Благомир Коцев за Дара: Показа, че с упоритост и с усърден труд може да върви срещу вятъра

Горд съм, че съм варненец днес, защото Дара е тук и искам да ѝ благодаря като посланик на Варна. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев пред събралите на концерта и парти под открито небе в София за отпразнуване на победата на певицата Дара на „Евровизия“.

Благодаря, че ни направи щастливи и горди, че сме българи, мен - че съм варненец, обърна се той към певицата и я покани във Варна при първа възможност.

Никога не сме се съмнявали в нейния успех и в нейния талант, но тя показа и нещо повече, че с упоритост и с усърден труд може да върви срещу вятъра. Ние, варненци, сме свикнали да навигираме нашия кораб срещу вятъра, но винаги намираме пристанището към успеха, каза Благомир Коцев. Успех напред и те очакваме във Варна, добави той.