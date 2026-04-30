Кошмарен антирекорд за Григор Димитров

Григор Димитров записва един от най-трудните периоди в своята професионална кариера от началото на настоящия сезон. Статистиката на първата ни ракета е стряскаща, като до края на месец април той е успял да запише едва 11 изиграни мача. От тях най-добрият ни тенисист е поздравил с успех в едва две срещи, което е сериозен повод за притеснение в лагера му.
Позитивните емоции за българина през годината се изчерпват с победата над Пабло Кареньо Буста в откриващия му мач в Бризбън и успеха над французина Теренс Атман по време на турнира в Индиън Уелс. Оттогава насам Димитров не успява да намери ритъма си и да натрупа последователни победи в нито една надпревара.
Особено тревожен е фактът, че малкият брой срещи не се дължи на здравословни проблеми или контузии, а е пряко следствие от ранното отпадане на Гришо във всеки турнир, в който се включи. Изиграването на едва 11 мача до този етап от кампанията се превръща в антирекорд за хасковлията, който ще трябва бързо да намери изход от игровата криза преди началото на големите турнири на червени кортове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Периода не е труден...
7 Перо
До коментар #3 от "да си":Какви милиони от БГ държава, участия и реклама? Дантел марка, съответстваща на “успехите” му!
14:03 30.04.2026
8 Перо
До коментар #5 от "Периода не е труден...":Какви фусти, всички му бият шута на кауна!
14:04 30.04.2026
