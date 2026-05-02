Хълк се разделя с Атлетико Минейро

2 Май, 2026 13:25 460 0

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Хълк ще напусне Атлетико Минейро, след като двете страни са постигнали споразумение за прекратяване на договора му, който беше валиден до края на 2026 година, предава БТА. 39-годишният нападател игра за клуба от 2021 г. насам и оставя сериозна следа в историята му. С екипа на Атлетико Минейро той спечели Бразилейрао, както и купата и Суперкупата на страната. Общо за тима има 309 мача, 140 гола и 56 асистенции.

Преди да се завърне в Бразилия, Хълк направи силна кариера в Европа. Между 2008 и 2012 г. той игра за Порто, с който спечели Лига Европа през 2011 година.

След това, от 2012 до 2016 г., бразилецът защитаваше цветовете на Зенит Санкт Петербург, където записа 77 гола и 59 асистенции в 148 мача. С руския клуб той триумфира в първенството, Купата и Суперкупата на Русия.

На международно ниво с националния отбор на Бразилия Хълк спечели Купата на конфедерациите и сребърен медал от Олимпийските игри Лондон 2012.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

