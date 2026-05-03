Синята приказка продължава! Волейболният Левски също стана шампион на България

Истински празник за Левски София! Само минути след успеха във футбола, и волейболният тим на „сините“ триумфира с шампионската титла, след като победи Нефтохимик 2010 с 3:2 в Бургас. Воденият от Николай Желязков състав спечели серията с 3:1 успеха и заслужено вдигна трофея – 21-и в историята на клуба. Така сезонът се превърна в изключително успешен за „сините“, които спечелиха и Суперкупата на България.

Мачът предложи сериозна драма. Левски започна силно и взе първия гейм, но домакините отвърнаха и обърнаха развоя до 2:1. В ключовия четвърти гейм столичани показаха характер и изравниха, за да вкарат двубоя в тайбрек.

В решителната част „сините“ бяха по-концентрирани и се възползваха от грешките на съперника. Победата дойде след ас на младия Петко Петков, който сложи точка на финала и донесе титлата.