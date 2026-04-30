Новини
Спорт »
Тенис »
Кошмарен антирекорд за Григор Димитров

30 Април, 2026 13:28 923 10

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • антирекорд

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров записва един от най-трудните периоди в своята професионална кариера от началото на настоящия сезон. Статистиката на първата ни ракета е стряскаща, като до края на месец април той е успял да запише едва 11 изиграни мача. От тях най-добрият ни тенисист е поздравил с успех в едва две срещи, което е сериозен повод за притеснение в лагера му.

Позитивните емоции за българина през годината се изчерпват с победата над Пабло Кареньо Буста в откриващия му мач в Бризбън и успеха над французина Теренс Атман по време на турнира в Индиън Уелс. Оттогава насам Димитров не успява да намери ритъма си и да натрупа последователни победи в нито една надпревара.

Особено тревожен е фактът, че малкият брой срещи не се дължи на здравословни проблеми или контузии, а е пряко следствие от ранното отпадане на Гришо във всеки турнир, в който се включи. Изиграването на едва 11 мача до този етап от кампанията се превръща в антирекорд за хасковлията, който ще трябва бързо да намери изход от игровата криза преди началото на големите турнири на червени кортове.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    8 1 Отговор
    Гришо е мързеливец

    13:33 30.04.2026

  • 2 Айдеее

    10 0 Отговор
    и тоя утече у канала като герб

    13:34 30.04.2026

  • 3 да си

    10 0 Отговор
    прави едно детенце и да си харчи милионите на спокойствие ....стига му толкова

    Коментиран от #7

    13:35 30.04.2026

  • 4 Василев

    10 0 Отговор
    Това момче не спря да се изглага. Като вижда, че не става - да се откаже.

    13:37 30.04.2026

  • 5 Периода не е труден...

    7 0 Отговор
    Ами да спре да гони фусти и да почне да се занимава и с тенис.Колко треньора смени и нищо.

    Коментиран от #8

    13:48 30.04.2026

  • 6 Перо

    5 0 Отговор
    Защо кауна още не се прибира в Хасково?

    14:00 30.04.2026

  • 7 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "да си":

    Какви милиони от БГ държава, участия и реклама? Дантел марка, съответстваща на “успехите” му!

    14:03 30.04.2026

  • 8 Перо

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Периода не е труден...":

    Какви фусти, всички му бият шута на кауна!

    14:04 30.04.2026

  • 9 Някой

    1 0 Отговор
    Контузии прекратяват кариери на състезатели. Да пробва малко по-малко каквото може и след някой месец може и да се променят нещата. Той си решава. А тук са големите очаквания. От величаене до разпъване.

    14:10 30.04.2026

  • 10 Айгедотор

    1 0 Отговор
    Уникален селяндур!!

    14:50 30.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове