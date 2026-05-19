Жоао Педро – Бразилската сензация, която покори сърцата на феновете на Челси

Светлините на прожекторите тази година безспорно са насочени към Жоао Педро – 24-годишният бразилски нападател, който буквално разтърси „Стамфорд Бридж“ със своите изяви. Въпреки че не попадна в състава на Карло Анчелоти за Световното първенство, Педро се превърна в истински любимец на лондонската публика и заслужено грабна приза за „Играч на сезона“ на Челси за кампанията 2025/2026.

През сезона Педро изигра цели 49 срещи във всички турнири, като се отчете с внушителните 20 гола и 9 асистенции – резултат, който го нарежда сред най-ефективните офанзивни футболисти в Премиър лийг. Не е изненада, че над 60% от феновете на „сините“ го избраха за номер едно в онлайн гласуването, оставяйки зад себе си конкуренти като Енцо Фернандес и Мойсес Кайседо.

С този забележителен резултат Жоао Педро влиза в елитната компания на едва шестима футболисти в историята на Челси, които са отбелязали поне 20 попадения още в първата си година с екипа на клуба. Сред тях са легенди като Джими Флойд Хаселбанк, Еден Азар, Диего Коща, Сеск Фабрегас и Коул Палмър – имена, които са оставили трайна следа в историята на лондонския гранд.