Как Украйна удря Русия дълбоко в тила
19 Май, 2026 11:46 2 572 138

От месеци Украйна нанася удари в Ленинградска област и други региони дълбоко във вътрешността на Русия, като на прицел са най-вече военни обекти и рафинерии

Как Украйна удря Русия дълбоко в тила - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Дълго време Зеленски молеше съюзниците си за оръжия с голям обсег. Междувременно Украйна ги произвежда сама. И то с успех: зачестяват нападенията дълбоко във вътрешността на Русия.

Ленинградска област в северозападната част на Русия граничи с Финландия и Естония - и от няколко седмици е фронтова зона. Така поне твърде губернаторът на областта, макар нападнатата от Русия Украйна да е на стотици километри разстояние, пише германската обществена медия АРД.

От месеци Украйна нанася удари в Ленинградска област и други региони дълбоко във вътрешността на Русия, като на прицел са най-вече военни обекти и рафинерии. По този начин Украйна успява значително да отслаби Русия, отбелязва военният експерт Владислав Селезньов. Пред АРД той казва: "Тактиката на украинската армия в рамките на кампанията "Удари в дълбочина" има ясна цел: максимално отслабване на офанзивния потенциал на руските окупатори".

Как неволята ражда сила

За осъществяването на т.нар. удари в дълбочина, т.е. атаки дълбоко във вътрешността на Русия, Украйна дълго време зависеше от западните си партньори и нямаше право да използва доставените оръжия за всякакви нападения, припомня АРД.

Украйна така и не получи ракети "Таурус", обещани от германския канцлер Фридрих Мерц по време на предизборната кампания, поради което ѝ се наложи да разчита на собствена продукция. При това успешно, както изтъква не без самочувствие министърът на отбраната Федоров. Според него Украйна междувременно разполага с оръжия, които имат сходен или дори по-голям обсег от "Таурус". "Оръжейните системи обаче никога не биха могли да бъдат твърде много и ние винаги сме отворени да получаваме повече оръжия", казва Федоров, цитиран от АРД. По неговите думи Украйна е успяла да постигне "определена независимост" в тази сфера. "Всички виждаме нападенията срещу Русия на 1500 километра разстояние. Украйна си е свършила работата в това отношение."

Украйна изстрелва повече дронове от Русия

Според независими анализатори само през март Украйна е атакувала Русия със 7000 дронове. Така за първи път срещу нападателя са били изпратени повече дронове , отколкото са били пуснати от Кремъл. По данни на "Блумбърг" обемът на преработката на суров петрол в Русия е достигнал най-ниското си ниво от 2009 година.

Украинските "удари в дълбочина" оказват все по-голямо въздействия, а възможностите в тази сфера се увеличават все повече, обяснява пред АРД военният експерт Ихор Романенко. "Украинската армия и украинската оръжейна индустрия укрепват по отношение както на средния, така и на далечния обсег."

Според експерта Украйна трябва да съсредоточи усилията си върху местата, където се произвеждат руски ракети, особено балистични - тъй като страната не разполага с достатъчно собствени средства за противовъздушна отбрана. Самата Украйна нанася целенасочени удари по противовъздушната система на Русия, за да може след това да атакува нефтената инфраструктура и военни цели.

Все още не е ясно доколко нападенията ще променят хода на войната, отбелязва АРД. Но още отсега последствията от атаките дават отражение върху руския бюджет. Прогнозата за икономическия растеж бе понижена - за 2026 година правителството намали очакванията за ръста на БВП от 1,3 на 0,4 процента. А и на фронта проблемите за агресора се увеличават заради украинските атаки срещу руската логистика, обобщава АРД.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руската мечка

    35 37 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #7, #18, #138

    11:48 19.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 От три

    33 26 Отговор
    дни за справяне с Украйна , вече пета година Русия "се справя" .

    Коментиран от #22

    11:49 19.05.2026

  • 5 Някой

    38 29 Отговор
    Тези удари не са на Украйна, а на Англия. Освен това, прибалтийските пинчери пропускат през въздушното си пространство "украинските" дронове - все едно нищо не се е случило. Е, падна едно правителство в Латвия мяй, ама има още много ядове да берат.
    Така че, не се радвайте. Има да се плаща много - и от прибалтите, и от Украйна, и от основния ръчкатор - Англия.

    Коментиран от #10

    11:50 19.05.2026

  • 6 да питам

    28 23 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #15, #34

    11:50 19.05.2026

  • 7 Дядо До

    11 15 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Като победим Куба, ще покажем мощ и героизъм..

    11:50 19.05.2026

  • 8 Факт

    12 13 Отговор
    Тука война нема, ама заплати също

    11:51 19.05.2026

  • 9 Толко дълбоко му е

    19 22 Отговор
    Влязло на драскача, че е пропуснал да се обозначи.
    Олекна ли ти бе опикан тюфлеко.

    11:51 19.05.2026

  • 10 Ол1гофрен,

    14 20 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    През 2022 руснаците нахлуха не от Русия,а от Беларус.

    Коментиран от #13, #77

    11:51 19.05.2026

  • 11 Русия се превръща в тестова площадка

    25 16 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние до 3 хиляди километра.

    😁

    Коментиран от #17, #58, #64

    11:52 19.05.2026

  • 12 Гресирана ватенка

    19 10 Отговор
    С мерак 😁

    Коментиран от #24

    11:53 19.05.2026

  • 13 да питам

    11 9 Отговор

    До коментар #10 от "Ол1гофрен,":

    А в Харковска област от къде нахлуха?!

    11:53 19.05.2026

  • 14 Запознат

    21 11 Отговор
    роZдебилите си лаят дрона и фламингото си летят.

    Коментиран от #84

    11:54 19.05.2026

  • 15 Факт

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    Обратно изкупува

    Коментиран от #25

    11:55 19.05.2026

  • 16 Тома

    18 19 Отговор
    Правителството на Литва падна заради украинските дронове.Така че DW да напише една статия за това защото хората вече се събуждат

    Коментиран от #27, #94

    11:55 19.05.2026

  • 17 точен

    12 14 Отговор

    До коментар #11 от "Русия се превръща в тестова площадка":

    и така докато руснаците ги ударят с нещо по-така и онзи пак ще пищи докато не клекне заради съсипаните лвов, киев и некои други...та така се получава

    11:55 19.05.2026

  • 18 Много се извиняваме, но Ви

    5 15 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    призоваваме най-учтиво да престанете да консумирате кислорода на други, по-визсши и по-полезни същества.

    11:56 19.05.2026

  • 19 Удря не с далекобойни оръжия

    9 16 Отговор
    както правите пропаганда, а с диверсионни малки групи, които навлизат дълбоко навътре!

    Коментиран от #40, #87

    11:57 19.05.2026

  • 20 Т Живков

    14 4 Отговор
    Само така!

    11:57 19.05.2026

  • 21 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    22 13 Отговор
    Направо разпиляха "вторая" Zла монголоидна орда !

    Коментиран от #32, #88

    11:57 19.05.2026

  • 22 до Ана

    6 11 Отговор

    До коментар #4 от "От три":

    Това никой не го е казал
    а един американски генерал го спомена и май беше верно ако Путин не се отказа и се дръпна

    11:58 19.05.2026

  • 23 Z-блогър

    19 8 Отговор
    Руснаци от Иркутск поискаха да са под управлението на Китай, за да имат нови училища.
    Готови сме да започнем да учим китайски, защото вярваме, че наистина имаме нужда от него. Активното развитие на културните връзки с Китай е единственият възможен път за напредък, предвид, че приоритетите на страната ни са някъде около изграждането на нови метростанции в Москва и нови училища в Таджикистан.

    Коментиран от #97

    11:58 19.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гресирана ватенка

    14 6 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Чували за труповете😁

    11:58 19.05.2026

  • 26 Мишел

    16 8 Отговор
    "Започва ускорен старт на разработката на украинската крилата ракета "Рута" (RUTA Block 3) с обсег 2000 километра. Планирано е серия от тестове да започне през 2027 година, става ясно от официално съобщение, с което се уточнява, че това ще е нов модел в рамките на серията "Рута". "Block 3 ще разшири архитектурата RUTA в нова категория ракети с голям обсег". Програмата RUTA е структурирана в три промишлени центъра. В Нидерландия Destinus служи като инженерен и дизайнерски проектант и основен производствен обект на RUTA. В Украйна Destinus ще допринесе както за разработването, така и за оперативните тестове на RUTA Block 3 и ще действа като център за производство на основни компоненти. В Германия се очаква планираното съвместно предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems да добави високоскоростен производствен, квалификационен и окончателен интеграционен капацитет за широк кръг клиенти.

    Коментиран от #31, #37, #81

    11:58 19.05.2026

  • 27 рософил 🍌

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    на Латвия или на Литва?!

    11:59 19.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 иво христов Пуловера

    18 6 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #72

    12:00 19.05.2026

  • 31 голям стратег

    10 5 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Нова голяма стратегическа победа за Hуйлoф.

    12:01 19.05.2026

  • 32 Един минус от мен

    9 20 Отговор

    До коментар #21 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    за славене на фашистките ти братя в Украйна!

    12:01 19.05.2026

  • 33 гост

    15 6 Отговор
    удря ги с мерак,с крадци и убийци,така трябва да се действа.

    12:02 19.05.2026

  • 34 Объркана копейка

    22 7 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    Всички копейки са по магистралите на прюмоция за турските ТИР-аджии. Харчат се по 5€ пълна програма.

    12:02 19.05.2026

  • 35 БУХАХАХА

    21 10 Отговор
    Руската пропагандистка Симонян, която предвиждаше превземане на Киев за 2 дни, съобщи, че децата й от месец спят в коридора заради украинските дронове.

    12:02 19.05.2026

  • 36 Димо

    20 8 Отговор
    Скоро и по главата на Путин ще има удари! Съвсем скоро! Русия е в колапс и икономически и военен! Корумпирана,изостанала държава! С комунизъм е така, като в Куба например и Северна Корея!

    12:02 19.05.2026

  • 37 Продължението

    19 10 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    ВСУ вече имат на разположение авиобомба чисто украинско производство.

    Коментиран от #70

    12:02 19.05.2026

  • 38 Туман

    8 14 Отговор
    Като използва територията на страни от НАТО, и когато Русия отговори подобаващо ще бъде " непровокирана агресия към страна член на НАТО". Жалка, жалка пропаганда

    Коментиран от #75

    12:03 19.05.2026

  • 39 Уникално

    16 7 Отговор
    Ако нато не бяха толкова безхарактерни отдавна Путин щеше да е в затвора в Хага, олигархията му в Сибир, а руснаците да благоденстват и копейките у нас да спрат да са объркани

    Коментиран от #42

    12:03 19.05.2026

  • 40 Чиба, nocepko !

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Удря не с далекобойни оръжия":

    Къш от тука ! Не си компетентен .

    Коментиран от #44, #46, #48, #49

    12:04 19.05.2026

  • 41 Хаха

    7 15 Отговор
    Щом Дойче зеле казва нещо,значи е точно обратното.

    12:05 19.05.2026

  • 42 българин

    14 7 Отговор

    До коментар #39 от "Уникално":

    наще копейки объркани ще си умрат.

    12:05 19.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Много Запознат

    15 7 Отговор
    Руският военен експерт Баранец призна, че армията на Путин е неспособна да отблъсне атаките на украински дронове срещу тилови райони на Русия, а противовъздушната ѝ отбрана не се справя.

    Коментиран от #60, #69

    12:06 19.05.2026

  • 46 тихо пр@дляk

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "Чиба, nocepko !":

    не си компетентен!

    12:07 19.05.2026

  • 47 Тити на Кака

    5 14 Отговор
    В тези удари Украйна е просто изпълнител, задействащ от своя територия оръжия на НАТО които са нищо без сателитните средства за управление на НАТО.
    Една история за едни 500 млрд $.

    12:07 19.05.2026

  • 48 Украинският режим е терористичен

    5 17 Отговор

    До коментар #40 от "Чиба, nocepko !":

    И ударите дълбоко в Русия не са с далекобойни оръжия както правите пропаганда, а с диверсионни малки групи, които навлизат дълбоко навътре!

    Коментиран от #76, #106

    12:07 19.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Дон Корлеоне

    14 5 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    12:08 19.05.2026

  • 51 Злобното Зели

    8 14 Отговор
    DW стига с тези украински победи,а??? Аре ,спрете се малко!!! Всеки ден победи! Само дето трябва да плащаме като луди.

    Коментиран от #59

    12:08 19.05.2026

  • 52 Механик

    16 9 Отговор

    До коментар #49 от "Ами къш бе тротке":

    Слава Украине!

    Коментиран от #55

    12:08 19.05.2026

  • 53 Истина

    13 5 Отговор
    Чрез Украйна турците пробват най модерните си летателни апарати и безпилотните свъхзвукови самолети дълбоко в тила на връга .

    12:08 19.05.2026

  • 54 Z-блогър

    17 7 Отговор
    УКРАЙНА ЗАТЯГА ПРИМКАТА ОКОЛО КРИМ: ДРОНОВЕ, БОМБИ И ЛОГИСТИКА НА РЪБА НА СРИВА!
    Украинските сили напредват на юг от Запорожие, систематично унищожават руското снабдяване в Приазовието и превръщат Керченския мост в луксозна мишена. Москва гледа безпомощно.

    12:09 19.05.2026

  • 55 Един минус от мен

    7 14 Отговор

    До коментар #52 от "Механик":

    за славене на фашисткият режим в Украйна!

    Коментиран от #66

    12:09 19.05.2026

  • 56 Васил

    4 14 Отговор
    Украйна удря дълбоко с голо дγпе!

    Коментиран от #91

    12:09 19.05.2026

  • 57 Григор

    9 11 Отговор
    "Как Украйна удря Русия дълбоко в тила"
    Аман! Пак ли ще трябва да коментираме глупостите на идиотите от "Дойче веле"? Украйна нанася удари дълбоко в тила, а Путин казва, че се вижда края на военната операция. Казано на популярен език; Русия ще придобие пълен контрол и над четирите области за които претендира. Ха сега ми обяснете как Украйна ще удържи тия 10% от Донбас, които все още контролира? Отговорът е: Никак! Най разумното нещо, което може да направи Украйна е да преговаря веднага, за да не губи повече територии. А що се отнася до "ударите дълбоко в тила"; те са опасно занятие. Забравихте ли, че Русия е ядрена свръхсила? Какво ще стане, ако някой такъв удар дълбоко в тила попадне на неподходящо място? Украйна вади късмет, че начело на Русия е човек с безгранично търпение, а не някой като Жириновски, който до сега би приключил конфликта по другия начин.

    Коментиран от #134

    12:10 19.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Zлобното Жуже

    13 6 Отговор

    До коментар #51 от "Злобното Зели":

    кво стана с руското настъпление?!

    12:11 19.05.2026

  • 60 Уникално

    11 6 Отговор

    До коментар #45 от "Много Запознат":

    Така,е!
    Русия е огромна и това я прави беззащитна на практика. Кремълските фашисти ще си го получат рано или късно, неизбежно е

    12:11 19.05.2026

  • 61 Принтер

    4 9 Отговор
    Кефи ме тази статия. Толкова много смисъл, толкова обективни анализи...живада небях

    12:13 19.05.2026

  • 62 Любо

    5 11 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско пусна ли тока в концлагера наречен Украйна???

    Коментиран от #65, #78, #95

    12:13 19.05.2026

  • 63 Русофил

    9 0 Отговор

    До коментар #58 от "В неделя за твое сведение":

    Останал си напълно заблуден,неинфомиран и зъл от безсилие. Ще си платите изедници комунистически

    12:14 19.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Баба Гицка

    7 2 Отговор

    До коментар #62 от "Любо":

    Сус мръснико, да не те почна с тоилката двойкаджия такъв

    12:15 19.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Баба Гицка

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "дядо Петър":

    Айди и ти съ прибирай да не тъ почна и теб пияндур неден

    12:16 19.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Добре де, а какво

    3 9 Отговор

    До коментар #45 от "Много Запознат":

    правят украински морски дронове в моретата около Гърция? На 8- ми май гръцки рибари са открили безпилотен плавателен съд с работещ двигател в пещера край остров Лефкада.За Русия е ясно, а за Гърция?

    Коментиран от #74

    12:16 19.05.2026

  • 70 Мишел

    8 4 Отговор

    До коментар #37 от "Продължението":

    Първите контролируеми авиобомби на Украйна са готови за бойна употреба (ВИДЕО). Първата КАБ (управляема авиационна бомба) е преминала успешно необходимите тестове и е готова за бойно приложение. Това обяви министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров. Тя има "уникален дизайн и е създадена, като се вземат предвид реалностите на съвременната война", уточни Федоров. Бойната й глава е 250 кг, а разработката й е отнела 17 месеца, посочи министърът. "Това не е копие на западни или съветски решения, а оригинална разработка на украински инженери за ефективно унищожаване на укрепления, командни пунктове и други вражески цели на десетки километри дълбочина след изстрелване“, добави той.

    12:17 19.05.2026

  • 71 удри

    1 1 Отговор
    бай Постоле!

    12:17 19.05.2026

  • 72 ПЪЛНИ Глупости

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "иво христов Пуловера":

    Чака указа от мичкин

    12:18 19.05.2026

  • 73 Мишел

    6 10 Отговор
    Украйна няма никакви възможности за производство на далекобойни оръжия. Тези оръжия идват от НатО.

    12:18 19.05.2026

  • 74 Много Запознат

    10 3 Отговор

    До коментар #69 от "Добре де, а какво":

    Квото правят и руските шахеди по нашето черноморие.

    12:19 19.05.2026

  • 75 тутманик

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Туман":

    а табун хочеш?

    12:19 19.05.2026

  • 76 Няма такова нещо.

    10 4 Отговор

    До коментар #48 от "Украинският режим е терористичен":

    Това са ответни удари на руските удари по жилищни блокове в Харков миналия ден. Русия е започнала войната, така че всички последващи удари са ответни, а не нападателни.

    Коментиран от #80

    12:20 19.05.2026

  • 77 И, кво от туй,

    4 7 Отговор

    До коментар #10 от "Ол1гофрен,":

    Беларус е съюзна република и е като да правиш на въпрос,че американци са влезли в Мексико от Тексас не от Лос Анджелис. Първо научи подробностите между Русия и Беларус и тогава се изказвай безмозъчнико суб биологичен.

    12:20 19.05.2026

  • 78 ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #62 от "Любо":

    опънале кабели идотеб такатопуснеи тидасветнеш

    12:20 19.05.2026

  • 79 Мишел

    8 5 Отговор
    "Абонаментът за спокоен живот изтече, Москва вече няма да спи": Над 1000 дрона и ракети за 24 часа удариха по Русия според ТАСС. Според Z-канали като "Два майора" обаче над Москва се летели и ракети "Фламинго" и управляема далекобойна ракета "Нептун-МД". Засега обаче Украйна не съобщава да е ползвала ракети при масираната си въздушна атака от тази нощ, в която основната цел се оказа Москва. Но в социалните мрежи се появиха видеокадри, които изглежда показват как нискобюджетна украинска крилата ракета "Барс" лети в района на Москва.

    Коментиран от #93

    12:21 19.05.2026

  • 80 Украинският режим е терористичен

    3 9 Отговор

    До коментар #76 от "Няма такова нещо.":

    И ударите дълбоко в Русия не са с далекобойни оръжия както правите пропаганда, а с диверсионни малки групи, които навлизат дълбоко навътре!

    12:22 19.05.2026

  • 81 мишелментето

    0 5 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    ментемишел

    Коментиран от #86

    12:23 19.05.2026

  • 82 Русуфил хардлайнaр

    11 2 Отговор
    Наред са руските заводи за ракети. Нема измъкване! Не моат ги защитят! Не само ще горят като рафинериите, но и ще дават бенгальский огонь!

    12:23 19.05.2026

  • 83 ПЪЛНИ Глупости

    6 4 Отговор

    До коментар #58 от "В неделя за твое сведение":

    Сeлcкии то и москвича ти е стар ама може да те сгази ,нали!!

    12:23 19.05.2026

  • 84 Да летят докато не срещнат руското ПВО

    3 10 Отговор

    До коментар #14 от "Запознат":

    което ги мачка като валяк горещ асфалт. В неделята от 3 изстреляни фламинга и 3 са свалени от ПВО,а от над 1000 дрона са свалени 80% от руското ПВО,докато руските дронове и ракети унищожават целите в WCкрайна без проблем,защото укропонаzzистите нямат ПВО.

    Коментиран от #89

    12:23 19.05.2026

  • 85 Коментара към снимката,

    6 2 Отговор
    е миг преди руския дрон да ги направи на мармалад.

    Коментиран от #92

    12:24 19.05.2026

  • 86 Запада е стаанл много жалък

    4 8 Отговор

    До коментар #81 от "мишелментето":

    Тролеи, кражби и лъжи. После защо Русия изглежда велика, а запада като цигански коптор.

    12:25 19.05.2026

  • 87 Точно така,

    2 10 Отговор

    До коментар #19 от "Удря не с далекобойни оръжия":

    ФСБ ежедневнто лови стотици продали се за пари,които никога не получават от руснаците желаещи бърза и лесна печалба.Такива групи купуват дронове и ги оборудват с боеприпаси и чрез ретранслатори от близко разстояние ги пускат по даден обект,като ги управляват от WCкрайна.

    12:28 19.05.2026

  • 88 Да така ги разбива,че

    2 9 Отговор

    До коментар #21 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    тичат през глава към Киев и Лвов,че руснаците не могат да ги стигнат.

    12:29 19.05.2026

  • 89 Руски Z-блогъри в ступор заради

    8 2 Отговор

    До коментар #84 от "Да летят докато не срещнат руското ПВО":

    руските ПВО и взривените руски военни заводи. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода "Кремний ЕЛ" и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО . Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 украински изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти.

    12:31 19.05.2026

  • 90 Като гледам картата

    2 8 Отговор
    вероятността ударите по военни обекти дълбоко в руския тил да са извършени от територията на Украйна намалява…

    12:31 19.05.2026

  • 91 азис

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Васил":

    като теби?

    12:33 19.05.2026

  • 92 0001

    8 2 Отговор

    До коментар #85 от "Коментара към снимката,":

    И мрежите не помагат срещу дроновете 😂

    12:33 19.05.2026

  • 93 мараба ментемишел

    4 8 Отговор

    До коментар #79 от "Мишел":

    Хи хи хи
    усръинското шоу свърши.......
    никой не ходи вече да го гледа,
    ианките не дават повече мъни, публиката псувайки се разотиде.......
    "главния актьор", брадясалата нашмъркана марионетка с мръсния зилен потник продължава по инерция да бръщолеви за велики перемоги зад кулисите, ама без маска и грим изглежда по жалко и от ония дето спят по кашоните в лосанжелес...........

    12:33 19.05.2026

  • 94 Тъпото руско говедо

    10 5 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    Също така и Путин се окъка, пак заради украинските дронове... да е жив и здрав когато влезе в затвора.

    12:38 19.05.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 АБВ

    4 6 Отговор
    Поредната /втора за днешния ден/ гадост на чуждестранния агент за влияние чрез пропаганда Дойче Веле. Незабавна забрана за територията на България, като на руските медии. Глоби за медиите, които се позовават или ползват материали на Дойче веле за да тиражират твърдения, нямащи нищо общо с действителността.
    Само преди няколко дни бивша сътрудничка на Зеленски даде изключително интересно интервю пред Тъкър Карлсън - изгледайте го задължително. Ще разберете доста за кокаина и корупцията сред управляващите.
    Всичко това се случва на фона на бруталната бусификация в Украйна. Необозначени микробуси патрулират из градовете, от тях изскачат военни, ловят мъже по улиците и с бой ги тикат вътре. Часове по-късно, след фиктивна медицинска комисия, тези хора вече пътуват към фронта. Без съгласие, без подготовка, просто живо месо за курбан. След няколко седмици са мъртви. В Украйна официално обявиха „бусификация“ за дума на годината.

    12:49 19.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 АБВ

    5 7 Отговор
    Напрежението е толкова брутално, че из мрежите вече се въртят истории за възрастни бащи, които с оръжие в ръка отмъщават за синовете си, натикани в бусовете и загинали на фронта. Пълно е с видеа, в които жени от цели села или квартали се вдигат на бунт, блокират пътища и буквално с дървета и камъни бият служителите на ТЦК, за да отърват мъжете и синовете си. Има регистрирани случаи на нападения с ножове и брадви по КПП-та от местни жители (например случай в Черновицка област, където двама братя нападнаха военни с брадви, след като синът на единия брат изчезна на фронта). Палежите на микробуси на ТЦК станаха масово явление в големите градове като Одеса, Харков и Киев.

    Разбира се, няма да чуете нито дума за това нито от платените тролове на някой си Мирчев, нито от полезните идиоти, нито от креатурите на социалния инженеринг. Последните са много сладки - две дами от Украйна, чиито пропагандни статуси се появяват ежедневно в нюзфийда на всички, натрапчиво промотирани от алгоритмите. Интересното е, че тези пропагандни статуси са написани на безупречен, полиран български, макар включванията на живо на двете дами да демонстрират доста по-скромен интелектуален капитал. Още по-смайващото е, че всеки техен статус задължително е придружен от собствената им снимка. Пишат за трагедията на загиналите украинци, а отдолу сложили селфи....

    Коментиран от #100

    12:51 19.05.2026

  • 99 Рашагите са в пълен колапс

    6 2 Отговор

    До коментар #97 от "Много интересно защо 500 000":

    Пет години са бити от смелите украински войни. Дано ги бият още толкова, докато се разпадне държавата на пияните орки.

    Коментиран от #101

    13:05 19.05.2026

  • 100 ПЪЛНИ Глупости

    7 2 Отговор

    До коментар #98 от "АБВ":

    А чете ли за ТОВА ---В Русия има регистрирани случаи на крайна физическа агресия и дори убийства на служители във военните окръжия (военкомати)!!В Уст-Илимск 25-годишният Руслан Зинин откри стрелба с пушка директно в сградата на военкомата и тежко рани началника на комисията, викайки „Сега всички ще си ходим у дома!“. Причината беше, че неговият най-добър приятел и брат бяха получили призовки.В други региони бяха регистрирани случаи на нападатели с ножове на контролно-пропускателни пунктове, както и самоубийства на мъже в самите сгради за набиране на войници, за да избегнат изпращане на фронта.Ако в Украйна се палят предимно бусове на ТЦК, в Русия се палят цели административни сгради на Министерството на отбраната!!От началото на мобилизацията досега в Русия са регистрирани над 250 опита за палежи на военкомати и държавни сгради с коктейли „Молотов“. Те обхващат цялата страна – от Москва и Санкт Петербург до Далечния изток и Крим.Протестите в Русия бързо бяха смазани с брутална полицейска сила и ефективни присъди от 5 до 15 години затвор, но имаше региони с истински масови сблъсъци:

    Коментиран от #102

    13:07 19.05.2026

  • 101 Абе те в колапс

    3 5 Отговор

    До коментар #99 от "Рашагите са в пълен колапс":

    А запада удари дъното да наема глупаци по форумите да троли. 😄 Знаеш ли какво показва глупака? Русия нарита пак фашистите. 😄

    Коментиран от #103, #136

    13:09 19.05.2026

  • 102 ПЪЛНИ Глупости

    5 2 Отговор

    До коментар #100 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Дагестан и Якутия: При обявяването на „частичната“ мобилизация цели села и площади в Дагестан (Северен Кавказ) излязоха на бунт. Жени блокираха федерални магистрали, биха се с полицията и крещяха, че Русия води „чужда война“ и няма да дадат синовете си.Башкортостан: Масови сблъсъци с ОМОН възникнаха в републиката, където местното население обвини Москва, че умишлено мобилизира предимно малцинствени етнически групи (т.нар. „месни ресурси“), за да щади етническите руснаци в големите градове ! Скрита мобилизация чрез електронни призовки. Ако руснак получи електронна призовка и не се яви, автоматично му се отнема шофьорската книжка, блокират се банковите му сметки и му се забранява да продава имот или да напуска страната.!!! Толкова е много за четене че си нямаш идея ,та не ми разигравай сценката"Загрижен Русофил -демократ " Не Украйна е създала НКВД и КГБ които и досега тормозят Руснаците

    Коментиран от #104

    13:13 19.05.2026

  • 103 ТИГО

    5 0 Отговор

    До коментар #101 от "Абе те в колапс":

    Пак ще ти напиша тъпo роботче БЕЗПЛАТНО мразя болшевизма и путинизма

    Коментиран от #105, #107, #112, #120, #133

    13:15 19.05.2026

  • 104 Верно било

    0 5 Отговор

    До коментар #102 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Пропагандата винаги се цели в глупака!

    13:16 19.05.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 стоян

    6 0 Отговор

    До коментар #48 от "Украинският режим е терористичен":

    До 48 ком - другар това дето си писал ако е вярно то е подигравка с рузката армия - как тези подривни групи влизат толкова навътре в рузия - 1500 км взривяват и си отиват - смешно е това което пишеш

    Коментиран от #109, #111, #115, #123, #132

    13:27 19.05.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 ТИГО

    5 0 Отговор

    До коментар #107 от "А що не мразиш":

    Абе дpиcль0 ти ли ще ми говориш за морал и чест ??Пocepko,гнус ме е да ви гледам да ви чета ,"загрижените"демократи дето сеете дезинформация като Дачков и Карбовски ! И ботове дето не можете да прочетете нищо но повтаряте опорките на кремъл ! Лъжете на поразия ,винаги болшевизма е бил лъжлив строй ,първите концлагери са в СССР а не в германия !Гьобелс в момента пасти да яде сравнен с висотите от кремъл !

    Коментиран от #113, #114

    13:36 19.05.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Ти де видя глупав

    0 4 Отговор

    До коментар #110 от "ТИГО":

    да те питам дри с.... ли си или не? Това се вижда от това, че си паднал да лъжеш и не те е срам. Та въпроса беше не те ели е гнус бре да те ползват да лъжеш?

    Коментиран от #119

    13:42 19.05.2026

  • 115 ПЪЛНИ Глупости

    5 0 Отговор

    До коментар #106 от "стоян":

    Зарежи ги половината са машини ,не четат не мислят повтарят папагалски ! Подмини ги след като ги нахраниш стабилно !Зачети по надолу ще видиш система на писане ,която се повтаря ! Номера е другите да прочетат какво им казваш!

    13:43 19.05.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Смър на украйна, израел, ес, сащ

    1 5 Отговор
    Ега цяла западна европа и северна америка пук-н-е в мъки, б-ок-лу-ци

    Коментиран от #122, #135

    13:45 19.05.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Ами пътувай

    0 5 Отговор

    До коментар #119 от "ТИГО":

    По добре е от тролене и евтини лъжи. Поне няма да се излагаш!

    Коментиран от #124

    13:47 19.05.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 ТИГО

    5 0 Отговор

    До коментар #121 от "Ами пътувай":

    Генератор на спам ,у лево !!

    Коментиран от #125

    13:49 19.05.2026

  • 125 Ами не генерирай

    0 5 Отговор

    До коментар #124 от "ТИГО":

    Никой няма нужда от тролещи глупаци!

    13:50 19.05.2026

  • 126 ПЪЛНИ Глупости

    4 0 Отговор
    Дайте да дадем !!Всеки БОТ демократ ,всеки трол разбирач! Ура другари вие си знаете ....

    13:51 19.05.2026

  • 127 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    ватите са технологично в 19 век, Зеленски им обърна хастара

    14:01 19.05.2026

  • 128 ТИГО

    6 0 Отговор
    Петилетката за тролене – изпълнена предсрочно за три дни! Браво, другари, Кремъл ще ви награди с по една нова батерия за тостера

    Коментиран от #131

    14:03 19.05.2026

  • 129 ТИГО

    5 0 Отговор
    Ура, другари! Всеки бот – ударник в производството на спам! Да живее Copy-Paste културата! Вие си знаете къде да ходите, аз отивам да си пия бирата !!

    14:05 19.05.2026

  • 130 Русия трябва да бъде разрушена...

    5 1 Отговор
    Камък върху камък да не остане от руската мръсна кочина!

    14:13 19.05.2026

  • 131 Тигчо

    0 4 Отговор

    До коментар #128 от "ТИГО":

    Троленето скъпи не показва само т5воята трагедия, а дъното което удари запада!

    14:22 19.05.2026

  • 132 Ами другар

    0 4 Отговор

    До коментар #106 от "стоян":

    Както тероризма влиза навсякъде по света. И за тролене трябва човек да има поне малко мозък. Иначе показва колко е жалък поръчителя на глупака!

    14:23 19.05.2026

  • 133 А що не мразиш

    2 4 Отговор

    До коментар #103 от "ТИГО":

    тролещ глупак да лъже и да се занимава с глупава пропаганда срещу Русия, обслужващи да се унищожават Европа чрез Украйна? Ъ? Или сложен въпрос? Не те ли е гнус да се занимаваш с лъжи пък дали безплатно или платено, все плод на тотална липса на ценности и достойнство!

    14:24 19.05.2026

  • 134 Време е вече за гъбата

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "Григор":

    Абсолютно си прав.

    14:36 19.05.2026

  • 135 хаха🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #118 от "Смър на украйна, израел, ес, сащ":

    ти остави европа, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел🤣

    14:41 19.05.2026

  • 136 хаха🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #101 от "Абе те в колапс":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе таварищи и памперси се продават по магазините, недейте така🤣

    14:42 19.05.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Какво играе Мечката стара и мършава

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    руската мечка
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.
    -;-
    Каква игра ще играде дъртата руска мечка като е стара и Мършава.

    А и Елита на Путлеристите какви години има- Путлер колко е годишен, Коня е над 70-годишен и цвили по разните форуми!
    Дано Аллах овреме да си вземе ленинградския некадърник!

    15:53 19.05.2026

