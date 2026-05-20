Великобритания първа от G7 подписа подписа търговско споразумение със Съвета за сътрудничество в Персийския залив

Обединеното кралство стана първата страна от G7, която подписа търговско споразумение със Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ). Това беше обявено от Министерството на бизнеса и търговията на Обединеното кралство.
Очаква се споразумението да генерира 3,7 милиарда британски лири (5 милиарда долара) годишно за британската икономика и да увеличи търговията между двете страни с почти 20%. „Сделката премахва тарифите върху износа на храни, медицинско оборудване и високотехнологични продукти и включва безпрецедентни ангажименти от държавите от Персийския залив за осигуряване на свободния поток на данни“, се казва в изявлението.
Както обясни британското министерство, споразумението „ще позволи на британските компании да съхраняват и обработват данни извън региона за първи път, спестявайки на бизнеса разходите за изграждане на скъпи центрове за данни в страните от Персийския залив“. Търговията между Обединеното кралство и ССЗ в момента се оценява на 53 милиарда британски лири (71 милиарда долара).
Съветът за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ) е регионална организация, състояща се от шест държави: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман и Саудитска Арабия. Целта на организацията е да разшири сътрудничеството между държавите членки във всички области и да разработи общи позиции по ключови международни и регионални въпроси. Уставът на ССЗ отбелязва, че членовете му са „обединени от общо историческо и културно развитие и подобна политическа система“ (всички държави членки са монархии).
