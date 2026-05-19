Великобритания оказва натиск върху супермаркетите заради цените на храните

Министерството на финансите на Обединеното кралство оказва натиск върху супермаркетите, призовавайки ги да въведат доброволни ограничения на цените на основни стоки като хляб, яйца и мляко, съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на четири източника.

Те съобщиха, че в отговор правителството, сформирано от членове на Лейбъристката партия, обещава да облекчи няколко изисквания относно опаковките и асортимента на нездравословните храни по рафтовете на магазините. Както е отбелязано в статията, служители казват, че спестените от подобни облекчения средства биха могли да бъдат използвани за контрол на цените на основни стоки в ситуация, в която цените на храните се покачват.

Ръководителите на вериги супермаркети са реагирали изключително негативно на това предложение. Така представители на търговците на хранителни стоки в Шотландия, където правителството също обмисля контрол на цените в магазините, нарекоха идеята трик в стил 70-те години на миналия век. Тогава, поради високата инфлация и петролната криза, правителството въведе контрол на цените на редица продукти, но тези мерки в крайна сметка бяха счетени за неуспешни и бяха отменени.

В края на април инфлацията на хранителните продукти във Великобритания се повиши до 3,7% на фона на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, което доведе до покачване на цените във Великобритания. Както съобщи автомобилната компания RAC на 19 май, средната цена на бензина във Великобритания постави нов рекорд от началото на конфликта – литър безоловен бензин струва 1,5852 паунда (2,12 долара), в сравнение с 1,32 паунда (1,77 долара) преди 28 февруари.