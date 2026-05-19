"Как Украйна удря Русия дълбоко в тила"

Дълго време Зеленски молеше съюзниците си за оръжия с голям обсег. Междувременно Украйна ги произвежда сама. И то с успех: зачестяват нападенията дълбоко във вътрешността на Русия.

Ленинградска област в северозападната част на Русия граничи с Финландия и Естония - и от няколко седмици е фронтова зона. Така поне твърде губернаторът на областта, макар нападнатата от Русия Украйна да е на стотици километри разстояние, пише германската обществена медия АРД.

От месеци Украйна нанася удари в Ленинградска област и други региони дълбоко във вътрешността на Русия, като на прицел са най-вече военни обекти и рафинерии. По този начин Украйна успява значително да отслаби Русия, отбелязва военният експерт Владислав Селезньов. Пред АРД той казва: "Тактиката на украинската армия в рамките на кампанията "Удари в дълбочина" има ясна цел: максимално отслабване на офанзивния потенциал на руските окупатори".

Как неволята ражда сила

За осъществяването на т.нар. удари в дълбочина, т.е. атаки дълбоко във вътрешността на Русия, Украйна дълго време зависеше от западните си партньори и нямаше право да използва доставените оръжия за всякакви нападения, припомня АРД.

Украйна така и не получи ракети "Таурус", обещани от германския канцлер Фридрих Мерц по време на предизборната кампания, поради което ѝ се наложи да разчита на собствена продукция. При това успешно, както изтъква не без самочувствие министърът на отбраната Федоров. Според него Украйна междувременно разполага с оръжия, които имат сходен или дори по-голям обсег от "Таурус". "Оръжейните системи обаче никога не биха могли да бъдат твърде много и ние винаги сме отворени да получаваме повече оръжия", казва Федоров, цитиран от АРД. По неговите думи Украйна е успяла да постигне "определена независимост" в тази сфера. "Всички виждаме нападенията срещу Русия на 1500 километра разстояние. Украйна си е свършила работата в това отношение."

Украйна изстрелва повече дронове от Русия

Според независими анализатори само през март Украйна е атакувала Русия със 7000 дронове. Така за първи път срещу нападателя са били изпратени повече дронове , отколкото са били пуснати от Кремъл. По данни на "Блумбърг" обемът на преработката на суров петрол в Русия е достигнал най-ниското си ниво от 2009 година.

Украинските "удари в дълбочина" оказват все по-голямо въздействия, а възможностите в тази сфера се увеличават все повече, обяснява пред АРД военният експерт Ихор Романенко. "Украинската армия и украинската оръжейна индустрия укрепват по отношение както на средния, така и на далечния обсег."

Според експерта Украйна трябва да съсредоточи усилията си върху местата, където се произвеждат руски ракети, особено балистични - тъй като страната не разполага с достатъчно собствени средства за противовъздушна отбрана. Самата Украйна нанася целенасочени удари по противовъздушната система на Русия, за да може след това да атакува нефтената инфраструктура и военни цели.

Все още не е ясно доколко нападенията ще променят хода на войната, отбелязва АРД. Но още отсега последствията от атаките дават отражение върху руския бюджет. Прогнозата за икономическия растеж бе понижена - за 2026 година правителството намали очакванията за ръста на БВП от 1,3 на 0,4 процента. А и на фронта проблемите за агресора се увеличават заради украинските атаки срещу руската логистика, обобщава АРД.