Новини
Спорт »
Баскетбол »
Виктор Уембаняма пише история: Френският феномен с подвиг, достоен за легендите на НБА

Виктор Уембаняма пише история: Френският феномен с подвиг, достоен за легендите на НБА

19 Май, 2026 17:02 738 0

  • виктор уембаняма-
  • сан антонио спърс-
  • нба-
  • плейофи-
  • рекорди-
  • баскетбол-
  • западна конференция-
  • легенди-
  • чарлс баркли-
  • карийм абдул-джабар-
  • моузес малоун-
  • шакийл о’нийл-
  • уилт чембърлейн-
  • дейвид робинсън

Сензационен старт за Сан Антонио Спърс в плейофите

Виктор Уембаняма пише история: Френският феномен с подвиг, достоен за легендите на НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сан Антонио Спърс дадоха гръмко начало на финалната серия в Западната конференция, като изненадаха Оклахома Сити Тъндър насред тяхната зала и откраднаха домакинското предимство още в първия сблъсък. Само три победи ги делят от първо участие във Финалите на НБА от 2014 година насам – и всичко това благодарение на един изключителен млад талант.

Френският център Виктор Уембаняма се превърна в истинския герой на вечерта, като изригна с феноменални 41 точки, 24 борби, 3 асистенции, 1 отнета топка и 3 чадъра за впечатляващите 48 минути и 42 секунди на паркета. С това си представяне 22-годишният гигант не просто поведе „шпорите“ към победата, но и влезе в елитната компания на най-големите имена в историята на НБА.

Уембаняма се нареди до легенди като Чарлс Баркли, Карийм Абдул-Джабар и Моузес Малоун, като стана едва четвъртият играч с поне 40 точки и 20 борби във финален мач на конференция. Подобно постижение не е виждано от 25 години – последният, който го направи, бе Шакийл О’Нийл през 2001 г. във Финалите на НБА. Освен това, французинът подобри рекорда за най-млад баскетболист с 40+ точки и 20+ борби в плейофен двубой, измествайки самия Абдул-Джабар, който държеше върховото постижение повече от половин век. ---

С прозвището „Извънземното“, Уембаняма вече е част от ексклузивния клуб на Уилт Чембърлейн – един от малцината, които са записвали 40+ точки и 20+ борби в дебютен мач от финалите на конференция. Освен това, той е едва вторият играч в историята на Сан Антонио Спърс след Дейвид Робинсън, който постига подобни числа в плейофен двубой.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове