Левски е на победа от титлата

Левски е само на крачка от прекъсване на 17-годишната си шампионска суша. „Сините“ посрещат ЦСКА 1948 във втория кръг на плейофите в efbet Лига, като успех тази вечер ще им гарантира титлата за първи път от 2009 година. Срещата започва в 19:00 часа на стадион Стадион „Георги Аспарухов“ и ще бъде излъчена по DIEMA SPORT, съобщава Gong.bg.



Тимът от „Герена“ оглавява класирането със 73 точки и има сериозен аванс пред „червените“, които са с 11 по-малко. При победа днес съставът на Хулио Веласкес ще си осигури недостижима преднина на върха.



Левски влиза в двубоя в отлично настроение след успеха с 3:1 над ЦСКА София в предишния кръг. Освен това „сините“ все още нямат загуба у дома през сезона и превърнаха „Герена“ в истинска крепост.

От своя страна ЦСКА 1948 пристига след серия от три поредни победи, последната от които бе впечатляващ успех с 2:1 срещу Лудогорец Разград в Разград. Гостите са мотивирани да запазят второто място и да отложат шампионските празненства на своя съперник.



За домакините извън сметките остава Стипе Вуликич, който е контузен до края на сезона. Хуан Переа също няма да бъде на разположение заради леки физически проблеми, докато Мустафа Сангаре се завръща в групата. В състава на ЦСКА 1948 ще липсват Егор Пархоменко и Йоан Манян.

Главен арбитър на срещата ще бъде Кристиян Колев.