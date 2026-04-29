Левски определя нова зона за феновете на ЦСКА 1948

29 Април, 2026 23:21 399 0

Ето къде ще бъдат настанени "червените" привърженици

Ангел Лазаров

Вълненията около предстоящия сблъсък между Левски и ЦСКА 1948 на стадион „Георги Аспарухов“ (Герена) набират скорост, а организацията за разпределение на феновете вече е ясна. Ръководството на „сините“ обяви, че поради огромния интерес от страна на своите привърженици, традиционният Сектор „Г“ ще бъде изцяло запазен за домакините.

В резултат на това, гостуващите фенове на ЦСКА 1948 ще бъдат настанени в ограничена зона, разположена вляво от таблото на стадиона – място, което вече е познато от полуфиналния двубой за Купата на България през 2022 година, когато феновете на Лудогорец заемаха същата позиция.

Организаторите уверяват, че достъпът до сектора ще се осъществява по стандартния маршрут – през вход 11, като се очаква засилено полицейско присъствие и стриктен контрол за безопасността на всички присъстващи.


