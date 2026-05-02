Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Левски е на победа от титлата

2 Май, 2026 08:50 314 1

"Герена" е готов за празник!

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Левски е само на крачка от прекъсване на 17-годишната си шампионска суша. „Сините“ посрещат ЦСКА 1948 във втория кръг на плейофите в efbet Лига, като успех тази вечер ще им гарантира титлата за първи път от 2009 година. Срещата започва в 19:00 часа на стадион Стадион „Георги Аспарухов“ и ще бъде излъчена по DIEMA SPORT, съобщава Gong.bg.

Тимът от „Герена“ оглавява класирането със 73 точки и има сериозен аванс пред „червените“, които са с 11 по-малко. При победа днес съставът на Хулио Веласкес ще си осигури недостижима преднина на върха.

Левски влиза в двубоя в отлично настроение след успеха с 3:1 над ЦСКА София в предишния кръг. Освен това „сините“ все още нямат загуба у дома през сезона и превърнаха „Герена“ в истинска крепост.

От своя страна ЦСКА 1948 пристига след серия от три поредни победи, последната от които бе впечатляващ успех с 2:1 срещу Лудогорец Разград в Разград. Гостите са мотивирани да запазят второто място и да отложат шампионските празненства на своя съперник.

За домакините извън сметките остава Стипе Вуликич, който е контузен до края на сезона. Хуан Переа също няма да бъде на разположение заради леки физически проблеми, докато Мустафа Сангаре се завръща в групата. В състава на ЦСКА 1948 ще липсват Егор Пархоменко и Йоан Манян.

Главен арбитър на срещата ще бъде Кристиян Колев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И НЕКА ТАНАСЧУ

    0 0 Отговор
    Разгледа мача Добруджа Локо. И видео за що иде реч И колко са слаби. ТУУП шиш Таки Маджо и танас са във отбора на народа които в болшенството не ги харесват. ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ НЕЩО НЕЗАВИСИМО КАКВО И ПО КАКЪВ НАЧИН. ВАЖНО Е ДА ВЪРВИ НО ТОВА НЕ Е ВАЛС.

    08:55 02.05.2026

