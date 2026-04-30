Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ивелин Попов разкрива: Амбицията ми е да стана спортен директор на Спартак Москва

30 Април, 2026 16:47 596 1

  • ивелин попов-
  • спартак москва-
  • спортен директор-
  • футбол-
  • българия-
  • интервю-
  • бъдеще-
  • кариера-
  • руски футбол-
  • атлетик билбао

Бившият футболист е решен да остави следа и извън терена

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият капитан на българския национален отбор по футбол Ивелин Попов сподели вълнуващи подробности за бъдещите си планове в интервю за руското издание „Спорт-Експрес“. След като официално сложи край на активната си състезателна кариера през март, Попов не крие, че мечтае един ден да заеме ключовата позиция на спортен директор в легендарния Спартак Москва.

Нови хоризонти и професионални амбиции

В момента Попов е фокусиран върху своето развитие извън терена. Предстои му пътуване до Испания, където ще посети базата на Атлетик Билбао, за да се запознае отблизо с модерната инфраструктура и работните процеси в клуба и неговата академия. „Най-силно ме вълнува ролята на спортен директор. Искам да се уча, да трупам знания и опит, без да бързам. Вече имах предложения, но за мен е важно първо да достигна необходимото ниво на квалификация, за да бъда максимално полезен на бъдещия си клуб“, споделя Попов.

Спартак Москва – голямата цел

Попитан дали мечтае да работи именно в Спартак Москва, Попов откровено признава: „Всичко е възможно. Най-важното е да живееш и да се развиваш. Не бива да се стремиш само към грандовете – навсякъде можеш да научиш нещо ценно. Разбира се, бих искал да се пробвам в Спартак, но времето ще покаже.“

Богат опит на международната сцена

Ивелин Попов е добре познато име в руското футболно пространство, след като е защитавал цветовете не само на Спартак Москва, но и на Кубан Краснодар, Рубин Казан, Ростов и Сочи. Освен това, българинът е играл за турския Газиантепспор, както и за водещи родни клубове като Литекс, Левски, Ботев Пловдив и Арда.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още един

    1 3 Отговор
    русофилитичен оуигофуен.

    17:08 30.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове