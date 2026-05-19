ОАЕ: Шест дрона са изстреляни от Ирак за 48 часа, три са били насочени към АЕЦ „Барака“

19 Май, 2026 19:51

Един дрон е пробил отбраната и е предизвикал пожар, но не е имало радиоактивен риск, съобщават властите.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шест дрона са били изстреляни срещу Обединените арабски емирства (ОАЕ) от Ирак в рамките на последните 48 часа, включително и този, който на 17 май предизвика пожар в атомната електроцентрала „Барака“. Това съобщи Министерството на отбраната на ОАЕ, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

От ведомството уточняват, че всички дронове са били прехванати с изключение на един. Три от тях са били насочени към АЕЦ „Барака“ - първата атомна електроцентрала в арабския свят и ключов енергиен обект в Персийския залив.

Един от дроновете е успял да преодолее защитата и е ударил електрически генератор извън вътрешния периметър на централата.

След инцидента Федералният орган за ядрено регулиране на ОАЕ съобщи, че съоръжението остава безопасно и не е регистрирано изпускане на радиоактивен материал.

Властите в ОАЕ заявиха, че страната има право да отговори на подобни „терористични атаки“.

Ирак, на чиято територия действат подкрепяни от Иран милиции, отрича дроновете да са изстрелвани от негово въздушно пространство, въпреки че в региона се регистрират подобни инциденти и в други държави от Персийския залив.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    27 2 Отговор
    На бас, че са изстреляни от тайните израелски бази в Ирак, защото НатаняхУ е бесен, че Тръмп не атакува! За НатаняхУ всяка гадост е радост!

    Коментиран от #3, #12

    19:55 19.05.2026

  • 2 Пак преливате от пусто в празно

    19 2 Отговор
    и въртите манивелата на латерната!

    Иран сто пъти ви каза че не е обстрелвал централата, а друг,- за да нарочи Иран. Това се нарича Фалшив Флаг.
    Още се води разследване дали това е така или не, но вие не си губите времето и издавате присъди в тлъсти заглавия!

    19:59 19.05.2026

  • 3 Именно

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    По стара римска поговорка във всяко престъпление търси виновника при този който има най голям интерес

    20:00 19.05.2026

  • 4 Мишел

    19 2 Отговор
    Мирише на Израел и САЩ, та се не трае.

    20:01 19.05.2026

  • 5 Демократ

    9 2 Отговор
    Само и диот би си помислил че войната ще спре. Израел се бие с чалмарите отга е създаден

    20:03 19.05.2026

  • 6 Коста

    2 8 Отговор
    Дано скоро Дедо Тчръмпи лудото куче бомби с ЯО. Та да има мир и да вземе Нобеловата награда за мир.

    20:05 19.05.2026

  • 7 Биби

    5 7 Отговор
    Войната ще свърши само когато всички араби от целия регион се изнесат в Европа и оставят Велик Израиль на мира.

    Коментиран от #8, #11

    20:05 19.05.2026

  • 8 т-п тpoл сopocoиден

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Биби":

    Бегай в Анадола да ти отворят фонтанелата.

    20:10 19.05.2026

  • 9 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Еврейското ОАЕ пак реве ,като сте се продали на тях ,ривете .и думичка не чухме от лицемерния запад за бомбените ядрени обекти на персите

    20:16 19.05.2026

  • 10 така, така

    6 0 Отговор
    Ако ударите са били целеви срещу АЕЦ Барака, то това е много, ама много лошо.
    Не ми се вярва удара да е бил от иранска страна, тъй като те са наясно - някой ще отговори реципрочно и ще обстрелва АЕЦ Бушер.
    Формално, няма да има риск от директна повреда на Бушер, техния проект е една идея по устойчив от Барака на подобни въздействия, но не е невъзможен сценарий с обезточване на Бушер (както всъщност се случи с АЕЦ Запорожие) и това ще е предизвикаелство за иранците. Първо ще им се наложи да спрат блока (забрави за електричество) и ще им се наложи да охлаждат реактора с одигуряване на захранването на съответните системи от дизел, а това означава наличие на необходимите запаси от гориво. Знам, че на някой ще прозвучи странно Иран да нямат дизел, но....всичко може да се окаже проблем.
    Предполагам, че ударите по Барака са си вътрешна работа, т.е. нагласена, но това е притеснително, защото може да означава ескалация в размяна на удари по АЕЦ. Дето се казва веднъж стомна за вода, втори път стомна за вода и после проблем за целия регион. Комичното е, че в нещастието (ако не дай си боже, се случи такова нещо) Иран пак ще е в по-печелившата позиция от ОАЕ. Територията на ОАЕ ще отиде цялата, докато Иран има шанс значителна част от неговата да не бъде засегната, макар, че при подобна ситуация ще е важно накъде духа вятъра.
    Дано им дойде акъла на всички и да не обстрелват нито една АЕЦ

    20:22 19.05.2026

  • 11 харесва ми

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Биби":

    чувството ти за хумор, обаче кой ще му работи на Великия Израел, ако всички се чупят в Европа.
    Ще трябва Европа да им изпрати малко украинци, та да има баланс в миграционния натиск.

    20:26 19.05.2026

  • 12 ТОЧКАТА

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    То ,май и укрите си имат бази къде ли не!!!!!!

    20:40 19.05.2026

  • 13 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Атака с дронове срещу ядрена централа ми мирише на Бандеровци.

    20:45 19.05.2026

  • 14 Дзак

    2 2 Отговор
    Ирански и Израелски служби се надпреварват кой да привлече познавачите от факти.бг!

    20:49 19.05.2026

  • 15 Хо-ха-ха

    3 0 Отговор
    Не бяха ли открити тайни израелски бази на територията на Ирак?

    20:54 19.05.2026

  • 16 Да, ама не

    2 0 Отговор
    От Ирак значи Израел

    21:04 19.05.2026