Ашли Йънг сложи край на бляскавата си футболна кариера на 40 години

30 Април, 2026 15:37 505 0

Името му ще остане завинаги в историята на английския футбол

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ветеранът на английския футбол Ашли Йънг, добре познат на феновете като бивш съотборник на Димитър Бербатов в Манчестър Юнайтед, официално обяви, че слага край на своята дълга и успешна кариера. След цели 23 години на зеления терен, Йънг реши да окачи бутонките, като последният му професионален мач ще бъде този уикенд.

"Изживях истинска приказка, за която като дете можех само да мечтая. Всяко начало има и своя край – време е да затворя тази глава," сподели развълнуваният бивш национал на Англия пред медиите.

Пътят на Ашли Йънг започва в Уотфорд, откъдето тръгва към големия футбол. През годините той оставя ярка следа в редица престижни клубове – Астън Вила, Манчестър Юнайтед, Интер, Евертън, а последната му спирка е Ипсуич Таун. Именно с екипа на "трактористите" Йънг ще изиграе финалния си двубой, който може да се окаже исторически – Ипсуич се изправя срещу Куинс Парк Рейнджърс в решителен сблъсък за директна промоция във Висшата лига. В момента тимът заема второто място в Чемпиъншип с 81 точки, само на крачка пред Милуол и Мидълзбро.

На международната сцена Ашли Йънг също остави незабравим отпечатък. Дебютира за националния отбор на Англия през ноември 2007 г., като записва 39 мача и отбелязва 7 гола с екипа на "Трите лъва". Йънг бе част от състава на Англия на Европейското първенство през 2012 г. и на Световното първенство през 2018 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

