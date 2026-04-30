Ивелин Попов разкрива: Амбицията ми е да стана спортен директор на Спартак Москва

Бившият капитан на българския национален отбор по футбол Ивелин Попов сподели вълнуващи подробности за бъдещите си планове в интервю за руското издание „Спорт-Експрес“. След като официално сложи край на активната си състезателна кариера през март, Попов не крие, че мечтае един ден да заеме ключовата позиция на спортен директор в легендарния Спартак Москва.

Нови хоризонти и професионални амбиции

В момента Попов е фокусиран върху своето развитие извън терена. Предстои му пътуване до Испания, където ще посети базата на Атлетик Билбао, за да се запознае отблизо с модерната инфраструктура и работните процеси в клуба и неговата академия. „Най-силно ме вълнува ролята на спортен директор. Искам да се уча, да трупам знания и опит, без да бързам. Вече имах предложения, но за мен е важно първо да достигна необходимото ниво на квалификация, за да бъда максимално полезен на бъдещия си клуб“, споделя Попов.

Спартак Москва – голямата цел

Попитан дали мечтае да работи именно в Спартак Москва, Попов откровено признава: „Всичко е възможно. Най-важното е да живееш и да се развиваш. Не бива да се стремиш само към грандовете – навсякъде можеш да научиш нещо ценно. Разбира се, бих искал да се пробвам в Спартак, но времето ще покаже.“

Богат опит на международната сцена

Ивелин Попов е добре познато име в руското футболно пространство, след като е защитавал цветовете не само на Спартак Москва, но и на Кубан Краснодар, Рубин Казан, Ростов и Сочи. Освен това, българинът е играл за турския Газиантепспор, както и за водещи родни клубове като Литекс, Левски, Ботев Пловдив и Арда.