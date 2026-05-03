Новини
Спорт »
Волейбол »
Синята приказка продължава! Волейболният Левски също стана шампион на България

Синята приказка продължава! Волейболният Левски също стана шампион на България

3 Май, 2026 09:28 805 2

  • левски-
  • волейбол-
  • шампион

Левски София пречупи Нефтохимик 2010 с 3:2 и взе 21-та титла

Синята приказка продължава! Волейболният Левски също стана шампион на България - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Истински празник за Левски София! Само минути след успеха във футбола, и волейболният тим на „сините“ триумфира с шампионската титла, след като победи Нефтохимик 2010 с 3:2 в Бургас. Воденият от Николай Желязков състав спечели серията с 3:1 успеха и заслужено вдигна трофея – 21-и в историята на клуба. Така сезонът се превърна в изключително успешен за „сините“, които спечелиха и Суперкупата на България.

Мачът предложи сериозна драма. Левски започна силно и взе първия гейм, но домакините отвърнаха и обърнаха развоя до 2:1. В ключовия четвърти гейм столичани показаха характер и изравниха, за да вкарат двубоя в тайбрек.

В решителната част „сините“ бяха по-концентрирани и се възползваха от грешките на съперника. Победата дойде след ас на младия Петко Петков, който сложи точка на финала и донесе титлата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 1 Отговор
    Синята лавина, Оле!!!

    09:29 03.05.2026

  • 2 Малий

    3 1 Отговор
    Сега ли разбрахте в тоя сайт .

    10:02 03.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове