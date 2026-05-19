Големи размествания в Милан: Възможно завръщане на легендарен ръководител

19 Май, 2026 17:49 1 072 1

Бъдещето на Ибрахимович и Фурлани остава под въпрос

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни атмосферата около Милан се нажежава, след като редица италиански медии разкриха, че клубът е на прага на сериозни структурни промени. Според авторитетната "Гадзета дело Спорт", не само че позициите на Златан Ибрахимович и Джорджо Фурлани са разклатени, но и се обсъжда сензационно завръщане на емблематичния Адриано Галиани в управлението на "росонерите".

Въпреки че Златан Ибрахимович бе привлечен като съветник с големи очаквания, отношенията му със старши треньора Масимилиано Алегри и изпълнителния директор Джорджо Фурлани далеч не са безоблачни. Според източници, близки до клуба, включително Джанлука Ди Марцио от "Скай Спорт", и двамата са изправени пред несигурност относно ролята си в Милан. Любопитен детайл е, че Ибрахимович дори не присъства на последния мач срещу Дженоа, докато Фурлани изгледа срещата редом до собственика Джери Кардинале и спортния директор Игли Таре – за когото също се говори, че ще напусне след края на сезона.

Слуховете за евентуалното напускане на Фурлани само засилват спекулациите за завръщането на 81-годишния Адриано Галиани. Легендарният ръководител, който бе архитект на златната ера на Милан при Силвио Берлускони, вече е провел разговори с Джери Кардинале. Галиани е човекът, който през 2010 г. доведе Масимилиано Алегри в клуба и бе в основата на редица исторически успехи на "червено-черните"

Потвърждението за предстоящата реорганизация дойде и от самия Джери Кардинале, който не крие амбициите си да върне Милан на върха на европейския футбол. Всичко това подсказва, че лятото ще бъде горещо не само на терена, но и в клубните офиси на "Сан Сиро".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Малдини е човека който може да спаси Милан

    18:14 19.05.2026

