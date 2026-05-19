Великобритания оказва натиск върху супермаркетите заради цените на храните

19 Май, 2026 22:07 1 089 10

  • великобритания-
  • цени-
  • стоки-
  • супермаркети

Правителството иска да замрази цените на основните храни

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите на Обединеното кралство оказва натиск върху супермаркетите, призовавайки ги да въведат доброволни ограничения на цените на основни стоки като хляб, яйца и мляко, съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на четири източника.

Те съобщиха, че в отговор правителството, сформирано от членове на Лейбъристката партия, обещава да облекчи няколко изисквания относно опаковките и асортимента на нездравословните храни по рафтовете на магазините. Както е отбелязано в статията, служители казват, че спестените от подобни облекчения средства биха могли да бъдат използвани за контрол на цените на основни стоки в ситуация, в която цените на храните се покачват.

Ръководителите на вериги супермаркети са реагирали изключително негативно на това предложение. Така представители на търговците на хранителни стоки в Шотландия, където правителството също обмисля контрол на цените в магазините, нарекоха идеята трик в стил 70-те години на миналия век. Тогава, поради високата инфлация и петролната криза, правителството въведе контрол на цените на редица продукти, но тези мерки в крайна сметка бяха счетени за неуспешни и бяха отменени.

В края на април инфлацията на хранителните продукти във Великобритания се повиши до 3,7% на фона на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, което доведе до покачване на цените във Великобритания. Както съобщи автомобилната компания RAC на 19 май, средната цена на бензина във Великобритания постави нов рекорд от началото на конфликта – литър безоловен бензин струва 1,5852 паунда (2,12 долара), в сравнение с 1,32 паунда (1,77 долара) преди 28 февруари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    16 1 Отговор
    Нали пазара определяше цените какво стана? Свободен пазар, ала бала, пазарна икономика тинтири минтири ...

    22:14 19.05.2026

  • 2 Гориил

    9 2 Отговор
    Наистина ли всичко е толкова отвратително и гадно за първия империалист и пират в света?Украинският бумеранг завърши полета си и удари подстрекателя и провокатора в челото.Москва няма да намали натиска.

    Коментиран от #4

    22:16 19.05.2026

  • 3 тъй ли...

    11 0 Отговор
    Четете ли, гербеджоланчета?
    Четете ли, пепедеряги?

    22:22 19.05.2026

  • 4 тъй ли...

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Ако Путин реши да се изгаври с тях, ще остане под "санкции", дори когато ЕС клекне и реши да ги оттегли, за да не гладува повече.
    Тогава, ЕС ще загледа още по-тъпо, като види, че и последният им коз се оказва двойка спатия.

    Коментиран от #9

    22:24 19.05.2026

  • 5 Опа

    3 9 Отговор
    При нас Радев и шарлатаните вдигнаха цените на всичко тройно от 2021 година насам.

    22:35 19.05.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    4 1 Отговор
    Отделно Англия разреши безсрочен внос на руски енергоресурси! 🤣🤣🤣

    22:40 19.05.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    5 1 Отговор
    Цената на торовете в Европа нарастна с 70%, което означава увеличение на цената на храните минимум 2 пъти!

    Така е в "Райската градина", кскто оня Борел беше нарекъл ЕС!
    🤣🤣🤣

    23:00 19.05.2026

  • 8 А нас Европа ни храни нато ни брани

    0 0 Отговор
    Защо не наложат санкции на Москва и да откраднат марките на руснаците за да си оправят положението?

    00:21 20.05.2026

  • 9 Без разрешения на вожда зеленски?

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "тъй ли...":

    Не става то така първо трябва разрешение от зеленски и Урсула после може да се свалят пакетите със санкции

    00:23 20.05.2026

  • 10 Абе

    0 0 Отговор
    И там са същите , неслучайно Исус ги изгонил от двора на храма !

    01:00 20.05.2026