е виждано от 25 години – последният, който го направи, бе Шакийл О’Нийл през 2001 г. във Финалите на НБА. Освен това, французинът подобри рекорда за най-млад баскетболист с 40+ точки и 20+ борби в плейофен двубой, измествайки самия Абдул-Джабар, който държеше върховото постижение повече от половин век. ---

С прозвището „Извънземното“, Уембаняма вече е част от ексклузивния клуб на Уилт Чембърлейн – един от малцината, които са записвали 40+ точки и 20+ борби в дебютен мач от финалите на конференция. Освен това, той е едва вторият играч в историята на Сан Антонио Спърс след Дейвид Робинсън, който постига подобни числа в плейофен двубой.