Илиян Филипов: Днес Ботев е различен, купувайте виртуални билети и фенски артикули

Силният човек в Ботев Пловдив - Илиян Филипов, направи ново обръщение към феновете на отбора. Той призна, че не е собственик на "жълто-черните", нито пък е взел акциите на клуба. Но заяви, че е поел отговорност и е помогнал за това 126 фирми да подпомогнат финансово Ботев Пловдив. Въпреки това обаче клубът има дългове и заради това се стартира кампания с виртуални билети. Илиян Филипов призова бултрасите да купуват и фенски артикули.

"Приятели, ботевисти, ще бъда напълно откровен с вас. Не съм собственик на Ботев. Не съм взел акции от клуба. Но поех отговорност. Заедно с много хора привлякохме 126 фирми, които застанаха зад Ботев. Вложих лично време, енергия и средства от моите компании, защото вярвам в този клуб. Днес Ботев е различен. Има финансова дисциплина. Всички в клуба получават заплатите си навреме. Изградихме отбор за 10 месеца, въпреки че започнахме почти от нулата. Днес имаме 34 футболисти и една от най-дългите и качествени скамейки в лигата", пише бизнесменът.

"Но истината е една: Оставен ни бе огромен дълг. Тежест, която не може да бъде решена от един човек или няколко фирми. Затова Ботев има нужда от всички нас. От следващия мач стартираме кампания с виртуални билети, която ще продължи до края на следващия сезон. Всички детайли ще бъдат публикувани в официалния сайт на клуба. Призовавам всеки, който обича Ботев: купете билет за мача. Ако не можете да сте на стадиона – вземете виртуален билет. Подкрепете клуба и с нашите артикули. Това не е помощ за мен. Това е подкрепа за Ботев. Аз ще продължа да давам всичко от себе си. Вярвам, че заедно можем да върнем Ботев там, където му е мястото. Само заедно", добави бизнесменът.