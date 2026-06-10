Дубълът на Левски с нов треньор

Дублиращият отбор на Левски има нов треньор. Стоян Димов заема поста на Йордан Петков начело на тима, състезаващ се в Югозападната трета лига.

39-годишният специалист в продължение на три сезона водеше юношите на "сините" до 17 г. Отборът на Димов завърши втори - на 4 точки зад шампиона Лудогорец в Елитната група до 17 г.

Ръководството на Левски му гласува доверие да поведе втората формация на "сините", за която ще играят доста от момчетата му от досегашния тим до 17 г.

Йордан Петков остава на работа в школата.