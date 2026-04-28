Никола Серафимов отново на линия за Левски след кратко отсъствие

Централният бранител на Левски и национал на Северна Македония – Никола Серафимов, се завърна с пълни сили към тренировъчния процес на „сините“. След като пропусна дербито с ЦСКА поради здравословни неразположения, защитникът вече тренира наравно със съотборниците си под ръководството на Хулио Веласкес.

Серафимов, който се отличава с универсалността си, често е използван както в сърцето на отбраната, така и на десния фланг на защитата. Неговото присъствие в състава е от ключово значение, особено след като Левски остана без услугите на Стипе Вуликич до края на сезона. Хърватският защитник претърпя хирургическа интервенция и няма да може да помогне на тима в оставащите мачове.

Възстановяването на Серафимов идва в точния момент за столичния гранд, който се стреми да затвърди позициите си в първенството.