"Как Украйна удря Русия дълбоко в тила"

Дълго време Зеленски молеше съюзниците си за оръжия с голям обсег. Междувременно Украйна ги произвежда сама. И то с успех: зачестяват нападенията дълбоко във вътрешността на Русия.
Ленинградска област в северозападната част на Русия граничи с Финландия и Естония - и от няколко седмици е фронтова зона. Така поне твърде губернаторът на областта, макар нападнатата от Русия Украйна да е на стотици километри разстояние, пише германската обществена медия АРД.
От месеци Украйна нанася удари в Ленинградска област и други региони дълбоко във вътрешността на Русия, като на прицел са най-вече военни обекти и рафинерии. По този начин Украйна успява значително да отслаби Русия, отбелязва военният експерт Владислав Селезньов. Пред АРД той казва: "Тактиката на украинската армия в рамките на кампанията "Удари в дълбочина" има ясна цел: максимално отслабване на офанзивния потенциал на руските окупатори".
Как неволята ражда сила
За осъществяването на т.нар. удари в дълбочина, т.е. атаки дълбоко във вътрешността на Русия, Украйна дълго време зависеше от западните си партньори и нямаше право да използва доставените оръжия за всякакви нападения, припомня АРД.
Украйна така и не получи ракети "Таурус", обещани от германския канцлер Фридрих Мерц по време на предизборната кампания, поради което ѝ се наложи да разчита на собствена продукция. При това успешно, както изтъква не без самочувствие министърът на отбраната Федоров. Според него Украйна междувременно разполага с оръжия, които имат сходен или дори по-голям обсег от "Таурус". "Оръжейните системи обаче никога не биха могли да бъдат твърде много и ние винаги сме отворени да получаваме повече оръжия", казва Федоров, цитиран от АРД. По неговите думи Украйна е успяла да постигне "определена независимост" в тази сфера. "Всички виждаме нападенията срещу Русия на 1500 километра разстояние. Украйна си е свършила работата в това отношение."
Украйна изстрелва повече дронове от Русия
Според независими анализатори само през март Украйна е атакувала Русия със 7000 дронове. Така за първи път срещу нападателя са били изпратени повече дронове , отколкото са били пуснати от Кремъл. По данни на "Блумбърг" обемът на преработката на суров петрол в Русия е достигнал най-ниското си ниво от 2009 година.
Украинските "удари в дълбочина" оказват все по-голямо въздействия, а възможностите в тази сфера се увеличават все повече, обяснява пред АРД военният експерт Ихор Романенко. "Украинската армия и украинската оръжейна индустрия укрепват по отношение както на средния, така и на далечния обсег."
Според експерта Украйна трябва да съсредоточи усилията си върху местата, където се произвеждат руски ракети, особено балистични - тъй като страната не разполага с достатъчно собствени средства за противовъздушна отбрана. Самата Украйна нанася целенасочени удари по противовъздушната система на Русия, за да може след това да атакува нефтената инфраструктура и военни цели.
Все още не е ясно доколко нападенията ще променят хода на войната, отбелязва АРД. Но още отсега последствията от атаките дават отражение върху руския бюджет. Прогнозата за икономическия растеж бе понижена - за 2026 година правителството намали очакванията за ръста на БВП от 1,3 на 0,4 процента. А и на фронта проблемите за агресора се увеличават заради украинските атаки срещу руската логистика, обобщава АРД.
1 руската мечка
11:48 19.05.2026
4 От три
11:49 19.05.2026
5 Някой
Така че, не се радвайте. Има да се плаща много - и от прибалтите, и от Украйна, и от основния ръчкатор - Англия.
11:50 19.05.2026
6 да питам
11:50 19.05.2026
До коментар #1 от "руската мечка":Като победим Куба, ще покажем мощ и героизъм..
11:50 19.05.2026
9 Толко дълбоко му е
Олекна ли ти бе опикан тюфлеко.
11:51 19.05.2026
До коментар #5 от "Някой":През 2022 руснаците нахлуха не от Русия,а от Беларус.
11:51 19.05.2026
11 Русия се превръща в тестова площадка
😁
11:52 19.05.2026
13 да питам
До коментар #10 от "Ол1гофрен,":А в Харковска област от къде нахлуха?!
11:53 19.05.2026
11:54 19.05.2026
15 Факт
До коментар #6 от "да питам":Обратно изкупува
11:55 19.05.2026
11:55 19.05.2026
17 точен
До коментар #11 от "Русия се превръща в тестова площадка":и така докато руснаците ги ударят с нещо по-така и онзи пак ще пищи докато не клекне заради съсипаните лвов, киев и некои други...та така се получава
11:55 19.05.2026
18 Много се извиняваме, но Ви
До коментар #1 от "руската мечка":призоваваме най-учтиво да престанете да консумирате кислорода на други, по-визсши и по-полезни същества.
11:56 19.05.2026
19 Удря не с далекобойни оръжия
11:57 19.05.2026
21 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
11:57 19.05.2026
До коментар #4 от "От три":Това никой не го е казал
а един американски генерал го спомена и май беше верно ако Путин не се отказа и се дръпна
11:58 19.05.2026
23 Z-блогър
Готови сме да започнем да учим китайски, защото вярваме, че наистина имаме нужда от него. Активното развитие на културните връзки с Китай е единственият възможен път за напредък, предвид, че приоритетите на страната ни са някъде около изграждането на нови метростанции в Москва и нови училища в Таджикистан.
11:58 19.05.2026
До коментар #15 от "Факт":Чували за труповете😁
11:58 19.05.2026
27 рософил 🍌
До коментар #16 от "Тома":на Латвия или на Литва?!
11:59 19.05.2026
30 иво христов Пуловера
До коментар #26 от "Мишел":Нова голяма стратегическа победа за Hуйлoф.
До коментар #21 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":за славене на фашистките ти братя в Украйна!
12:01 19.05.2026
34 Объркана копейка
До коментар #6 от "да питам":Всички копейки са по магистралите на прюмоция за турските ТИР-аджии. Харчат се по 5€ пълна програма.
12:02 19.05.2026
35 БУХАХАХА
36 Димо
12:02 19.05.2026
38 Туман
12:03 19.05.2026
39 Уникално
12:03 19.05.2026
12:04 19.05.2026
41 Хаха
42 българин
До коментар #39 от "Уникално":наще копейки объркани ще си умрат.
12:05 19.05.2026
12:06 19.05.2026
46 тихо пр@дляk
12:07 19.05.2026
Една история за едни 500 млрд $.
48 Украинският режим е терористичен
12:07 19.05.2026
51 Злобното Зели
52 Механик
До коментар #49 от "Ами къш бе тротке":Слава Украине!
12:08 19.05.2026
54 Z-блогър
Украинските сили напредват на юг от Запорожие, систематично унищожават руското снабдяване в Приазовието и превръщат Керченския мост в луксозна мишена. Москва гледа безпомощно.
12:09 19.05.2026
55 Един минус от мен
До коментар #52 от "Механик":за славене на фашисткият режим в Украйна!
57 Григор
Аман! Пак ли ще трябва да коментираме глупостите на идиотите от "Дойче веле"? Украйна нанася удари дълбоко в тила, а Путин казва, че се вижда края на военната операция. Казано на популярен език; Русия ще придобие пълен контрол и над четирите области за които претендира. Ха сега ми обяснете как Украйна ще удържи тия 10% от Донбас, които все още контролира? Отговорът е: Никак! Най разумното нещо, което може да направи Украйна е да преговаря веднага, за да не губи повече територии. А що се отнася до "ударите дълбоко в тила"; те са опасно занятие. Забравихте ли, че Русия е ядрена свръхсила? Какво ще стане, ако някой такъв удар дълбоко в тила попадне на неподходящо място? Украйна вади късмет, че начело на Русия е човек с безгранично търпение, а не някой като Жириновски, който до сега би приключил конфликта по другия начин.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Zлобното Жуже
До коментар #51 от "Злобното Зели":кво стана с руското настъпление?!
12:11 19.05.2026
60 Уникално
До коментар #45 от "Много Запознат":Така,е!
Русия е огромна и това я прави беззащитна на практика. Кремълските фашисти ще си го получат рано или късно, неизбежно е
12:11 19.05.2026
62 Любо
63 Русофил
До коментар #58 от "В неделя за твое сведение":Останал си напълно заблуден,неинфомиран и зъл от безсилие. Ще си платите изедници комунистически
12:14 19.05.2026
65 Баба Гицка
До коментар #62 от "Любо":Сус мръснико, да не те почна с тоилката двойкаджия такъв
12:15 19.05.2026
67 Баба Гицка
До коментар #64 от "дядо Петър":Айди и ти съ прибирай да не тъ почна и теб пияндур неден
12:16 19.05.2026
69 Добре де, а какво
До коментар #45 от "Много Запознат":правят украински морски дронове в моретата около Гърция? На 8- ми май гръцки рибари са открили безпилотен плавателен съд с работещ двигател в пещера край остров Лефкада.За Русия е ясно, а за Гърция?
70 Мишел
До коментар #37 от "Продължението":Първите контролируеми авиобомби на Украйна са готови за бойна употреба (ВИДЕО). Първата КАБ (управляема авиационна бомба) е преминала успешно необходимите тестове и е готова за бойно приложение. Това обяви министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров. Тя има "уникален дизайн и е създадена, като се вземат предвид реалностите на съвременната война", уточни Федоров. Бойната й глава е 250 кг, а разработката й е отнела 17 месеца, посочи министърът. "Това не е копие на западни или съветски решения, а оригинална разработка на украински инженери за ефективно унищожаване на укрепления, командни пунктове и други вражески цели на десетки километри дълбочина след изстрелване“, добави той.
12:17 19.05.2026
72 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #30 от "иво христов Пуловера":Чака указа от мичкин
12:18 19.05.2026
74 Много Запознат
До коментар #69 от "Добре де, а какво":Квото правят и руските шахеди по нашето черноморие.
12:19 19.05.2026
75 тутманик
До коментар #38 от "Туман":а табун хочеш?
12:19 19.05.2026
76 Няма такова нещо.
До коментар #48 от "Украинският режим е терористичен":Това са ответни удари на руските удари по жилищни блокове в Харков миналия ден. Русия е започнала войната, така че всички последващи удари са ответни, а не нападателни.
77 И, кво от туй,
До коментар #10 от "Ол1гофрен,":Беларус е съюзна република и е като да правиш на въпрос,че американци са влезли в Мексико от Тексас не от Лос Анджелис. Първо научи подробностите между Русия и Беларус и тогава се изказвай безмозъчнико суб биологичен.
12:20 19.05.2026
78 ха ха ха
До коментар #62 от "Любо":опънале кабели идотеб такатопуснеи тидасветнеш
12:20 19.05.2026
79 Мишел
80 Украинският режим е терористичен
До коментар #76 от "Няма такова нещо.":И ударите дълбоко в Русия не са с далекобойни оръжия както правите пропаганда, а с диверсионни малки групи, които навлизат дълбоко навътре!
12:22 19.05.2026
81 мишелментето
До коментар #26 от "Мишел":ментемишел
82 Русуфил хардлайнaр
83 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #58 от "В неделя за твое сведение":Сeлcкии то и москвича ти е стар ама може да те сгази ,нали!!
12:23 19.05.2026
84 Да летят докато не срещнат руското ПВО
До коментар #14 от "Запознат":което ги мачка като валяк горещ асфалт. В неделята от 3 изстреляни фламинга и 3 са свалени от ПВО,а от над 1000 дрона са свалени 80% от руското ПВО,докато руските дронове и ракети унищожават целите в WCкрайна без проблем,защото укропонаzzистите нямат ПВО.
85 Коментара към снимката,
86 Запада е стаанл много жалък
До коментар #81 от "мишелментето":Тролеи, кражби и лъжи. После защо Русия изглежда велика, а запада като цигански коптор.
12:25 19.05.2026
87 Точно така,
До коментар #19 от "Удря не с далекобойни оръжия":ФСБ ежедневнто лови стотици продали се за пари,които никога не получават от руснаците желаещи бърза и лесна печалба.Такива групи купуват дронове и ги оборудват с боеприпаси и чрез ретранслатори от близко разстояние ги пускат по даден обект,като ги управляват от WCкрайна.
12:28 19.05.2026
88 Да така ги разбива,че
До коментар #21 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":тичат през глава към Киев и Лвов,че руснаците не могат да ги стигнат.
12:29 19.05.2026
89 Руски Z-блогъри в ступор заради
До коментар #84 от "Да летят докато не срещнат руското ПВО":руските ПВО и взривените руски военни заводи. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода "Кремний ЕЛ" и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО . Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 украински изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти.
12:31 19.05.2026
До коментар #56 от "Васил":като теби?
До коментар #85 от "Коментара към снимката,":И мрежите не помагат срещу дроновете 😂
93 мараба ментемишел
До коментар #79 от "Мишел":Хи хи хи
усръинското шоу свърши.......
никой не ходи вече да го гледа,
ианките не дават повече мъни, публиката псувайки се разотиде.......
"главния актьор", брадясалата нашмъркана марионетка с мръсния зилен потник продължава по инерция да бръщолеви за велики перемоги зад кулисите, ама без маска и грим изглежда по жалко и от ония дето спят по кашоните в лосанжелес...........
94 Тъпото руско говедо
До коментар #16 от "Тома":Също така и Путин се окъка, пак заради украинските дронове... да е жив и здрав когато влезе в затвора.
12:38 19.05.2026
96 АБВ
Само преди няколко дни бивша сътрудничка на Зеленски даде изключително интересно интервю пред Тъкър Карлсън - изгледайте го задължително. Ще разберете доста за кокаина и корупцията сред управляващите.
Всичко това се случва на фона на бруталната бусификация в Украйна. Необозначени микробуси патрулират из градовете, от тях изскачат военни, ловят мъже по улиците и с бой ги тикат вътре. Часове по-късно, след фиктивна медицинска комисия, тези хора вече пътуват към фронта. Без съгласие, без подготовка, просто живо месо за курбан. След няколко седмици са мъртви. В Украйна официално обявиха „бусификация“ за дума на годината.
12:49 19.05.2026
98 АБВ
Разбира се, няма да чуете нито дума за това нито от платените тролове на някой си Мирчев, нито от полезните идиоти, нито от креатурите на социалния инженеринг. Последните са много сладки - две дами от Украйна, чиито пропагандни статуси се появяват ежедневно в нюзфийда на всички, натрапчиво промотирани от алгоритмите. Интересното е, че тези пропагандни статуси са написани на безупречен, полиран български, макар включванията на живо на двете дами да демонстрират доста по-скромен интелектуален капитал. Още по-смайващото е, че всеки техен статус задължително е придружен от собствената им снимка. Пишат за трагедията на загиналите украинци, а отдолу сложили селфи....
99 Рашагите са в пълен колапс
До коментар #97 от "Много интересно защо 500 000":Пет години са бити от смелите украински войни. Дано ги бият още толкова, докато се разпадне държавата на пияните орки.
100 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #98 от "АБВ":А чете ли за ТОВА ---В Русия има регистрирани случаи на крайна физическа агресия и дори убийства на служители във военните окръжия (военкомати)!!В Уст-Илимск 25-годишният Руслан Зинин откри стрелба с пушка директно в сградата на военкомата и тежко рани началника на комисията, викайки „Сега всички ще си ходим у дома!“. Причината беше, че неговият най-добър приятел и брат бяха получили призовки.В други региони бяха регистрирани случаи на нападатели с ножове на контролно-пропускателни пунктове, както и самоубийства на мъже в самите сгради за набиране на войници, за да избегнат изпращане на фронта.Ако в Украйна се палят предимно бусове на ТЦК, в Русия се палят цели административни сгради на Министерството на отбраната!!От началото на мобилизацията досега в Русия са регистрирани над 250 опита за палежи на военкомати и държавни сгради с коктейли „Молотов“. Те обхващат цялата страна – от Москва и Санкт Петербург до Далечния изток и Крим.Протестите в Русия бързо бяха смазани с брутална полицейска сила и ефективни присъди от 5 до 15 години затвор, но имаше региони с истински масови сблъсъци:
101 Абе те в колапс
До коментар #99 от "Рашагите са в пълен колапс":А запада удари дъното да наема глупаци по форумите да троли. 😄 Знаеш ли какво показва глупака? Русия нарита пак фашистите. 😄
102 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #100 от "ПЪЛНИ Глупости":Дагестан и Якутия: При обявяването на „частичната“ мобилизация цели села и площади в Дагестан (Северен Кавказ) излязоха на бунт. Жени блокираха федерални магистрали, биха се с полицията и крещяха, че Русия води „чужда война“ и няма да дадат синовете си.Башкортостан: Масови сблъсъци с ОМОН възникнаха в републиката, където местното население обвини Москва, че умишлено мобилизира предимно малцинствени етнически групи (т.нар. „месни ресурси“), за да щади етническите руснаци в големите градове ! Скрита мобилизация чрез електронни призовки. Ако руснак получи електронна призовка и не се яви, автоматично му се отнема шофьорската книжка, блокират се банковите му сметки и му се забранява да продава имот или да напуска страната.!!! Толкова е много за четене че си нямаш идея ,та не ми разигравай сценката"Загрижен Русофил -демократ " Не Украйна е създала НКВД и КГБ които и досега тормозят Руснаците
103 ТИГО
До коментар #101 от "Абе те в колапс":Пак ще ти напиша тъпo роботче БЕЗПЛАТНО мразя болшевизма и путинизма
104 Верно било
До коментар #102 от "ПЪЛНИ Глупости":Пропагандата винаги се цели в глупака!
13:16 19.05.2026
106 стоян
До коментар #48 от "Украинският режим е терористичен":До 48 ком - другар това дето си писал ако е вярно то е подигравка с рузката армия - как тези подривни групи влизат толкова навътре в рузия - 1500 км взривяват и си отиват - смешно е това което пишеш
110 ТИГО
До коментар #107 от "А що не мразиш":Абе дpиcль0 ти ли ще ми говориш за морал и чест ??Пocepko,гнус ме е да ви гледам да ви чета ,"загрижените"демократи дето сеете дезинформация като Дачков и Карбовски ! И ботове дето не можете да прочетете нищо но повтаряте опорките на кремъл ! Лъжете на поразия ,винаги болшевизма е бил лъжлив строй ,първите концлагери са в СССР а не в германия !Гьобелс в момента пасти да яде сравнен с висотите от кремъл !
114 Ти де видя глупав
До коментар #110 от "ТИГО":да те питам дри с.... ли си или не? Това се вижда от това, че си паднал да лъжеш и не те е срам. Та въпроса беше не те ели е гнус бре да те ползват да лъжеш?
115 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #106 от "стоян":Зарежи ги половината са машини ,не четат не мислят повтарят папагалски ! Подмини ги след като ги нахраниш стабилно !Зачети по надолу ще видиш система на писане ,която се повтаря ! Номера е другите да прочетат какво им казваш!
13:43 19.05.2026
118 Смър на украйна, израел, ес, сащ
121 Ами пътувай
До коментар #119 от "ТИГО":По добре е от тролене и евтини лъжи. Поне няма да се излагаш!
124 ТИГО
До коментар #121 от "Ами пътувай":Генератор на спам ,у лево !!
125 Ами не генерирай
До коментар #124 от "ТИГО":Никой няма нужда от тролещи глупаци!
13:50 19.05.2026
128 ТИГО
131 Тигчо
До коментар #128 от "ТИГО":Троленето скъпи не показва само т5воята трагедия, а дъното което удари запада!
14:22 19.05.2026
132 Ами другар
До коментар #106 от "стоян":Както тероризма влиза навсякъде по света. И за тролене трябва човек да има поне малко мозък. Иначе показва колко е жалък поръчителя на глупака!
14:23 19.05.2026
133 А що не мразиш
До коментар #103 от "ТИГО":тролещ глупак да лъже и да се занимава с глупава пропаганда срещу Русия, обслужващи да се унищожават Европа чрез Украйна? Ъ? Или сложен въпрос? Не те ли е гнус да се занимаваш с лъжи пък дали безплатно или платено, все плод на тотална липса на ценности и достойнство!
14:24 19.05.2026
134 Време е вече за гъбата
До коментар #57 от "Григор":Абсолютно си прав.
14:36 19.05.2026
135 хаха🤣
До коментар #118 от "Смър на украйна, израел, ес, сащ":ти остави европа, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел🤣
14:41 19.05.2026
136 хаха🤣
До коментар #101 от "Абе те в колапс":Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе таварищи и памперси се продават по магазините, недейте така🤣
14:42 19.05.2026
138 Какво играе Мечката стара и мършава
До коментар #1 от "руската мечка":руската мечка
ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.
-;-
Каква игра ще играде дъртата руска мечка като е стара и Мършава.
А и Елита на Путлеристите какви години има- Путлер колко е годишен, Коня е над 70-годишен и цвили по разните форуми!
Дано Аллах овреме да си вземе ленинградския некадърник!
15:53 19.05.2026