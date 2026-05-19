Новини
Спорт »
Бг футбол »
Академик Свищов алармира за натиск и съдийски произвол

Академик Свищов алармира за натиск и съдийски произвол

19 Май, 2026 18:12 679 3

  • северозападна трета лига-
  • академик свищов-
  • локомотив мездра-
  • съдийски скандал-
  • футболни манипулации-
  • христо георгиев-
  • камен алексиев-
  • мутренски години-
  • натиск-
  • втора лига

Ръководството на "студентите" твърди, че футболът се връща към мрачните практики от 90-те години

Академик Свищов алармира за натиск и съдийски произвол - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Голямото дерби на Северозападната Трета лига между Локомотив Мездра и Академик Свищов се превърна в истински водовъртеж от емоции, напрежение и обвинения. След драматичен сблъсък, завършил с победа 2:1 за домакините, „железничарите“ се изкачиха на върха в класирането и са само на крачка от промоция във Втора лига. Но радостта на терена бе помрачена от бурни реакции и сериозни упреци към съдийството.

Ръководителят на Академик Свищов Христо Георгиев не скри разочарованието си от решенията на рефера Михаил Павлов.

„Някои ситуации бяха фрапантни. Второто полувреме се игра на стадион без маркировка. В 60-ата минута реферът Михаил Павлов отсъди свободен удар. След поредица от псувни и блъсканици той промени решението си на дузпа. Според нас дори няма нарушение в тази ситуация. Ясно си личеше тенденциозно отношение. Даваха се обратни фалове, толерираше се Локомотив Мездра. Знам, че в нашата група имаше „домакинска“ свирка, но това беше много над очакванията ни.

Съдията е инструмент. Фокусът е другаде – пристискат ни, кой да бъде и как да бъде. Наскоро ми звъни непознат номер. Казаха ми: „Здравейте, ще ходите във Втора лига, но за целта трябва да минете през Велико Търново“. Това бил най-влиятелния човек - Камен Алексиев. Който дори се обърна към мен с малко име. Все едно сме в 90-те, в мутренските години“, заяви Христо Георгиев.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изпълком

    0 0 Отговор
    Ами Гонзо все още не бърза да прави реформи в съдебната система.

    18:30 19.05.2026

  • 2 Мишо Пелов

    0 0 Отговор
    То и академик Денков алармира за нещо , ма кой ти слуша академиците в днешно време ...

    18:40 19.05.2026

  • 3 Гонзо

    0 0 Отговор
    Спомнете си есенния мач в Свищов. Това не ревах те

    19:25 19.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове