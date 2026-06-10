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Дубълът на Левски с нов треньор

Дубълът на Левски с нов треньор

10 Юни, 2026 12:56 649 0

  • левски-
  • футбол-
  • дублиращ отбор-
  • стоян димов-
  • йордан петков

Стоян Димов заема поста на Йордан Петков

Дубълът на Левски с нов треньор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дублиращият отбор на Левски има нов треньор. Стоян Димов заема поста на Йордан Петков начело на тима, състезаващ се в Югозападната трета лига.

39-годишният специалист в продължение на три сезона водеше юношите на "сините" до 17 г. Отборът на Димов завърши втори - на 4 точки зад шампиона Лудогорец в Елитната група до 17 г.

Ръководството на Левски му гласува доверие да поведе втората формация на "сините", за която ще играят доста от момчетата му от досегашния тим до 17 г.

Йордан Петков остава на работа в школата.


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