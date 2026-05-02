Хълк се разделя с Атлетико Минейро

Хълк ще напусне Атлетико Минейро, след като двете страни са постигнали споразумение за прекратяване на договора му, който беше валиден до края на 2026 година, предава БТА. 39-годишният нападател игра за клуба от 2021 г. насам и оставя сериозна следа в историята му. С екипа на Атлетико Минейро той спечели Бразилейрао, както и купата и Суперкупата на страната. Общо за тима има 309 мача, 140 гола и 56 асистенции.

Преди да се завърне в Бразилия, Хълк направи силна кариера в Европа. Между 2008 и 2012 г. той игра за Порто, с който спечели Лига Европа през 2011 година.

След това, от 2012 до 2016 г., бразилецът защитаваше цветовете на Зенит Санкт Петербург, където записа 77 гола и 59 асистенции в 148 мача. С руския клуб той триумфира в първенството, Купата и Суперкупата на Русия.

На международно ниво с националния отбор на Бразилия Хълк спечели Купата на конфедерациите и сребърен медал от Олимпийските игри Лондон 2012.