Илиян Филипов: Днес Ботев е различен, купувайте виртуални билети и фенски артикули

30 Април, 2026 08:58 410 4

Бе ни оставен огромен дълг

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Силният човек в Ботев Пловдив - Илиян Филипов, направи ново обръщение към феновете на отбора. Той призна, че не е собственик на "жълто-черните", нито пък е взел акциите на клуба. Но заяви, че е поел отговорност и е помогнал за това 126 фирми да подпомогнат финансово Ботев Пловдив. Въпреки това обаче клубът има дългове и заради това се стартира кампания с виртуални билети. Илиян Филипов призова бултрасите да купуват и фенски артикули.

"Приятели, ботевисти, ще бъда напълно откровен с вас. Не съм собственик на Ботев. Не съм взел акции от клуба. Но поех отговорност. Заедно с много хора привлякохме 126 фирми, които застанаха зад Ботев. Вложих лично време, енергия и средства от моите компании, защото вярвам в този клуб. Днес Ботев е различен. Има финансова дисциплина. Всички в клуба получават заплатите си навреме. Изградихме отбор за 10 месеца, въпреки че започнахме почти от нулата. Днес имаме 34 футболисти и една от най-дългите и качествени скамейки в лигата", пише бизнесменът.

"Но истината е една: Оставен ни бе огромен дълг. Тежест, която не може да бъде решена от един човек или няколко фирми. Затова Ботев има нужда от всички нас. От следващия мач стартираме кампания с виртуални билети, която ще продължи до края на следващия сезон. Всички детайли ще бъдат публикувани в официалния сайт на клуба. Призовавам всеки, който обича Ботев: купете билет за мача. Ако не можете да сте на стадиона – вземете виртуален билет. Подкрепете клуба и с нашите артикули. Това не е помощ за мен. Това е подкрепа за Ботев. Аз ще продължа да давам всичко от себе си. Вярвам, че заедно можем да върнем Ботев там, където му е мястото. Само заедно", добави бизнесменът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    0 1 Отговор
    давайте запалянкОВЦИ - но като трябва да се излезе на протест си къркайте двулитровката бира и кафяво във вената.

    Коментиран от #3

    09:02 30.04.2026

  • 2 всеки по един билет

    1 0 Отговор
    Само Ботев!

    09:09 30.04.2026

  • 3 Видял

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    не намесвай Ботев с политиката. Фенът трябва да бъде до клуба си. Левски спасиха своя. В Англия по селата хората си ходят на мачове и поддържат отбора си.

    09:11 30.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

