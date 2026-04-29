Арина Сабаленка прекъсна победната си серия след загуба от Хейли Баптист в Мадрид

29 Април, 2026 19:19 521 1

Американската сензация поднесе голяма изненада

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната №1 Арина Сабаленка преживя неочаквано поражение и напусна турнира в Мадрид на четвъртфиналната фаза. Американската сензация Хейли Баптист, заемаща 32-ро място в световната ранглиста, поднесе голямата изненада, като елиминира фаворитката след оспорван двубой – 2:6, 6:2, 7:6.

Сабаленка, която бе достигнала до финала в Мадрид през последните три години и бе триумфирала два пъти, стартира уверено и безапелационно, като спечели първия сет с категоричното 6:2.

Във втората част обаче, сякаш всичко се обърна с главата надолу – Баптист демонстрира хладнокръвие и агресивна игра, реализирайки два последователни пробива и повеждайки с 4:0. Беларускинята не успя да намери отговор и американката изравни сетовете.

Решителният трети сет се превърна в истинска битка на нерви и воля. Двете тенисистки си размениха по три пробива, а развръзката дойде в драматичен тайбрек. Сабаленка стигна до мачбол при 6:5 и свой сервис, но не издържа на напрежението и допусна три поредни точки за съперничката си, която ликуваше с най-голямата победа в кариерата си.

След края на срещата, разочарованата Арина Сабаленка сподели в социалните мрежи: „Това не е финалът, който исках, но съм горда с усилията си. Сезонът на клей тепърва започва. Благодаря за подкрепата!“

В полуфиналите на престижния турнир от сериите WTA 1000, Хейли Баптист ще се изправи срещу руската тийнейджърка Мира Андреева, която по-рано през деня надделя над Лейла Фернандес от Канада със 7:6, 6:3.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма лошо

    0 1 Отговор
    Малко тото никому не пречи.

    19:36 29.04.2026

