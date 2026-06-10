Мачът за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе през септември

Мачът за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе в периода 9-16 септември 2026 година, като точната дата ще бъде определена допълнително съвместно между БФС, БПФЛ и участниците във финала и ще зависи от европейското участие на клубовете.

По-долу може да намерите официалния календар на efbet Лига за сезон 2026/2027, който е публикуван от БФС и БПФЛ.

Календарът на Mr. Bit Втора лига ще бъде публикуван след окончателното потвърждаване на състава на участниците в първенството за сезон 2026/2027.

Календар за сезон 2026/27: https://admin.bpfl.bg/storage/blogs/mWlLIcymKr0u4f6AEyhw9IxKU3HTZi-meta0JrQkNCb0JXQndCU0JDQoCAyMDI2LTIwMjcg0JXQpNCR0JXQoiDQm9CY0JPQkC5wZGY=-.pdf