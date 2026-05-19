ОАЕ: Шест дрона са изстреляни от Ирак за 48 часа, три са били насочени към АЕЦ „Барака“

Шест дрона са били изстреляни срещу Обединените арабски емирства (ОАЕ) от Ирак в рамките на последните 48 часа, включително и този, който на 17 май предизвика пожар в атомната електроцентрала „Барака“. Това съобщи Министерството на отбраната на ОАЕ, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.
От ведомството уточняват, че всички дронове са били прехванати с изключение на един. Три от тях са били насочени към АЕЦ „Барака“ - първата атомна електроцентрала в арабския свят и ключов енергиен обект в Персийския залив.
Един от дроновете е успял да преодолее защитата и е ударил електрически генератор извън вътрешния периметър на централата.
След инцидента Федералният орган за ядрено регулиране на ОАЕ съобщи, че съоръжението остава безопасно и не е регистрирано изпускане на радиоактивен материал.
Властите в ОАЕ заявиха, че страната има право да отговори на подобни „терористични атаки“.
Ирак, на чиято територия действат подкрепяни от Иран милиции, отрича дроновете да са изстрелвани от негово въздушно пространство, въпреки че в региона се регистрират подобни инциденти и в други държави от Персийския залив.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #3, #12
19:55 19.05.2026
2 Пак преливате от пусто в празно
Иран сто пъти ви каза че не е обстрелвал централата, а друг,- за да нарочи Иран. Това се нарича Фалшив Флаг.
Още се води разследване дали това е така или не, но вие не си губите времето и издавате присъди в тлъсти заглавия!
19:59 19.05.2026
3 Именно
До коментар #1 от "Гост":По стара римска поговорка във всяко престъпление търси виновника при този който има най голям интерес
20:00 19.05.2026
7 Биби
20:05 19.05.2026
8 т-п тpoл сopocoиден
До коментар #7 от "Биби":Бегай в Анадола да ти отворят фонтанелата.
20:10 19.05.2026
10 така, така
Не ми се вярва удара да е бил от иранска страна, тъй като те са наясно - някой ще отговори реципрочно и ще обстрелва АЕЦ Бушер.
Формално, няма да има риск от директна повреда на Бушер, техния проект е една идея по устойчив от Барака на подобни въздействия, но не е невъзможен сценарий с обезточване на Бушер (както всъщност се случи с АЕЦ Запорожие) и това ще е предизвикаелство за иранците. Първо ще им се наложи да спрат блока (забрави за електричество) и ще им се наложи да охлаждат реактора с одигуряване на захранването на съответните системи от дизел, а това означава наличие на необходимите запаси от гориво. Знам, че на някой ще прозвучи странно Иран да нямат дизел, но....всичко може да се окаже проблем.
Предполагам, че ударите по Барака са си вътрешна работа, т.е. нагласена, но това е притеснително, защото може да означава ескалация в размяна на удари по АЕЦ. Дето се казва веднъж стомна за вода, втори път стомна за вода и после проблем за целия регион. Комичното е, че в нещастието (ако не дай си боже, се случи такова нещо) Иран пак ще е в по-печелившата позиция от ОАЕ. Територията на ОАЕ ще отиде цялата, докато Иран има шанс значителна част от неговата да не бъде засегната, макар, че при подобна ситуация ще е важно накъде духа вятъра.
Дано им дойде акъла на всички и да не обстрелват нито една АЕЦ
20:22 19.05.2026
11 харесва ми
До коментар #7 от "Биби":чувството ти за хумор, обаче кой ще му работи на Великия Израел, ако всички се чупят в Европа.
Ще трябва Европа да им изпрати малко украинци, та да има баланс в миграционния натиск.
20:26 19.05.2026
12 ТОЧКАТА
До коментар #1 от "Гост":То ,май и укрите си имат бази къде ли не!!!!!!
