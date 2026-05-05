Българка е шампион на Бразилия

Волейболната ни националка Мария Колева записа престижен успех, след като стана шампион на Бразилия с Дентил Прая Клуб. В големия финал на Суперлигата тимът от Уберландия победи Жердау Минас с категоричното 3:0 гейма (29:27,25:21,25:13) пред пълните трибуни на зала "Ибирапуера" в Сао Пауло.
Това е трета титла в историята на клуба, от който Колева е част. Жердау Минас беше фаворит, след като беше спечелил четири от последните 5 титли на Бразилия.
Това беше седми финал между двата отбора и шести в последните 7 сезона.
Най-полезна във финала беше Мишел Павао, която имаше ключова роля в решаващите моменти. Пейтън Кафри също направи силен мач.
23-годишната Мария Колева, която е бивша волейболистка на Левски, влезе за кратко като резерва във финала.
