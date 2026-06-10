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Крило на ЦСКА разкри трансфер на Левски

Крило на ЦСКА разкри трансфер на Левски

10 Юни, 2026 13:25 774 1

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Мохамед Брахими се показа заедно с халфа на Левски Акрам Бурас

Крило на ЦСКА разкри трансфер на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими публикува интересна история в своя "Инстаграм" профил. Футболистът на "армейците" се показа заедно с халфа на Левски Акрам Бурас, както и с един от сериозно спряганите за трансфер на "Герена" - Хусем Мрезиг.

Както е известно, дефанзивният халф на Динамо Махачкала е все по-близо до Левски. Очаква се съвсем скоро шампионите официално да обявят привличането на 26-годишния алжирец.

Брахими не е отбелязал локацията на снимката си с Бурас и Мрезиг. Най-вероятно тя е от Париж, като групата пътува към София.

Припомняме, че след броени часове ЦСКА и Левски ще стартират лятната си подготовка.


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