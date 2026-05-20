Новини
България »
Всички градове »
Мирослав Иванов: Подготвяните промени крият риск НС да стане институция с формално вземане на решения

Мирослав Иванов: Подготвяните промени крият риск НС да стане институция с формално вземане на решения

20 Май, 2026 22:43 593 16

  • мирослав иванов-
  • промени-
  • парламент-
  • риск-
  • формални решения

Като особено притеснителен депутатът от ПП определи текст, с който се премахва възможността народните представители да изискват информация и документи от държавни и местни институции.

Мирослав Иванов: Подготвяните промени крият риск НС да стане институция с формално вземане на решения - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият заместник-председател на Народното събрание и депутат от "Продължаваме промяната" Мирослав Иванов предупреди, че подготвяните промени в правилника на парламента крият риск НС да се превърне в институция с ограничен дебат и формално вземане на решения.

"Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание всъщност показва по какъв начин ще работят народните представители. Той определя в детайли работата и дейността на народните представители и на парламентарните групи. Виждаме предложенията, които колегите от "Прогресивна България" правят. Те са в режим, който изключително много стеснява възможностите за работа на опозицията", каза Иванов в студиото на "Денят ON AIR".

Ограничения за парламентарните групи
Депутатът посочи, че се предвижда ограничаване на времето за изказвания и намаляване на възможностите парламентарните групи да правят политически декларации.

Той подчерта, че Народното събрание не е само законодателен орган, а и място, където трябва да се изразяват позициите на различните обществени групи и техните избиратели.

"Ние там трябва да изразяваме съгласие или несъгласие по отделни процеси и теми, които се случват в общественото пространство, и да представяме нагласите на нашите избиратели. С голяма част от предложенията, които се правят от "Прогресивна България", тези правомощия биват ограничавани", отбеляза Иванов пред Bulgaria ON AIR.
Спор около контролната функция
Като особено притеснителен той определи текст, с който се премахва възможността народните представители да изискват информация и документи от държавни и местни институции.

По думите му това би ограничило контролната функция на парламента.

Иванов разкритикува аргументите на управляващите, че промените целят по-бързо законодателство и възстановяване на парламентаризма.
Риск от прибързано законодателство
Според него подобен подход крие опасност законопроекти да бъдат приемани прибързано, без достатъчно време за обществено обсъждане и експертни становища.

Той обърна внимание, че голяма част от депутатите в настоящия парламент са нови и имат нужда от време, за да се запознаят със законопроектите.

"Това не е добра практика, това не е връщане на парламентаризма. И ако мога да добавя – има нужда да се бърза, когато нямаш време. Те имат абсолютно мнозинство, не зависят от коалиционни партньори и не сме във военно положение. На този етап няма нищо, което да налага такова спешно законодателство", категоричен бе Иванов.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    7 1 Отговор
    Лопатар

    22:48 20.05.2026

  • 2 ППдебил

    8 1 Отговор
    На мама дебилчето!

    22:50 20.05.2026

  • 3 Исторически факти

    6 2 Отговор
    Кирцата май още не е почерпил за четвъртата мома. Казват, че на женкарите им се раждат женски рожби. Правилото се потвърди. Лена роди момиче. Да е живо и здраво на всички, които са помагали в правенето му!

    22:51 20.05.2026

  • 4 Тити на Кака

    7 1 Отговор
    Запознайте се е Миро рогатото - един от няколкото изявени ППкре те. Ни, които се на с рах.а с недъгавите-бъгави конституционни промени.
    А сега играе сценката "леле, какъв експерт-законодател съм", докато бръсне мустаците на парапета

    😂😂😂

    22:57 20.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    КУЧЕТА, ВИЕ КАКВО НАПРАВИХТЕ С КОНСТИТУЦИЯТА?

    23:00 20.05.2026

  • 7 Шопо

    10 2 Отговор
    ПП отива в историята, на следващите избори ще са под чертата.

    Коментиран от #14

    23:02 20.05.2026

  • 8 Боташа или ботуша на терора

    4 0 Отговор
    Боже, Божеее...докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуци като жалкото човекоподобие Миро рогача от НПО сектата Педрохан!

    23:06 20.05.2026

  • 9 Пич

    5 0 Отговор
    Епаа......ползвай ги тия рога за нещо !!! Ръгни некой от ПБ в окото.....

    23:09 20.05.2026

  • 10 Пич

    2 3 Отговор
    Реално, Радев започва да превръща държавата в казарма! Освен че няма да имате пари, няма да имате и права!!! Ама страдайте, омръзна ми да се боря с тъпаци!!! Ти им казваш какво става, те си правят едно и също!!!

    Коментиран от #12, #16

    23:13 20.05.2026

  • 11 нннн

    2 0 Отговор
    Отпаднала необходимост без необходимост. Демек, oтпaдък.

    23:16 20.05.2026

  • 12 Скрий се ,бе

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    шапшал! Не си компетентен.

    Коментиран от #13

    23:19 20.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Може да ги изпреварите

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    37, повече мандати не заслужавате.😎

    23:30 20.05.2026

  • 15 Кирчо и Кокорчо

    0 0 Отговор
    Абе, Мирчо бе, много отдавна не сте народно събрание, щом ти си допуснат в него . Следващият път трябва народа да ви изхвърли оттам. Ортаци и изпирачи на ББ и ШШ.

    23:33 20.05.2026

  • 16 тиририрам

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Няма ефект да го правиш анонимно в мрежата. Затова се регистрирай и НА ТЕРЕНА!
    И без това имаш самочувствие в излишък, тъкмо ще видим има ли покритие!😎

    23:34 20.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол