„Газпром“ може да не изплаща дивиденти за 2025 година

Съветът на директорите на „Газпром“ препоръча на акционерите на годишното събрание, насрочено за 26 юни, да не обявяват и не изплащат дивиденти за 2025 г., се казва в изявление на холдинговата компания.

„Съветът на директорите препоръча на Общото събрание на акционерите да не обявява и не изплаща дивиденти по акциите на ПАО „Газпром“ след резултатите от 2025 г.“, се казва в изявлението. Срещата ще се проведе с дистанционно участие на акционерите, без определено място или присъствие. Гласуването на събранието ще се комбинира с гласуване задочно. Списъкът на лицата, имащи право да участват в събранието на акционерите, ще бъде съставен въз основа на регистъра на акционерите на „Газпром“ към 1 юни. Регистрацията и достъпът до дистанционно участие в събранието ще бъдат осигурени чрез личния акаунт на акционерите на „Газпром“ за електронно гласуване.

Акционерите на холдинга ще разгледат, наред с други неща, изменения в устава на дружеството, одобряване на нова версия на правилата за общото събрание на акционерите, съвета на директорите и управителния съвет, както и изменения в правилата за председателя на управителния съвет. От компанията обясниха, че измененията в устава се дължат предимно на промени в законодателството. „Измененията във вътрешните документи, регулиращи дейността на управителните органи на дружеството, са необходими, за да се приведат в съответствие техните разпоредби с новата версия на Устава на ПАО „Газпром“, одобрен от Общото събрание на акционерите през юни 2025 г., и промените в законодателството“, се казва в изявлението.

Предишното събрание на акционерите на „Газпром“, проведено на 27 юни 2025 г., се проведе за преглед на резултатите за 2024 г. Беше решено да не се обявяват или изплащат дивиденти за 2024 г. „Газпром“ последно изплати дивиденти за първата половина на 2022 г.

През 2025 г. „Газпром“ увеличи нетната си печалба по МСФО, разпределена на акционерите, със 7% до 1,307 трилиона рубли. Междувременно съотношението нетен дълг/EBITDA на „Газпром“ се увеличи до 2,07 от 1,83 в края на 2024 г. Според настоящата дивидентна политика, Съветът на директорите на „Газпром“ има право да коригира плащанията на дивиденти, ако съотношението на дълга надвиши 2,5.

Дивидентната политика на „Газпром“, одобрена от Съвета на директорите в края на 2019 г., предвижда постепенно увеличаване на дела на коригираната нетна печалба по МСФО, разпределена за плащания на дивиденти, от 30% за 2019 г. до 50% за 2021 г. и следващите години. „Газпром“ обаче вече постигна целта си да разпредели 50% от коригираната си нетна печалба по МСФО за дивиденти през 2020 г. Акционерният капитал на „Газпром“ се състои от приблизително 23,674 милиарда обикновени акции. Росимущество притежава 38,37% от акциите на Газпром, държавната Роснефтегаз притежава 10,97%, а Росгазификация - 0,89%.

Акциите на Газпром паднаха с повече от 3,5% по време на вечерната търговска сесия на Московската борса на фона на препоръката на съвета на директорите да не се изплащат дивиденти за 2025 г., според данни от търговията.

Към 19:57 ч. московско време акциите на компанията са намалели с 3,52% до 119,04 рубли за акция. До 20:07 ч. московско време спадът се е забавил до 119,23 рубли за акция (-3,36%).