Душан Косич: Отборът е подготвен и мотивацията ни е на високо ниво

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич говори на официална пресконференция преди финала на Sesame Купа на България срещу ЦСКА. Двубоят е на 20 май, сряда от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

„Вярваме в нашия характер и качества. Смятаме, че отборът е подготвен и мотивацията ни е на високо ниво. Финалите се решават в малките детайли. Искаме да покажем смелост, дисциплина и манталитет на победител“, започна Косич.

„Готови сме, със сигурност искаме да бъдем успешни. Готови сме да покажем най-доброто от себе си, фокусът ни е върху утрешната среща“, каза още той.

„Не мога да коментирам проблемите при другите, при ЦСКА. Фокусът ми е в моя отбор. Имаме привилегията да сме на този финал, който носи толкова емоции и енергия. Знам какво значи и за двата отбора този финал - значи много. Харесват ми такъв тип емоции. Такъв тип мачове са добре за българския футбол като цяло. Моето желание е да изиграем здрав и успешен мач. Всеки от двата отбора ще се постарае да спечели и да даде най-доброто от себе си. Благословени сме да сме тук, да имаме тази възможност. Ще опитаме да сме успешни. Искрено се надявам на добър мач и мир по трибуните, да няма ексцесии“, призова словенецът.

„Ако се върна назад към историята ни, година или година и половина назад, направихме много хубави неща, работихме трудно, но имахме и своите проблеми, опитахме да извлечем най-доброто от футболистите и клуба, работихме здраво. Няма специална рецепта. Преди да дойда, Локомотив също е имал своите традиции и успехи. Нашите момчета се раздават във всяка тренировка и мач, нашите фенове го оценяват със сигурност. При нас няма чудеса, само здрава работа и дисциплина. Локомотив не е от грандовете, но всеки в клуба дава най-доброто от себе си всеки ден“, сподели специалистът.

„Истината е, че част от работата е да работим за феновете, за публиката. Това е част от работата ни, тя е публична. Аз съм горд, че имаме добри отношения с пресата. Аз съм благодарен, че мога да съм тук. Само това мога да кажа за другата страна. Ние се наслаждаваме на този финал“, бе коментарът на Косич за отказа на Христо Янев да даде съвместна пресконференция с него.

„Всеки ден е нов и различен, с нови и нови проблеми. Контузиите са важна част в този етап от сезона. Основният проблем е, че мога да пусна само 10 полеви играчи. Ако се върна назад, имахме доста контузии, някои особено тежки. Те утре няма да са тук и да ни помогнат, но са важна част от победите до този момент. Всеки един футболист трябва да е готов да даде най-доброто от себе си. Играят за себе си и клуба. Имаме група от около 25 играчи, всеки е готов да се раздаде за клуба. Ще търсим правилния начин и решения в утрешния мач. Предстои ни важен мач, нашият отбор е доста млад. Това е шанс за всички състезатели. За всеки от нашите играчи това е шанс да се покаже, чувстваме се готови. В крайна сметка това ще проличи утре“, откровен бе наставникът на "смърфовете".

„Това е огромна привилегия да сме тук, повтарям се. Как ще реагират играчите... ще си проличи. Лично аз съм играл немалко пред празни трибуни, но е важно, когато почне мачът, фокусът да е върху това на терена. За нас треньорите е по-трудно на пълни трибуни, трудно се чуват указания. Всички тренировки ни водят до това: пълни стадиони и страхотна атмосфера. Щастливи сме да сме тук и да почувстваме енергията, да се изправим в битка за този трофей. Моите футболисти изиграха доста трудни мачове, в които бяха успешни“, категоричен бе Косич.

„Няма треньор, който иска да стигне дузпи и продължения. Анализирахме ЦСКА, дадохме нужната информация на нашите играчи. Не ги задължаваме на терена, взимат най-правилните решения, както смятат. Най-важно е играчите да са трудолюбиви, да се раздават от първата до последната минута. Утрешната среща е изключително важен мач за нас, в който трябва да се докаже. Готови сме, ако се стигне до продължения и дузпи. Със сигурност за Димитър Илиев и Парвиз Умарбаев е по-лесно, печелили са два пъти трофея. Митко и Парвиз ще споделят своя опит с нашите по-млади играчи, надявам се да успеем да спечелим“, изтъкна старши треньорът на финалиста в турнира за Sesame Купа на България.

„Връзката с феновете е страхотна. Невероятно е това, което се случва при нас. Виждате каква подкрепа ни оказват, те горят на трибуните. За нас енергията им е доста повече от енергията, която ние влагаме на терена. За феновете Локомотив е всичко. Винаги се раздават. Играем в много трудни двубои. За нас няма лесни мачове, никога не си казваме „Окей, тук ще победим“. Чувството е най-сладко, когато е трудно“, бе мнението на Душан Косич за привържениците на Локомотив.

„Трудна ситуация, както за нас, така и за него, че утре не може да вземе участие. Пуснахме го няколко дни в почивка, очакваме го за следващия мач. Георги Чорбаджийски има качества, които е демонстрирал. Ще ни е нужен след мача с ЦСКА“, завърши наставникът по отношение на дадения под наем от ЦСКА полузащитник Георги Чорбаджийски.