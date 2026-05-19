Новини
България »
Благомир Коцев за Дара: Показа, че с упоритост и с усърден труд може да върви срещу вятъра

Благомир Коцев за Дара: Показа, че с упоритост и с усърден труд може да върви срещу вятъра

19 Май, 2026 21:44 1 090 27

  • благомир коцев-
  • дара-
  • евровизия

Очакваме те във Варна, каза кметът на родния град на певицата

Благомир Коцев за Дара: Показа, че с упоритост и с усърден труд може да върви срещу вятъра - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Горд съм, че съм варненец днес, защото Дара е тук и искам да ѝ благодаря като посланик на Варна. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев пред събралите на концерта и парти под открито небе в София за отпразнуване на победата на певицата Дара на „Евровизия“.

Благодаря, че ни направи щастливи и горди, че сме българи, мен - че съм варненец, обърна се той към певицата и я покани във Варна при първа възможност.

Никога не сме се съмнявали в нейния успех и в нейния талант, но тя показа и нещо повече, че с упоритост и с усърден труд може да върви срещу вятъра. Ние, варненци, сме свикнали да навигираме нашия кораб срещу вятъра, но винаги намираме пристанището към успеха, каза Благомир Коцев. Успех напред и те очакваме във Варна, добави той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    13 5 Отговор
    От руска гледна точка, Дара е постигнала забележителен подвиг и е донесла слава на България и българския народ. Москва искрено поздравява и аплодира.

    21:47 19.05.2026

  • 2 Помак

    11 5 Отговор
    Няма ли да спре тормоза банга, Дара , боряна Граматикова (да си смени якето че 10 г. вече го гледаме ) ,Милена Милотинова ,Евровизия ...това е психо телетерор над мен ...говорене говорене,хвалене ...дори Стефан Димитров сега си плюне на сурата като се излага по БНТ ...всички изпадат вече е някакво много плоски и г.пави тиради и хвалби и размисли ...това е тормоз над нас

    Коментиран от #26

    21:49 19.05.2026

  • 3 Пич

    11 1 Отговор
    Ах, ах, Коцев!!! Ако беше се чул какви ги говориш, нямаше да познаваш надзиратели!!!

    21:50 19.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сталин

    15 4 Отговор
    Селяния,тотален дебилизъм и безмозъчни зомбита ,догодина цървулите ще плащат още един заем от 100 милиона за извращенията на Евровизия , цървулите най тъпите парчета на света плащат си за въжето на което ги бесят

    Коментиран от #19

    21:53 19.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    9 7 Отговор
    В Украйна казват че победата на Дара е купена с руски пари и трябва да се отнеме

    Коментиран от #10, #14, #16

    21:53 19.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да,бе

    13 0 Отговор
    Нова година вече ще е бангаранга вместо БангоВасил или обратното...все сигания...

    Коментиран от #11

    21:55 19.05.2026

  • 10 Сталин

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Не са руски пари ,това са шекелите на Киркора ,тоя арогантен еврей

    21:56 19.05.2026

  • 11 Банго васил

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да,бе":

    Хи хи ..тя и мяза на Василица

    21:56 19.05.2026

  • 12 Айше

    2 0 Отговор
    Китайците това го правят от векове, затова са с дръпнати очички.

    21:57 19.05.2026

  • 13 Сталин

    13 2 Отговор
    Докато ви правят ГангаБанга с юрото ви занимават с Бангаранга

    21:57 19.05.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    В У...йна казват, че са основали Франция, защото галите били отишли там от .... Галичина 😀😀😀
    Те и Черно море били изкопали 😀😀😀

    21:58 19.05.2026

  • 15 Сталин

    13 2 Отговор
    Само вижте селяния,простотия,тотален дебилизъм и безмозъчни зомбита,сега разбирате ли защо навремето при комунистите имаше цензура

    22:01 19.05.2026

  • 16 Ха,ха

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Селендури,повече няма да участваме в букви конкурси

    22:01 19.05.2026

  • 17 Мюмюн

    10 0 Отговор
    ай, всяко чудо за три дни - надявам се утре да няма една новина за това

    22:01 19.05.2026

  • 18 Стенли

    5 0 Отговор
    Учениците тази вечер нямат ли домашни

    22:02 19.05.2026

  • 19 Муткурова , Пазарджик

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Евала батко ,много си прав ! Правят ни на смешни в момента !

    22:16 19.05.2026

  • 20 Реалист

    5 0 Отговор
    Песента е година, ама ако медийте прекаляват с нея бързо ще ни втръсне. А и междудругото някой слушал ли е последните 4 победителя на евровизия извън евровизия? Не знам как се правят песни, които уж са добри, после изобщо не ги чуваме по никое радио? Що така?

    22:31 19.05.2026

  • 21 Удри

    5 1 Отговор
    Затвор за Благо Коцев.

    22:43 19.05.2026

  • 22 Урко

    6 0 Отговор
    Единият успява с упоритост и труд, а другият с взимане на проценти от обществени поръчки...

    23:32 19.05.2026

  • 23 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    7 1 Отговор
    Цялата страна е абсолютен ШИТ !!! Една ненормална мелодия показа наяве колко сме зле и колко закъсал народ сме .Аз не се гордея с тази мелодия... аз чувствам срам унижение и гняв да гледам подобни бо.клуци като Терзиев Трифонов назначената леля комунистка за президент .КЪДЕТО И ДА СЕ ОБЪРНЕШ В ТАЯ ТЕРИТОРИЯ САМО СРАМ И ПОЗОР ...МУТРИ МАФИЯ К..РВИ ,ПРО.СТИ.ТУТКИ ,КОМАРДЖИИ,НАРКОМАНКИ ,НАЗНАЧЕНИ ДС И БКП ПРЕСТЪПНИЦИ И КРАДЦИ ЗА МИЛИАРДЕРИ КОИТО ГИ ПАЗЯТ ГАВАЗИ ....И ЗА КАПАК НЯКАКВА БАНГА МА.НГА ...ПЪЛЕН ПОЗОР..Ш.И..Б..А..НА БОЛШЕВИШКА КОМУНИСТИЧЕСКА КО.ЧИНА

    23:33 19.05.2026

  • 24 дара показа

    2 1 Отговор
    а какво показват българските "политици" и "бизнесмени"???

    00:13 20.05.2026

  • 25 Всяка нeолиберaлна крадлива

    1 1 Отговор
    утaйка си умира да се отърка в цицoрестото малоумно цигане. Съвпадения някакви си случайни пак.

    Коментиран от #27

    00:54 20.05.2026

  • 26 Професор

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Виж сега, има ЕДНО позитивно развитие -- за първи път от доста години победи НОРМАЛНО момиче, омъжена жена, благодарна на Господ и на мъжа си за успеха. Верно, не е абсолютно перфектна -- има татуировки и може да вземе да се помисли за мъдра поучителка на целокупния ни народ, но въпреки това -- има пробив в Евровизия. Може песента да не е качествена, може и певицата да не е перфектна, но пак казвам -- в сравнение с тези, които напоследък печелиха конкурса, тя е НАЙ-НОРМАЛНАТА. И не, текстът на песента не е сатанински, просто е на палаво, диво танцуващо момиче, което тя и добре изигра. Според мен започва краят на либерастко-троцкистките уклони в Европа и скоро новата политика на Щатите насочена към нормалност, национален капитализъм и ре-индустриализация ще надделее и в Европа. А дано!

    01:19 20.05.2026

  • 27 А ти

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Всяка нeолиберaлна крадлива":

    Никога няма да се отъркаш в нея

    01:51 20.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове