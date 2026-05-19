ОАЕ: Шест дрона са изстреляни от Ирак за 48 часа, три са били насочени към АЕЦ „Барака“

Шест дрона са били изстреляни срещу Обединените арабски емирства (ОАЕ) от Ирак в рамките на последните 48 часа, включително и този, който на 17 май предизвика пожар в атомната електроцентрала „Барака“. Това съобщи Министерството на отбраната на ОАЕ, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

От ведомството уточняват, че всички дронове са били прехванати с изключение на един. Три от тях са били насочени към АЕЦ „Барака“ - първата атомна електроцентрала в арабския свят и ключов енергиен обект в Персийския залив.

Един от дроновете е успял да преодолее защитата и е ударил електрически генератор извън вътрешния периметър на централата.

След инцидента Федералният орган за ядрено регулиране на ОАЕ съобщи, че съоръжението остава безопасно и не е регистрирано изпускане на радиоактивен материал.

Властите в ОАЕ заявиха, че страната има право да отговори на подобни „терористични атаки“.

Ирак, на чиято територия действат подкрепяни от Иран милиции, отрича дроновете да са изстрелвани от негово въздушно пространство, въпреки че в региона се регистрират подобни инциденти и в други държави от Персийския залив.