Трансферно разочарование на Левски подписа договор с бразилска мениджърска агенция

29 Април, 2026 09:59 406 0

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Рилдо подписа договор с бразилска мениджърска агенция. Халфът, който тотално разочарова в Левски след пристигането си през миналото лято, сключи контракт с Famasports, пише “Тема спорт”. Компанията е изцяло насочена към млади негови сънародници и в портфолиото ѝ личат имената на играчи от Фламенго и Флуминензе.

26-годишният южноамериканец е под наем на „Герена“ от португалския Санта Клара. Преотстъпването му е до края на сезона и със сигурност “сините” няма да се възползват от опцията за закупуване.

Рилдо не може да се похвали с доверието на Хулио Веласкес, въпреки че през сезона записа 29 двубоя във всички турнири, в които вкара един гол и направи две асистенции. Значителната бройка мачове той натрупа през есента, докато появите му в пролетните двубои са все по-епизодични. Явно новите му агенти ще бъдат нагърбени със задачата да му търсят друг отбор, където да продължи кариерата си.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

