Крило на ЦСКА разкри трансфер на Левски

Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими публикува интересна история в своя "Инстаграм" профил. Футболистът на "армейците" се показа заедно с халфа на Левски Акрам Бурас, както и с един от сериозно спряганите за трансфер на "Герена" - Хусем Мрезиг.

Както е известно, дефанзивният халф на Динамо Махачкала е все по-близо до Левски. Очаква се съвсем скоро шампионите официално да обявят привличането на 26-годишния алжирец.

Брахими не е отбелязал локацията на снимката си с Бурас и Мрезиг. Най-вероятно тя е от Париж, като групата пътува към София.

Припомняме, че след броени часове ЦСКА и Левски ще стартират лятната си подготовка.