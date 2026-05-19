Академик Свищов алармира за натиск и съдийски произвол

Голямото дерби на Северозападната Трета лига между Локомотив Мездра и Академик Свищов се превърна в истински водовъртеж от емоции, напрежение и обвинения. След драматичен сблъсък, завършил с победа 2:1 за домакините, „железничарите“ се изкачиха на върха в класирането и са само на крачка от промоция във Втора лига. Но радостта на терена бе помрачена от бурни реакции и сериозни упреци към съдийството.

Ръководителят на Академик Свищов Христо Георгиев не скри разочарованието си от решенията на рефера Михаил Павлов.

„Някои ситуации бяха фрапантни. Второто полувреме се игра на стадион без маркировка. В 60-ата минута реферът Михаил Павлов отсъди свободен удар. След поредица от псувни и блъсканици той промени решението си на дузпа. Според нас дори няма нарушение в тази ситуация. Ясно си личеше тенденциозно отношение. Даваха се обратни фалове, толерираше се Локомотив Мездра. Знам, че в нашата група имаше „домакинска“ свирка, но това беше много над очакванията ни.

Съдията е инструмент. Фокусът е другаде – пристискат ни, кой да бъде и как да бъде. Наскоро ми звъни непознат номер. Казаха ми: „Здравейте, ще ходите във Втора лига, но за целта трябва да минете през Велико Търново“. Това бил най-влиятелния човек - Камен Алексиев. Който дори се обърна към мен с малко име. Все едно сме в 90-те, в мутренските години“, заяви Христо Георгиев.