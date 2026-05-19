Станимир Стоилов привлича в Гьозтепе още един играл в Левски

Известният български треньор Станимир Стоилов, който в момента ръководи турския Гьозтепе, отново се обръща към изпитан кадър от българското първенство. След като стана ясно, че досегашният защитник Елитон напуска отбора от Измир, Стоилов е избрал негов заместник – добре познатия на родните фенове Ноа Сонко Сундберг.

Не е тайна, че именно Стоилов доведе гамбийския национал в Левски преди няколко години. Под негово ръководство Сонко Сундберг се утвърди като един от най-стабилните защитници в българската efbet Лига, което му осигури трансфер в Лудогорец. Впоследствие кариерата на бранителя премина през няколко нови предизвикателства – първо под наем в турския Сивасспор, а след това и в гръцкия Арис.

Договорът на Сонко Сундберг с Лудогорец изтича съвсем скоро, което отваря вратата за ново приключение. Очаква се той да се присъедини към Гьозтепе като свободен агент, което е отлична възможност както за играча, така и за турския клуб.

В момента в тима на специалиста е и друг бивш играч на "сините" от София - Филип Кръстев.