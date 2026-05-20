Важните новини във ФАКТИ на 20.05.2026 г.

Правосъдният министър поиска уволнение: Фрапиращи нарушения в Агенцията по вписванията

„Поемайки поста на министър на правосъдието, го направих със съзнанието, че всички служители в Министерството и неговите структури следва да схващат работата си като служба, а не като привилегия”, заяви министър Николай Найденов на брифинг в сряда. Той обяви, че е установил „фрапиращи и недопустими практики” в Агенцията по вписванията и е предложил на премиера освобождаването на изпълнителния директор Даниела Митева.

Борис Бонев: В скандала с район "Младост" общината става съучастник в презастрояването

"София продължава за поредна година да е рекордьор по брой издадени разрешителни за строеж." Това заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС, коментирайки спорното застрояване в столичния район "Младост".

Председателят на Народното събрание с нови правомощия

В изключителни случаи председателят на парламента може да предложи промяна в дневния ред, прие временната комисия за правилника за работа на Народното събрание, предават от БТА. Досега това можеше да стане след консултации с парламентарните групи на председателски съвет.

Весела Чернева: За Радев е важно да има съюзници на масата за преговори на Европейския съвет

Тръмп много отдавна показа на европейците, че няма интереси, а само моментни сделки. Много правителства са работили по визовия режим със САЩ, България доста се придвижи напред. Ние стоим много по-добре. Възможно е да има някаква закономерност, която да ни води до точката за отмяна. Това заяви зам.-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитирана от novini.bg

Директорът на Агенцията по вписванията: Данните за нарушения са неверни, подавала съм доказателства

Директорът на Агенцията по вписванията Даниела Митева изпрати писмо до медиите във връзка освобождаването си от длъжност, обявено по-рано днес от министъра на правосъдието Николай Найденов, информират от news.bg.

Бившата полицайка Симона Радева, помагала на Георги Семерджиев, поиска да бъде оправдана

Бившата полицейска служителка Симона Радева, осъдена на 5 години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофа, която отне живота на две млади жени на софийския бул. "Черни връх", поиска от Софийския градски съд да бъде оправдана. Това съобщават от БНР.

Мартин Димитров за новия правилник на НС: Това сме го виждали по времето на ГЕРБ. Но тук е бързата писта

Спорът е съществен, защото се въвеждат елементи за цензура за това опозицията да няма правомощия да упражнява контрол над властта. Това каза в "Още от деня" по БНТ депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров по повод критиките на опозицията към предложените от "Прогресивна България" промени в Правилника за работа на НС, цитиран от novini.bg.

Явор Гечев: Държавата и веригите могат да са партньори, стига да има правила, които да са справедливи

Не мисля, че има цялостно ограничаване на правата на народните представители. Целта е да се оптимизира работата на парламента. Първо бяхме упреквани, че има забавяне на текстовете за регулиране на цените. Когато браншовите организации и синдикатите искаха удължаване на двата законопроекта, ние го направихме. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев в „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg

По повод недоволството на депутатите, че се орязва времето, в което да се запознаят със даден законопроект, той заяви, че между първо и второ четене на законопроектите има достатъчно време депутатите да се запознаят с цялата информация. „Освен това парламентарният контрол не е отменен. Ако се злоупотребява с времето, се губи парламентарно време“, поясни депутатът.

Надежда Йорданова за промените в правилника на НС: Затварят се очите, ушите и устите на опозицията

Това, което виждам в действията на управляващото мнозинство от началото на седмицата, буди голямо безпокойство, коментира в предаването "Лице в лице" по bTV председателят на ПГ на "Демократична България" Надежда Йорданова, цитирана от novini.bg. Коментарът на Йорданова е по повод предложените от "Прогресивна България" промени в Правилника за работа на Народното събрание.

Аркади Шарков: На първо място сме в Европейския съюз по доплащане за лекарства от джоба на гражданите

Колко пари отделяме за здравето си и защо най-много трябва да плащаме за лекарства? Толкова ли сме болни или кранчето в сектора не е затегнато достатъчно? Темата коментира в предаването „Пресечна точка” по Нова телевизия здравният икономист Аркади Шарков от Експертния клуб за икономика и политика.

„България е на едно от последните места в Европейския съюз по процент от брутния вътрешен продукт, който се заделя за здравеопазване“, подчерта той по отношение на нарастващите разходи за лекарства и финансовото състояние на здравната система.

Атанас Славов за промените в правилника на НС: Груба употреба на мнозинството

Това е груба употреба на мнозинството, което така или иначе го има, и няма нужда от подобна демонстрация на власт. Такова мнение изрази депутатът от ПГ на "Демократична България" Атанас Славов по отношение на предложените от управляващите нови правила за правилника на Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.

От КТ „Подкрепа” се обявиха против орязването на администрацията, намекват за протести и стачни действия

Синдикатът на административните служители към КТ „Подкрепа“ изрази своето остро възмущение и категорично несъгласие с обявените от Министерството на финансите намерения за механично съкращаване на разходите за администрацията с 10%, „без какъвто и да е предварителен функционален анализ, оценка на натовареността, анализ на ефективността или оценка на последствията за функционирането на държавните институции”. От КТ „Подкрепа” написаха отворено писмо до премиера, министрите на финансите, правосъдието и културата, до управителите на НОИ, НЗОК, НСИ, АСП, ГИТ, АЗ, АГКК, АВ и КЗП.

Според синдиката подобен подход представлява грубо и безотговорно отношение към държавната администрация, към работещите в нея хора и към българските граждани, които ежедневно разчитат на функционирането на тези институции, информират от Нова телевизия. „Налагането на „калпак“ на съкращения без реална оценка на дейностите и необходимостта от човешки ресурс може да се определи като управленски произвол, който ще доведе до допълнително обезкървяване на администрации, които и към момента работят при хроничен недостиг на кадри, ниско заплащане и свръхнатоварване”, пишат още в писмото си от синдиката.

Ето и останала част от позицията на КТ „Подкрепа”:

Ето ги верните отговори на матурата по БЕЛ

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува верните отговори на матурата по Български език и литература. Вижте ги ТУК.

Правителството разпореди държавните предприятия да внесат 100% от печалбата си в полза на държавата

Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2025 година от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала.

Пенсиите вече няма да се бавят заради почивни дни

Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството.

От КЕВР определиха компенсациите за ток за битовите клиенти за април 2026 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи компенсациите за месец април 2026 г., които покриват част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители. Това съобщават от регулатора на страницата си в интернет.

БКПЗ: Българските плодове и зеленчуци не могат да оцелеят в тази среда

Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ подкрепи заявената от министър-председателя Румен Радев позиция, че България трябва да въведе модел на прозрачност и справедливост по агрохранителната верига, подобен на този в Германия – с ясно проследяване на ценообразуването, ограничаване на прекомерните надценки и противодействие на нелоялните търговски практики.

Евростат: България е сред лидерите в ЕС по брой пчелни кошери

Броят на пчелните кошери във фермите в Европейския съюз е достигнал рекордните 9,4 милиона през 2023 г., сочат данни на Евростат, публикувани по повод днешния Световния ден на пчелите.

Делегация от японския университет Цукуба бе приета от ръководството на Софийския университет

Делегация от японския университета Цукуба бе приета от ръководството на Софийския университет. Доц. Първан Първанов, временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, се срещна с проф. д-р Нагата, ректор на Университета Цукуба в Япония (University of Tsukuba), съобщи пресцентърът на института GATE.



Институтът GATE към СУ „Св. Климент Охридски“ посрещна официална делегация от Университета Цукуба (University of Tsukuba), Япония, водена от ректора проф. Киосуке Нагата. Посещението се състоя в рамките на вече установеното стратегическо сътрудничество между Институт GATE, Университета Цукуба и Центъра за изчислителни науки (CCS), специално отбелязани и в Съвместната декларация за стратегическо партньорство между България и Япония от 2025 г.

Андрей Новаков: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро повече кохезионни средства

Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро повече кохезионни средства в сравнение с предишния период от многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Това съобщи евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков - докладчик на Европейския парламент по реформираната кохезионна политика.

Корнелия Нинова: Депутатите си вдигнаха заплатите до над €10 000, а Румен Радев залъгва българите!

Депутатите току-що си вдигнаха заплатите, докато управляващите залъгват обществото, че ги замразяват.

Основното възнаграждение вече е 4236 евро. Сложете още 2/3 безотчетни, комисии и т.н. — над 10 000 евро. С това автоматично скочиха и заплатите на премиер, вицепремиери, президент, КЗК, КФН, КЕВР, КС и т.н. — около

400 души в държавата, чиито заплати се увеличават с депутатските.

Зрелостниците писаха съчинение по "Песента на колелета" на Йовков и есе за авторитетите днес

„Пътят към себе си“ по „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41 задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература. Избралите есе писаха по темата „Авторитетите днес“.

Вицепремиерът Иво Христов ще организира Евровизия в България

Вицепремиерът Иво Христов ще отговаря за организацията на Евровизия у нас през 2027 г. Това стана ясно в началото на правителственото заседание в сряда.

Крум Зарков: България има нужда от силна лява политика

Десетки членове и симпатизанти на БСП от Нова Загора, Сливен, Котел и Твърдица се включиха в срещата с председателя на партията Крум Зарков в Нова Загора. По време на разговора бяха обсъдени теми, свързани с развитието на регионите, достъпа до образование и необходимостта от активна социална политика.

Телета, техника и имущество изгоряха при пожар в кравеферма в Монтанско

При пожар през миналата нощ в кравеферма край село Сливовик в община Медковец са изгорели три телета, два тона жито, складова постройка с площ 900 квадратни метра, фургон, оборудване за мандра, домашно имущество на едно домакинство и лични документи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.