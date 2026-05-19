Станимир Стоилов привлича в Гьозтепе още един играл в Левски

19 Май, 2026 19:03

19 Май, 2026 19:03 1 101 2

Ноа Сонко Сундберг ще подсили защитата на турския клуб

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Известният български треньор Станимир Стоилов, който в момента ръководи турския Гьозтепе, отново се обръща към изпитан кадър от българското първенство. След като стана ясно, че досегашният защитник Елитон напуска отбора от Измир, Стоилов е избрал негов заместник – добре познатия на родните фенове Ноа Сонко Сундберг.

Не е тайна, че именно Стоилов доведе гамбийския национал в Левски преди няколко години. Под негово ръководство Сонко Сундберг се утвърди като един от най-стабилните защитници в българската efbet Лига, което му осигури трансфер в Лудогорец. Впоследствие кариерата на бранителя премина през няколко нови предизвикателства – първо под наем в турския Сивасспор, а след това и в гръцкия Арис.

Договорът на Сонко Сундберг с Лудогорец изтича съвсем скоро, което отваря вратата за ново приключение. Очаква се той да се присъедини към Гьозтепе като свободен агент, което е отлична възможност както за играча, така и за турския клуб.

В момента в тима на специалиста е и друг бивш играч на "сините" от София - Филип Кръстев.


  • 1 Левски 1914

    7 3 Отговор
    Но ЛЕВСКИ стана шампион без Мъри Стоилов и без Иво Ивков , които искаха да махнат Наско Сираков!

    19:22 19.05.2026

  • 2 Въгларово

    0 0 Отговор
    От самото начало казах,че този" специалист" няма да направи нищо.
    Турция не е Казахстан.
    Треньорът - мениджър се провали ,както и тези ,които реваха в София за него!
    Отборът му завърши на двуцифрено число зад първия.
    Явно и на тези години не е научил поговорката " Голям залък лапни, голяма дума не казвай"!

    21:25 19.05.2026

